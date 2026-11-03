Δημοσκόπηση Alco: Ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης – Πόσο χρησιμοποιούν το ΑΙ

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δημοσκόπηση Alco: Ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης – Πόσο χρησιμοποιούν το ΑΙ

Στιγμιότυπο από το υπουργικό συμβούλιο της 2ας Νοεμβρίου

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  • Ο Νίκος Δένδιας αναδεικνύεται ως ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης με 22% των προτιμήσεων στη δημοσκόπηση της Alco.
  • Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν τον Νίκο Δένδια πιο επιτυχημένο υπουργό σε ποσοστό 49%.
  • Το 38% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί πολύ ή αρκετά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
  • Το 34% πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια.
  • Το 24% εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τις θέσεις εργασίας, ενώ το 23% πιστεύει ότι θα δημιουργήσει νέες.
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Ο Νίκος Δένδιας κρίνεται ως ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης, όπως προκύπτει από το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ο Νίκος Δένδιας συγκεντρώνει το 22% των προτιμήσεων των ερωτηθέντων και ακολουθούν:

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Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κρίνουν το Νίκο Δένδια ως τον πιο πετυχημένο υπουργό σε ποσοστό 49% και ακολουθούν οι:

  • Άδωνις Γεωργιάδης με 35%
  • Κυριάκος Πιερρακάκης με 33%
  • Κωστής Χατζηδάκης με 16%
  • Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 14%
  • Νίκη Κεραμέως με 9%
  • Βασίλης Κικίλιας με 6%
  • Γιώργος Γεραπετρίτης με 6%
  • Άλλοι με 18%.
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Πόσο χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Το 38% απαντά πως χρησιμοποιεί πολύ ή αρκετά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που το 33% απαντά πως δεν χρησιμοποιεί καθόλου, και το 28% πως τα χρησιμοποιεί λίγο.

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Το 34% εκτιμά πως τα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει τις θέσεις εργασία, το 24% πως θα τις μειώσει, και το 23% πως θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

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