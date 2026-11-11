Τι λέει η Ρηματική Διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία για τις έρευνες του Abeille Marengo

Snapshot Η Γαλλία επέδ ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για τις ερευνητικές εργασίες του πλοίου Abeille Marengo ως κίνηση διπλωματικής αβροφροσύνης.

Η διακοίνωση δεν συνεπάγεται θέση της Γαλλίας σε νομικά ζητήματα διαφιλονικούμενων περιοχών.

Το κείμενο της διακοίνωσης είναι σύντομο και περιλαμβάνει πληροφορίες για την αναχώρηση του πλοίου από το Ηράκλειο, τους πλόες έως τις 27 Μαρτίου και τις συντεταγμένες της ελληνικής NAVTEX.

Η ίδια ενημέρωση στάλθηκε και στην αιγυπτιακή πλευρά. Snapshot powered by AI

Μέρος της Ρηματικής Διακοίνωσης που επέδωσε η Γαλλία στην Τουρκία για τις ερευνητικές εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, παρουσιάστηκε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται από τη γαλλική πλευρά, το Παρίσι επισημαίνει στη Ρηματική Διακοίνωση ότι η γνωστοποίηση στην Τουρκία γίνεται ως κίνηση αβροφροσύνης και δεν απορρέει από κάποια υποχρέωση.

«Επ’ ουδενί λόγο σημαίνει αυτό ότι παίρνουμε θέση σε νομικά ζητήματα διαφιλονικούμενων περιοχών» αναφέρει και καταλήγει προς την Τουρκία: «Η ενημέρωση γίνεται χωρίς υποχρέωση, για λόγους αβροφροσύνης».

Η Ρηματική Διακοίνωση περιγράφεται ως σύντομο κείμενο.

Περιλαμβάνει την αναχώρηση του πλοίου από το Ηράκλειο, αναφορά σε πλόες έως τις 27 Μαρτίου, καθώς και τις συντεταγμένες της ελληνικής NAVTEX, η οποία εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Η ίδια Ρηματική Διακοίνωση απεστάλη και προς την αιγυπτιακή πλευρά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης