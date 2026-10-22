Δημοσκόπηση Metron: Double score για ΝΔ, μπροστά με 12,5 μονάδες έναντι της ΕΛΑΣ

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 28%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 12%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, οκτώ κόμματα αναμένεται να εισέλθουν στη Βουλή.

Το 69% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές και θα χρειαστούν νέες εκλογές.

Η πλειοψηφία κρίνει αρνητικά την κυβέρνηση (67%) και τον πρωθυπουργό (65%), ενώ το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση. Snapshot powered by AI

Προβάδισμά άνω του double score (12,5 ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού MEGA.

Επίσης, βάσει της πρόθεσης ψήφου, στη Βουλή εισέρχονται 8 κόμματα, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 24,9%

: 24,9% ΕΛΑΣ : 12,4%

: 12,4% ΠΑΣΟΚ : 10,8%

: 10,8% Ελληνική Λύση : 5,2%

: 5,2% ΚΚΕ : 4,8%

: 4,8% Πλεύση Ελευθερίας : 4,7%

: 4,7% Φωνή Λογικής : 4,4%

: 4,4% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 3,3%

: 3,3% Συμμαχία Ελλήνων : 2,9%

: 2,9% ΜέΡΑ25 : 2,5%

: 2,5% ΣΥΡΙΖΑ : 1,4%

: 1,4% Νίκη : 1,3%

: 1,3% Αναποφάσιστοι : 8,5%

: 8,5% Λοιπά : 4,4%

: 4,4% Άκυρο/λευκό: 2,4%

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 30%

: 30% ΕΛΑΣ : 15%

: 15% ΠΑΣΟΚ : 13%

: 13% Ελληνική Λύση : 6,2%

: 6,2% ΚΚΕ : 5,8%

: 5,8% Πλεύση Ελευθερίας : 5,7%

: 5,7% Φωνή Λογικής : 5,3%

: 5,3% Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%

4% Συμμαχία Ελλήνων : 3,5%

: 3,5% ΜέΡΑ25 : 3%

: 3% ΣΥΡΙΖΑ : 1,7%

: 1,7% Νίκη : 1,5%

: 1,5% Λοιπά: 5,3%

Το 69% εκτιμά πως δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές και πως θα χρειαστεί νέα προσφυγή στις κάλπες, την ώρα που το 28% θεωρεί πως θα σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28%, και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 12%. Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου ακολουθούν με 6% και 5% αντίστοιχα.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος συγκεντρώνει 4%, η Μαρία Καρυστιανού 3% και από 2% συγκεντρώνουν η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Θα στήριζαν κόμμα υπό τον Σαμαρά;

Το 10% απαντά πως είναι πιθανό να στηρίξει ένα νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που το 5% απαντά πως είναι πολύ πιθανό. Το 67% απαντά πως είναι απίθανο να ψήφιζε κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το 18% απαντά πως δεν είναι και τόσο πιθανό.

Πώς αξιολογούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Το 67% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, ενώ το 28% θετικά. Ως προς τον πρωθυπουργό, το 65% τον κρίνει αρνητικά, ενώ το 31% τον κρίνει θετικά.

Το 76% αξιολογεί αρνητικά το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 16% τον αξιολογεί θετικά. Το Νίκο Ανδρουλάκη δε τον αξιολογεί αρνητικά το 74%, την ώρα που το 18% αποτιμά θετικά τα πεπραγμένα του.

Το 49% απαντά πως η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι, το 36% πως είναι στην ίδια κατάσταση, το 15% σε καλύτερη.

To 65% θεωρεί πως η χώρα βαδίζει προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 30% προς τη σωστή.

Δημοσκόπηση Metron Analysis για το MEGA

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