Snapshot Snapshot powered by AI

Περισσότερους από 3,3 τόνους μεθαμφεταμίνης εντόπισε και κατέσχεσε το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό σε δεξαμενόπλοιο που έπλεε χωρίς σημαία στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.

Η επιχείρηση αναχαίτισης εκτελέστηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, έπειτα από παρακολούθηση αρκετών εβδομάδων, σύμφωνα με το Associated Press. Ο συντονισμός έγινε από τα κέντρα ναυτικών πληροφοριών στη Γαλλική Πολυνησία και τη Νέα Καληδονία, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Ομάδα νηοψίας από γαλλική φρεγάτα ανέλαβε τον έλεγχο του πλοίου. Από αέρος επιχείρησαν το ελικόπτερο της φρεγάτας, ένα γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος Falcon 50, καθώς και ένα αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης