ALCΟ: Το πολιτικό τοπίο στο τέλος Οκτωβρίου - «Ψαλίδισμα» στη διαφορά δεύτερου και τρίτου

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 10 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συγκεντρώνοντας 23,4% στην πρόθεση ψήφου.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει οριακή άνοδο, συγκεντρώνοντας 11,4% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ΕΛΑΣ έχει 13,4%.

Καταγράφεται περιορισμένη υποχώρηση στη ΝΔ και ΕΛΑΣ, με μικρές μετακινήσεις στην πρόθεση ψήφου.

Το κύριο συναίσθημα των πολιτών για την πολιτική ζωή είναι η απογοήτευση, ακολουθούμενη από οργή και αδιαφορία.

Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι μπορεί να καλύψει έκτακτη δαπάνη 500 ευρώ, ενώ το 38% απαντά αρνητικά. Snapshot powered by AI

Προβάδισμα 10 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,4%, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα 13,4%, το ΠΑΣΟΚ 11,4%.

Αναλυτικά τα ποσοστά όλων των κομμάτων

Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, καταγράφεται περιορισμένη υποχώρηση των δύο πρώτων κομμάτων στην πρόθεση ψήφου.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μικρή άνοδο.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν περιορισμένες μετακινήσεις στην πρόθεση ψήφου.

Η «απογότηευση» είναι το κύριο συναίσθημα των πολιτών για την πολιτική ζωή και ακολουθούν η οργή και η αδιαφορία.

Οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η κυβέρνηση και η πολιτική της ευθύνονται περισσότερο για την ακρίβεια.

Επίσης, οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 56% ότι εάν προκύψει στην οικογένειά τους μία έκτακτη δαπάνη 500 ευρώ, έχουν στην άκρη διαθέσιμα χρήματα για να την καλύψουν, έναντι 38% που απαντούν «όχι».

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 30 Οκτωβρίου.

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