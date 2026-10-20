Δημοσκόπηση Opinion Poll για την Αττική: Πρώτη η ΝΔ - Η ακρίβεια σαρώνει το Λεκανοπέδιο

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,3% στην πρόθεση ψήφου και 31,5% στην εκτίμηση ψήφου στην Αττική, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll.

Η ακρίβεια και το κόστος ζωής αναδεικνύονται ως το κύριο πρόβλημα για το 66,6% των πολιτών του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Το 74,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τη συγκράτηση της ακρίβειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 30%, ενώ το 21,4% προτιμά κανέναν από τους πολιτικούς αρχηγούς.

Το 48,4% των πολιτών εκφράζει σημαντική ανησυχία για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Snapshot powered by AI

Μεγάλο προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε δημοσκόπηση της Opinion Poll που προβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και που αφορά στην Αττική.

Την ίδια στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του Λεκανοπεδίου, θεωρεί την ακρίβεια ως βασικό πρόβλημα, ενώ μεγάλη είναι και η ανησυχία για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 26,3%

: 26,3% ΕΛΑΣ : 13,9%

: 13,9% ΠΑΣΟΚ : 8,6%

: 8,6% ΚΚΕ : 6,6%

: 6,6% Πλεύση Ελευθερίας : 5%

: 5% Ελληνική Λύση : 4,2%

: 4,2% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 4%

: 4% Φωνή Λογικής : 2,9%

: 2,9% ΜέΡΑ25 : 2,7%

: 2,7% Συμμαχία Ελλήνων : 2,7%

: 2,7% ΣΥΡΙΖΑ : 1,7%

: 1,7% Νίκη : 0,9%

: 0,9% Άλλο κόμμα : 4,4%

: 4,4% Αναποφάσιστοι: 12,6%

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 31,5%

: 31,5% ΕΛΑΣ : 16,9%

: 16,9% ΠΑΣΟΚ : 10,2%

: 10,2% ΚΚΕ : 7,9%

: 7,9% Πλεύση Ελευθερίας : 5,9%

: 5,9% Ελληνική Λύση : 5%

: 5% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 4,7%

: 4,7% Φωνή Λογικής : 3,4%

: 3,4% ΜέΡΑ25 : 3,2%

: 3,2% Συμμαχία Ελλήνων: 3,2%

3,2% ΣΥΡΙΖΑ : 2%

: 2% Νίκη : 1,1%

: 1,1% Άλλο κόμμα: 5,2%

Τα κυριότερα προβλήματα

Στο μεταξύ απαντώντας σε σχετική ερώτηση, οι πολίτες της Αττικής, ιεραρχούν τα προβλήματα ως εξής:

Ακρίβεια/κόστος ζωής : 66,6%

: 66,6% Χαμηλά εισοδήματα : 19,2%

: 19,2% Στέγαση : 18,9%

: 18,9% Κυκλοφοριακό : 17,5%

: 17,5% Ασφάλεια : 13,6%

: 13,6% Ενεργειακό κόστος :13,2%

:13,2% Υγεία : 13,1%

: 13,1% Παιδεία: 12,7%

Επιπρόσθετα το 74,8% πιστεύει πως η κυβέρνηση δεν έλαβε ικανά μέτρα για τη συγκράτηση της ακρίβειας.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνοντας το 30% των προτιμήσεων, την ώρα που ο κανένας συγκεντρώνει 21,4% και ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 16,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,5%.

Το 38,8% πιστεύει πως κανένας εκ των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 28,2% θεωρεί τον Αλέξη Τσίπρα ως τον ικανότερο αντίπαλο του πρωθυπουργού και το 12% το Νίκο Ανδρουλάκη.

Το 47,8% θεωρεί πως θα ήταν καλύτερη εξέλιξη για τη χώρα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, την ώρα που το 45,7% επιθυμεί κυβερνήσεις συνεργασίας.

Για τα ελληνοτουρκικά

Το 48,4% δηλώνει πολύ ή αρκετά ανήσυχο για την ένταση στις ελληνοτουκρικές σχέσεις την ώρα που το 30,1% ανησυχεί λίγο και το 20% δεν ανησυχεί καθόλου.

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