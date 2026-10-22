Δημοσκόπηση Metron: Double score για ΝΔ, μπροστά με 12,5 μονάδες έναντι της ΕΛΑΣ
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis.
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 28%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 12%.
- Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, οκτώ κόμματα αναμένεται να εισέλθουν στη Βουλή.
- Το 69% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές και θα χρειαστούν νέες εκλογές.
- Η πλειοψηφία κρίνει αρνητικά την κυβέρνηση (67%) και τον πρωθυπουργό (65%), ενώ το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση.
Προβάδισμά άνω του double score (12,5 ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού MEGA.
Επίσης, βάσει της πρόθεσης ψήφου, στη Βουλή εισέρχονται 8 κόμματα, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός.
Η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 24,9%
- ΕΛΑΣ: 12,4%
- ΠΑΣΟΚ: 10,8%
- Ελληνική Λύση: 5,2%
- ΚΚΕ: 4,8%
- Πλεύση Ελευθερίας: 4,7%
- Φωνή Λογικής: 4,4%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,3%
- Συμμαχία Ελλήνων: 2,9%
- ΜέΡΑ25: 2,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%
- Νίκη: 1,3%
- Αναποφάσιστοι: 8,5%
- Λοιπά: 4,4%
- Άκυρο/λευκό: 2,4%
Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 30%
- ΕΛΑΣ: 15%
- ΠΑΣΟΚ: 13%
- Ελληνική Λύση: 6,2%
- ΚΚΕ: 5,8%
- Πλεύση Ελευθερίας: 5,7%
- Φωνή Λογικής: 5,3%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%
- Συμμαχία Ελλήνων: 3,5%
- ΜέΡΑ25: 3%
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,7%
- Νίκη: 1,5%
- Λοιπά: 5,3%
Το 69% εκτιμά πως δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές και πως θα χρειαστεί νέα προσφυγή στις κάλπες, την ώρα που το 28% θεωρεί πως θα σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28%, και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 12%. Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου ακολουθούν με 6% και 5% αντίστοιχα.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος συγκεντρώνει 4%, η Μαρία Καρυστιανού 3% και από 2% συγκεντρώνουν η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Ηλίας Κασιδιάρης.
Θα στήριζαν κόμμα υπό τον Σαμαρά;
Το 10% απαντά πως είναι πιθανό να στηρίξει ένα νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που το 5% απαντά πως είναι πολύ πιθανό. Το 67% απαντά πως είναι απίθανο να ψήφιζε κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το 18% απαντά πως δεν είναι και τόσο πιθανό.
Πώς αξιολογούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση
Το 67% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, ενώ το 28% θετικά. Ως προς τον πρωθυπουργό, το 65% τον κρίνει αρνητικά, ενώ το 31% τον κρίνει θετικά.
Το 76% αξιολογεί αρνητικά το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 16% τον αξιολογεί θετικά. Το Νίκο Ανδρουλάκη δε τον αξιολογεί αρνητικά το 74%, την ώρα που το 18% αποτιμά θετικά τα πεπραγμένα του.
Το 49% απαντά πως η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι, το 36% πως είναι στην ίδια κατάσταση, το 15% σε καλύτερη.
To 65% θεωρεί πως η χώρα βαδίζει προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 30% προς τη σωστή.