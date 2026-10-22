Δημοσκόπηση Metron: Double score για ΝΔ, μπροστά με 12,5 μονάδες έναντι της ΕΛΑΣ

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δημοσκόπηση Metron: Double score για ΝΔ, μπροστά με 12,5 μονάδες έναντι της ΕΛΑΣ
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  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 28%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 12%.
  • Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, οκτώ κόμματα αναμένεται να εισέλθουν στη Βουλή.
  • Το 69% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές και θα χρειαστούν νέες εκλογές.
  • Η πλειοψηφία κρίνει αρνητικά την κυβέρνηση (67%) και τον πρωθυπουργό (65%), ενώ το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση.
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Προβάδισμά άνω του double score (12,5 ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού MEGA.

Επίσης, βάσει της πρόθεσης ψήφου, στη Βουλή εισέρχονται 8 κόμματα, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 24,9%
  • ΕΛΑΣ: 12,4%
  • ΠΑΣΟΚ: 10,8%
  • Ελληνική Λύση: 5,2%
  • ΚΚΕ: 4,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 4,7%
  • Φωνή Λογικής: 4,4%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,3%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 2,9%
  • ΜέΡΑ25: 2,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%
  • Νίκη: 1,3%
  • Αναποφάσιστοι: 8,5%
  • Λοιπά: 4,4%
  • Άκυρο/λευκό: 2,4%
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Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 30%
  • ΕΛΑΣ: 15%
  • ΠΑΣΟΚ: 13%
  • Ελληνική Λύση: 6,2%
  • ΚΚΕ: 5,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 5,7%
  • Φωνή Λογικής: 5,3%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 3,5%
  • ΜέΡΑ25: 3%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,7%
  • Νίκη: 1,5%
  • Λοιπά: 5,3%
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Το 69% εκτιμά πως δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές και πως θα χρειαστεί νέα προσφυγή στις κάλπες, την ώρα που το 28% θεωρεί πως θα σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28%, και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 12%. Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου ακολουθούν με 6% και 5% αντίστοιχα.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος συγκεντρώνει 4%, η Μαρία Καρυστιανού 3% και από 2% συγκεντρώνουν η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Ηλίας Κασιδιάρης.

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Θα στήριζαν κόμμα υπό τον Σαμαρά;

Το 10% απαντά πως είναι πιθανό να στηρίξει ένα νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που το 5% απαντά πως είναι πολύ πιθανό. Το 67% απαντά πως είναι απίθανο να ψήφιζε κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το 18% απαντά πως δεν είναι και τόσο πιθανό.

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Πώς αξιολογούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Το 67% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, ενώ το 28% θετικά. Ως προς τον πρωθυπουργό, το 65% τον κρίνει αρνητικά, ενώ το 31% τον κρίνει θετικά.

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Το 76% αξιολογεί αρνητικά το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 16% τον αξιολογεί θετικά. Το Νίκο Ανδρουλάκη δε τον αξιολογεί αρνητικά το 74%, την ώρα που το 18% αποτιμά θετικά τα πεπραγμένα του.

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Το 49% απαντά πως η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι, το 36% πως είναι στην ίδια κατάσταση, το 15% σε καλύτερη.

To 65% θεωρεί πως η χώρα βαδίζει προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 30% προς τη σωστή.

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Δημοσκόπηση Metron Analysis για το MEGA

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