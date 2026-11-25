Snapshot Snapshot powered by AI

Στο πένθος έχει βυθιστεί οικογένεια στον Αλμυρό Βόλου, μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 41χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η μητέρα του πήγε να τον ξυπνήσει, ωστόσο αντιλήφθηκε πως δεν είχε καμία αντίδραση. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο.

Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρησιμοποιώντας απινιδωτή. Δυστυχώς, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η είδηση του θανάτου του 41χρονου προκάλεσε βαθιά θλίψη στην οικογένειά του αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης