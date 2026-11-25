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Η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε σήμερα την επιβολή νέων δασμών επί 14 βασικών εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ κατηγορώντας τους ότι υποστηρίζουν τις βιομηχανίες τους κατά τρόπο που θεωρεί παράνομο.

Οι υψηλότεροι δασμοί επιβάλλονται στην Κίνα, την οποία η Ουάσινγκτον κατηγορεί ότι πλημμυρίζει την παγκόσμια αγορά με φθηνά εξαγωγικά προϊόντα.

Το USTR, το γραφείο του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ ανακοίνωσε την επιβολή της νέας δέσμης δασμών μετά την ολοκλήρωση οκτάμηνης έρευνας βάσει του Αρθρου 301 (ομοσπονδιακός νόμος του 1974) περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών επί 16 εμπορικών εταίρων, ανάμεσά τους η Ιαπωνία, η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Νότια Κορέα.

Υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι προτάθηκαν δασμοί για προϊόντα από την Κίνα, το Μπαγκλαντές, την Καμπότζη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Οι επιπλέον δασμοί, που μπορεί να φθάσουν το 20% σε περιπτώσεις προϊόντων που προέρχονται από την Κίνα, θα τεθούν σε ισχύ σε διάστημα ενός μηνός, ώστε να δοθεί χρόνος στο κοινό και τις εταιρείες να διατυπώσουν γραπτές παρατηρήσεις επί των προτάσεων αυτών.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας του USTR, η χρήση των επιδοτήσεων από τις ενδιαφερόμενες χώρες προκαλεί βιομηχανική υπερπαραγωγή που επιδρά εις βάρος των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την πρόταση που παρουσιάσθηκε από τις υπηρεσίες του Τζέιμισον Γκριρ, οι δασμοί που επιβάλλονται δεν μπορούν να υπερβαίνουν το επίπεδο των εμπορικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί με ορισμένους εμπορικούς εταίρους, γεγονός που τελικά αντιπροσωπεύει μόνο μια μικρή επιπλέον αύξηση σε σύγκριση με τους επιπλέον δασμούς που ισχύουν ήδη από τα τέλη Ιουλίου.

Αρα, μετά την επιβολή των νέων δασμών, η επιβάρυνση επί των ευρωπαϊκών ή ιαπωνικών προϊόντων θα περάσει από το 10% μέχρι το 15%.

Δασμοί στη Βραζιλία μετά τη νίκη του Λούλα

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή επιπλέον δασμών επί των βραζιλιάνικων προϊόντων κατηγορώντας την Μπραζίλια ότι δεν έλαβε υπ' όψιν τις αμερικανικές ανησυχίες για τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η απόφαση λαμβάνεται έναν μήνα μετά την επανεκλογή στην προεδρία του Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος νίκησε τον Φλάβιο Μπολσονάρο, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επιπλέον δασμός του 10% που έχει ως στόχο «την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας» αποτελεί αντικείμενο δικαστικής προσφυγής, έπειτα από αγωγή που κατέθεσαν ήδη από τα τέλη Ιουλίου 25 αμερικανικές πολιτείες, σχεδόν όλες υπό τη διοίκηση Δημοκρατικών.

Οι δασμοί αυτοί αντικαθιστούν ουσιαστικά εκείνους που είχαν τεθεί προσωρινά σε ισχύ τον περασμένο Φεβρουάριο - όταν το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τους περισσότερους εκ των δασμών που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Με τον πρόσθετο δασμό που θα εφαρμόζεται πλέον υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της βιομηχανικής υπερπαραγωγής, ο Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει να επαναφέρει σε ισχύ τους δασμούς που είχαν ανακοινωθεί από το 2025 και ακυρώθηκαν τελικά από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στις αρχές του έτους.

Η αντίδραση της ΕΕ

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε αρνητικά στους νέους δασμούς των ΗΠΑ.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παραδοχή ότι η Ευρώπη αποτελεί πηγή διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Αντιθέτως, η Ευρώπη συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα», δήλωσε εκπρόσωπος στο BBC.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι θα μελετήσει τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας της Ουάσιγκτον και επισημαίνει ότι οι δασμοί περιορίζονται στο 15% που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ντόναλντ Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στη Σκωτία πέρυσι.

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμμερίζονται μια πραγματική ανησυχία σχετικά με την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, μεγάλο μέρος της οποίας είναι κρατικά καθοδηγούμενη και συγκεντρωμένη σε τρίτες χώρες. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την έλλειψη κοινής δράσης. Θα συνεχίσουμε τις επαφές με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ, ιδίως μέσω της διερεύνησης νέων προϊόντων για εξαιρέσεις/μειώσεις δασμών και πιθανών άλλων τομέων ενισχυμένης συνεργασίας», πρόσθεσε.

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