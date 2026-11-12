Abeille Marengo: Πού πλέει αυτήν τη στιγμή το γαλλικό ερευνητικό σκάφος

Snapshot Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo πλέει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων νοτιοδυτικά της Καρπάθου, σύμφωνα με ελληνική NAVTEX.

Το Abeille Marengo πραγματοποιεί έρευνες αποτύπωσης βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, αναμένοντας να περάσει στα διεθνή ύδατα το βράδυ της Πέμπτης.

Η Τουρκία έχει εκδώσει παράνομη NAVTEX για το Abeille Marengo, ενώ η Ελλάδα απάντησε με αντί-NAVTEX για να διασφαλίσει τη νομιμότητα των ερευνών.

Το ελληνικό λιμενικό παρακολουθεί διακριτικά το γαλλικό πλοίο χωρίς να το συνοδεύει, για να αποφευχθεί στρατιωτικοποίηση της κατάστασης.

Οι ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή κρίνονται καθοριστικές για την αντίδραση της Τουρκίας στις έρευνες του Abeille Marengo. Snapshot powered by AI

Νοτιοδυτικά της Καρπάθου εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και επί της πορείας της ελληνικής NAVTEX πλέει αυτή τη στιγμή το ερευνητικό ABEILLE MARENGO (Α-Μ_12/26).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo αναμένεται να περάσει το βράδυ της Πέμπτης στα διεθνή ύδατα της περιοχής, ξεκινώντας μια εξαιρετικά λεπτή αποστολή. Στόχος του είναι η λεπτομερής εργασία αποτύπωσης του βυθού στο πλαίσιο της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. Για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το επιστημονικό του έργο, το πλοίο θα αναγκαστεί να πλέει με εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Ως εκ τούτου η Πέμπτη και η Παρασκευή αξιολογούνται από τους επιτελείς ως οι απόλυτα κρίσιμες ημέρες, καθώς θα φανεί στο πεδίο εάν και πώς ακριβώς θα αντιδράσει η Τουρκία απέναντι στις έρευνες.

Ο πόλεμος των NAVTEX και η απουσία συνοδείας

Η Άγκυρα έχει ήδη φροντίσει να δυναμιτίσει το κλίμα, προχωρώντας στην έκδοση παράνομης NAVTEX για το Abeille Marengo. Η Αθήνα απάντησε άμεσα, βγάζοντας τη δική της αντί-NAVTEX για να διασφαλίσει την απόλυτη νομιμότητα των ερευνών στον συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο. Από τη στιγμή που το γαλλικό πλοίο θα προσεγγίσει την περιοχή της Καρπάθου, το Ελληνικό Λιμενικό θα το παρακολουθεί στενά.

Έχει δοθεί ρητή και σαφής εντολή για διακριτική επιτήρηση. Οι οδηγίες προβλέπουν αυστηρά ότι δεν θα υπάρξει άμεση συνοδεία του γαλλικού ερευνητικού από ελληνικά σκάφη, σε μια συνειδητή προσπάθεια να μην δοθεί καμία αφορμή στρατιωτικοποίησης.

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