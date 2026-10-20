Δημοσκόπηση Opinion Poll για την Αττική: Πρώτη η ΝΔ - Η ακρίβεια σαρώνει το Λεκανοπέδιο

Τι έδειξαν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δημοσκόπηση Opinion Poll για την Αττική: Πρώτη η ΝΔ - Η ακρίβεια σαρώνει το Λεκανοπέδιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,3% στην πρόθεση ψήφου και 31,5% στην εκτίμηση ψήφου στην Αττική, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll.
  • Η ακρίβεια και το κόστος ζωής αναδεικνύονται ως το κύριο πρόβλημα για το 66,6% των πολιτών του Λεκανοπεδίου Αττικής.
  • Το 74,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τη συγκράτηση της ακρίβειας.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 30%, ενώ το 21,4% προτιμά κανέναν από τους πολιτικούς αρχηγούς.
  • Το 48,4% των πολιτών εκφράζει σημαντική ανησυχία για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
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Μεγάλο προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε δημοσκόπηση της Opinion Poll που προβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και που αφορά στην Αττική.

Την ίδια στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του Λεκανοπεδίου, θεωρεί την ακρίβεια ως βασικό πρόβλημα, ενώ μεγάλη είναι και η ανησυχία για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 26,3%
  • ΕΛΑΣ: 13,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 8,6%
  • ΚΚΕ: 6,6%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 5%
  • Ελληνική Λύση: 4,2%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%
  • Φωνή Λογικής: 2,9%
  • ΜέΡΑ25: 2,7%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 2,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,7%
  • Νίκη: 0,9%
  • Άλλο κόμμα: 4,4%
  • Αναποφάσιστοι: 12,6%
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Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 31,5%
  • ΕΛΑΣ: 16,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 10,2%
  • ΚΚΕ: 7,9%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 5,9%
  • Ελληνική Λύση: 5%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,7%
  • Φωνή Λογικής: 3,4%
  • ΜέΡΑ25: 3,2%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 3,2%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 2%
  • Νίκη: 1,1%
  • Άλλο κόμμα: 5,2%
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Τα κυριότερα προβλήματα

Στο μεταξύ απαντώντας σε σχετική ερώτηση, οι πολίτες της Αττικής, ιεραρχούν τα προβλήματα ως εξής:

  • Ακρίβεια/κόστος ζωής: 66,6%
  • Χαμηλά εισοδήματα: 19,2%
  • Στέγαση: 18,9%
  • Κυκλοφοριακό: 17,5%
  • Ασφάλεια: 13,6%
  • Ενεργειακό κόστος:13,2%
  • Υγεία: 13,1%
  • Παιδεία: 12,7%
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Επιπρόσθετα το 74,8% πιστεύει πως η κυβέρνηση δεν έλαβε ικανά μέτρα για τη συγκράτηση της ακρίβειας.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνοντας το 30% των προτιμήσεων, την ώρα που ο κανένας συγκεντρώνει 21,4% και ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 16,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,5%.

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Το 38,8% πιστεύει πως κανένας εκ των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 28,2% θεωρεί τον Αλέξη Τσίπρα ως τον ικανότερο αντίπαλο του πρωθυπουργού και το 12% το Νίκο Ανδρουλάκη.

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Το 47,8% θεωρεί πως θα ήταν καλύτερη εξέλιξη για τη χώρα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, την ώρα που το 45,7% επιθυμεί κυβερνήσεις συνεργασίας.

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Για τα ελληνοτουρκικά

Το 48,4% δηλώνει πολύ ή αρκετά ανήσυχο για την ένταση στις ελληνοτουκρικές σχέσεις την ώρα που το 30,1% ανησυχεί λίγο και το 20% δεν ανησυχεί καθόλου.

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