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Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 54χρονου Ηλία Κάσσου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην κατοικία του το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.

Η απουσία του από τον χώρο εργασίας του προκάλεσε αρχικά ανησυχία στους συνεργάτες και συναδέλφους του, η οποία εντάθηκε όταν οι προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί του απέβησαν άκαρπες.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, ακολούθησε η αναζήτησή του, με την υπόθεση να έχει δυστυχώς τραγική κατάληξη, καθώς ο 54χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του.

Η δυσάρεστη είδηση βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, συγγενείς, φίλους και συναδέλφους, που καλούνται να διαχειριστούν την απροσδόκητη απώλειά του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και αναμένεται να προσδιοριστούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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