Δημοσκόπηση Opinion Poll για την Αττική: Πρώτη η ΝΔ - Η ακρίβεια σαρώνει το Λεκανοπέδιο
Τι έδειξαν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll
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- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,3% στην πρόθεση ψήφου και 31,5% στην εκτίμηση ψήφου στην Αττική, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll.
- Η ακρίβεια και το κόστος ζωής αναδεικνύονται ως το κύριο πρόβλημα για το 66,6% των πολιτών του Λεκανοπεδίου Αττικής.
- Το 74,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τη συγκράτηση της ακρίβειας.
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 30%, ενώ το 21,4% προτιμά κανέναν από τους πολιτικούς αρχηγούς.
- Το 48,4% των πολιτών εκφράζει σημαντική ανησυχία για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Μεγάλο προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε δημοσκόπηση της Opinion Poll που προβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και που αφορά στην Αττική.
Την ίδια στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του Λεκανοπεδίου, θεωρεί την ακρίβεια ως βασικό πρόβλημα, ενώ μεγάλη είναι και η ανησυχία για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου
Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 26,3%
- ΕΛΑΣ: 13,9%
- ΠΑΣΟΚ: 8,6%
- ΚΚΕ: 6,6%
- Πλεύση Ελευθερίας: 5%
- Ελληνική Λύση: 4,2%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%
- Φωνή Λογικής: 2,9%
- ΜέΡΑ25: 2,7%
- Συμμαχία Ελλήνων: 2,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,7%
- Νίκη: 0,9%
- Άλλο κόμμα: 4,4%
- Αναποφάσιστοι: 12,6%
Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 31,5%
- ΕΛΑΣ: 16,9%
- ΠΑΣΟΚ: 10,2%
- ΚΚΕ: 7,9%
- Πλεύση Ελευθερίας: 5,9%
- Ελληνική Λύση: 5%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,7%
- Φωνή Λογικής: 3,4%
- ΜέΡΑ25: 3,2%
- Συμμαχία Ελλήνων: 3,2%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2%
- Νίκη: 1,1%
- Άλλο κόμμα: 5,2%
Τα κυριότερα προβλήματα
Στο μεταξύ απαντώντας σε σχετική ερώτηση, οι πολίτες της Αττικής, ιεραρχούν τα προβλήματα ως εξής:
- Ακρίβεια/κόστος ζωής: 66,6%
- Χαμηλά εισοδήματα: 19,2%
- Στέγαση: 18,9%
- Κυκλοφοριακό: 17,5%
- Ασφάλεια: 13,6%
- Ενεργειακό κόστος:13,2%
- Υγεία: 13,1%
- Παιδεία: 12,7%
Επιπρόσθετα το 74,8% πιστεύει πως η κυβέρνηση δεν έλαβε ικανά μέτρα για τη συγκράτηση της ακρίβειας.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνοντας το 30% των προτιμήσεων, την ώρα που ο κανένας συγκεντρώνει 21,4% και ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 16,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,5%.
Το 38,8% πιστεύει πως κανένας εκ των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 28,2% θεωρεί τον Αλέξη Τσίπρα ως τον ικανότερο αντίπαλο του πρωθυπουργού και το 12% το Νίκο Ανδρουλάκη.
Το 47,8% θεωρεί πως θα ήταν καλύτερη εξέλιξη για τη χώρα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, την ώρα που το 45,7% επιθυμεί κυβερνήσεις συνεργασίας.
Για τα ελληνοτουρκικά
Το 48,4% δηλώνει πολύ ή αρκετά ανήσυχο για την ένταση στις ελληνοτουκρικές σχέσεις την ώρα που το 30,1% ανησυχεί λίγο και το 20% δεν ανησυχεί καθόλου.