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Μπορεί το Σαν Φρανσίσκο να έσπασε «ρεκόρ» παλίρροιας την Τρίτη (24/11) και η Καλιφόρνια να προετοιμάστηκε επαρκώς για τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας Ελ Νίνιο, αλλά οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα.

Βίντεο από τα μεγάλα κύματα που σάρωναν ό,τι «έβρισκαν» στον δρόμο τους στις παράκτιες περιοχές της Καλιφόρνια κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δημιουργώντας τρόμο ακόμα και στους ντόπιους.

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι καλούν τους κατοίκους της Νότιας Καλιφόρνια να προετοιμαστούν για τις επικίνδυνες «βασιλικές παλίρροιες», οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν έντονες πλημμύρες την Τετάρτη και την Ημέρα των Ευχαριστιών (26/11).

«Τα επίπεδα των παράκτιων υδάτων θα κυμανθούν περίπου σε επίπεδα ρεκόρ», δήλωσε στο CalMatters ο Πάτρικ Μπάρναρντ , διευθυντής έρευνας του Κέντρου για την Ανθεκτικότητα στο Παράκτιο Κλίμα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σάντα Κρουζ.

Συγκεκριμένα, οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι, εκτός από τις εξαιρετικά υψηλές παλίρροιες, ανησυχούν πως τα κύματα θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 4,5 μέτρα σε τμήματα της κομητείας Βεντούρα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) αναφέρει ότι ο μεγάλος κυματισμός σε συνδυασμό με τις υψηλές παλίρροιες θα προκαλέσουν μεγάλα κύματα στη θάλασσα.

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