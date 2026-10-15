Δημοσκόπηση Alco: Στο 23,8% η ΝΔ, πρώτη σε οκτακομματική Βουλή

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 23,8% στην πρόθεση ψήφου, με τη διαφορά από τη δεύτερη ΕΛΑΣ να φτάνει τις 10 μονάδες.

Το 63% των ερωτηθέντων επιθυμεί πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές, ενώ το 23% προτιμά τη συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης.

Το 85% θεωρεί ότι η ακρίβεια συνεχίζεται αμείωτη και το 52% ανησυχεί για τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα.

Το 79% δυσπιστεί στις διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας και το 57% υποστηρίζει τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής για τον έλεγχο των ιατρείων.

Η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 60%, ενώ το 21,9% των προηγούμενων ψηφοφόρων της δηλώνει αναποφάσιστο. Snapshot powered by AI

Στην πρώτη θέση της πρόθεσης ψήφου, με ποσοστό 23,8%, βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για το flash.gr, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 13 Οκτωβρίου 2026.

Στη δεύτερη θέση καταγράφεται η ΕΛΑΣ με 13,8%, με τη διαφορά από το κυβερνών κόμμα να διαμορφώνεται στις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,2%, ενώ το ΚΚΕ συγκεντρώνει 7,1%. Η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 5,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,9%, η Νίκη στο 1,8%, η Φωνή Λογικής στο 1,5%, το ΜέΡΑ25 στο 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 3,5%, οι Δημοκράτες στο 0,7% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3%.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων και όσων δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν φτάνει το 15,7%, ενώ το 4% επιλέγει άλλο κόμμα και επίσης 4% τη Συμμαχία Ελλήνων.

Στο 60% η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων που είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023. Η συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος διαμορφώνεται στο 60%, ενώ το 21,9% των τότε ψηφοφόρων του δηλώνει αναποφάσιστο. Από τους υπόλοιπους, το 7,5% επιλέγει σήμερα άλλο κόμμα, το 2,3% το ΠΑΣΟΚ, το 2,1% τη Φωνή Λογικής, το 1,8% την ΕΛΑΣ, το 1,1% την Πλεύση Ελευθερίας και το 1% την Ελληνική Λύση. Ποσοστό 2,3% δηλώνει αποχή.

Στο ερώτημα εάν στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν με κριτήριο τη συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης ή την πολιτική αλλαγή, το 63% των ερωτηθέντων απαντά ότι επιθυμεί αλλαγή. Αντίθετα, το 23% τάσσεται υπέρ της συνέχειας στη διακυβέρνηση, ενώ το 14% δεν εκφράζει άποψη.

Στο ερώτημα εάν η οικονομική σταθερότητα διασφαλίζεται μόνο με αυτοδύναμη κυβέρνηση ή μπορεί να επιτευχθεί και με κυβέρνηση συνεργασίας, το 48% επιλέγει τη δεύτερη απάντηση. Το 34% θεωρεί ότι η οικονομική σταθερότητα διασφαλίζεται μόνο με αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 18% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Όσον αφορά στο κόμμα Σαμαρά, εάν ο πρώην προωθυπουργός αποφασίσει να το ιδρύσει, το 74% υποστηρίζει πως δεν είναι καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Το 85% θεωρεί ότι η ακρίβεια συνεχίζεται αμείωτη

Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά δυσαρέσκειας για την ακρίβεια, καθώς το 85% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι συνεχίζεται αμείωτη, ενώ μόλις το 10% δηλώνει ότι έχει παρατηρήσει κάποια, έστω μικρή, αποκλιμάκωση των τιμών.

Ανησυχία καταγράφεται και για τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα. Το 52% εκτιμά ότι η οικογένειά του θα τα βγάλει πέρα πιο δύσκολα σε σχέση με πέρυσι, ενώ το 33% θεωρεί ότι θα αντιμετωπίσει τις ίδιες δυσκολίες. Μόλις το 1% εκτιμά ότι θα τα καταφέρει πιο εύκολα και το 7% το ίδιο εύκολα.

Δυσπιστία απέναντι στις διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης επιφυλάξεις των πολιτών απέναντι στις διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας, στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και όσων επέφερε. Το 79% δηλώνει ότι εμπιστεύεται λίγο ή καθόλου τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε διαφημίσεις για γιατρούς, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Αντίθετα, το 18% δηλώνει ότι τις εμπιστεύεται πολύ ή αρκετά. Παράλληλα, το 73% απαντά ότι δεν έχει επιλέξει ποτέ γιατρό επειδή είδε δικό του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 57% τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ειδικής ανεξάρτητης αρχής για τον έλεγχο των ιατρείων, έναντι 26% που προτιμά οι έλεγχοι να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται από τους Ιατρικούς Συλλόγους.

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