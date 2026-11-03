Δημοσκόπηση Alco: Ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης – Πόσο χρησιμοποιούν το ΑΙ
Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha
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- Ο Νίκος Δένδιας αναδεικνύεται ως ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης με 22% των προτιμήσεων στη δημοσκόπηση της Alco.
- Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν τον Νίκο Δένδια πιο επιτυχημένο υπουργό σε ποσοστό 49%.
- Το 38% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί πολύ ή αρκετά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
- Το 34% πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια.
- Το 24% εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τις θέσεις εργασίας, ενώ το 23% πιστεύει ότι θα δημιουργήσει νέες.
Ο Νίκος Δένδιας κρίνεται ως ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης, όπως προκύπτει από το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ο Νίκος Δένδιας συγκεντρώνει το 22% των προτιμήσεων των ερωτηθέντων και ακολουθούν:
- Ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 13%
- Ο Άδωνις Γεωργιάδης με 9%
- Ο Κωστής Χατζηδάκης με 7%
- Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 5%
- Η Νίκη Κεραμέως με 3%
- Ο Βασίλης Κικίλιας με 3%
- Κανένας: 44%
Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κρίνουν το Νίκο Δένδια ως τον πιο πετυχημένο υπουργό σε ποσοστό 49% και ακολουθούν οι:
- Άδωνις Γεωργιάδης με 35%
- Κυριάκος Πιερρακάκης με 33%
- Κωστής Χατζηδάκης με 16%
- Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 14%
- Νίκη Κεραμέως με 9%
- Βασίλης Κικίλιας με 6%
- Γιώργος Γεραπετρίτης με 6%
- Άλλοι με 18%.
Πόσο χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης
Το 38% απαντά πως χρησιμοποιεί πολύ ή αρκετά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που το 33% απαντά πως δεν χρησιμοποιεί καθόλου, και το 28% πως τα χρησιμοποιεί λίγο.
Το 34% εκτιμά πως τα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει τις θέσεις εργασία, το 24% πως θα τις μειώσει, και το 23% πως θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.