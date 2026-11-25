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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε σήμερα πρόστιμα συνολικού ύψους 471,9 εκατομμυρίων ευρώ στους τρεις μεγαλύτερους παρασκευαστές αρωμάτων παγκοσμίως, τους ελβετικούς ομίλους Firmenich και Givaudan και στον αμερικανικό IFF, γιατί σχημάτισαν ένα «διεθνές καρτέλ αρωμάτων» το οποίο τους επέτρεπε να επιβάλουν υψηλότερες τιμές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί τους ομίλους αυτούς ότι μοιράστηκαν επί τέσσερα και πλέον χρόνια εμπορικά μυστικά και ότι συντόνισαν ορισμένες αποφάσεις τιμολόγησης, κυρίως προς τον βασικό τους πελάτη, τον βρετανικό κολοσσό προϊόντων υγιεινής Unilever, σε βάρος των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Ο ελβετικός όμιλος Givaudan έλαβε την πιο βαριά ποινή (περίπου 252,4 εκατομμύρια ευρώ) και ακολουθούν ο επίσης ελβετικός Firmenich (137,7 εκατομμύρια) και η αμερικανική εταιρία International Flavors and Fragrances (IFF, 81,9 εκατομμύρια).

«Επί χρόνια, οι τρείς όμιλοι αντάλλασσαν πληροφορίες για τις τιμές τους, τα κόστη τους και άλλα ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα. Η πρακτική αυτή προφανώς έβλαψε τους πελάτες τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα αρώματα για να παρασκευάζουν προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού, προκαλώντας αύξηση του κόστους τους», κατήγγειλε σε ανακοίνωση η Τερέζα Ριμπέρα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τον Ανταγωνισμό.

«Ως εκ τούτου, είναι πιθανό οι καταναλωτές παντού στην Ευρώπη να πλήρωσαν πιο ακριβά τις αγορές τους», κάτι που είναι «απαράδεκτο», πρόσθεσε.

Αυτή η παράνομη αυτή συνεννόηση διήρκεσε από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2023, ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή, θεματοφύλακας του ανταγωνισμού στην Ευρώπη, προχώρησε σε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των εταιριών αυτών.

Οι Βρυξέλλες διευκρίνισαν ότι τα πρόστιμα μειώθηκαν για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι τρεις όμιλοι παραδέχτηκαν τα λάθη τους και συνεργάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας της.

Οι έρευνες διεξήχθησαν σε συνεργασία με τις αρχές ανταγωνισμού στη Βρετανία και στην Ελβετία, καθώς και με την αμερικανική δικαιοσύνη.

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