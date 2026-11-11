Abeille Marengo:Η «μπαμπεσιά» της Άγκυρας με τη NAVTEX – Γιατί δεν δημοσιεύει τη ρηματική διακοίνωση

Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για το καλώδιο και κυρίως τι παραλείπει – ενδεχομένως- και σκόπιμα

Εύη Απολλωνάτου

Abeille Marengo:Η «μπαμπεσιά» της Άγκυρας με τη NAVTEX – Γιατί δεν δημοσιεύει τη ρηματική διακοίνωση
Απο το λιμάνι του Ηρακλείου αναμένεται να αποπλεύσει το γαλλικό πλοίο ABEILLE MARENGO, ενόψει των υποθαλάσσιων ερευνών για το έργο Great Sea Interconnector. Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX που αναφέρει «συγκατάθεση» για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo, αλλά δεν δημοσιοποίησε ρηματική διακοίνωση που να επιβεβαιώνει άδεια.
  • Η ελληνική πλευρά και οι εταιρείες του έργου δηλώνουν ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται με άδεια μόνο από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές.
  • Η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε μετά την αναχώρηση του πλοίου από το Ηράκλειο και αφορά περιοχή εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.
  • Τουρκικά ΜΜΕ παρουσιάζουν τη NAVTEX ως έγκριση της Τουρκίας, παρά το ότι το έγγραφο δεν αναφέρει ρητά την έκδοση άδειας.
  • Το ελληνικό ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι δεν υπήρξε αίτημα άδειας προς την Τουρκία και προαναγγέλλει αντίδραση βάσει διεθνούς δικαίου.
Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σκληρό πόκερ της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς χρησιμοποιώντας τις NAVTEX για να μπλοφάρει και να δείξει ότι έχει δικαιοδοσία στην θαλάσσια περιοχής της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, όπου θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo.

Ο τουρκικός Τύπος αναδεικνύει σήμερα το θέμα του καλωδίου με το σχόλιο ότι «λύθηκε» το πρόβλημα και η Τουρκία έδωσε την άδεια της για τις έρευνες. Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, όμως, για να δικαιολογήσουν το συμπέρασμα χρησιμοποιούν- το προφανές σε όλους- την τουρκική NAVTEX, η οποία εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας και ακυρώθηκε με αντι-NAVTEX της Ελλάδας. «Ο κόμπος του καλωδίου λύθηκε. Δόθηκε η έγκριση της Τουρκίας», γράφει σήμερα η τουρκική εφημερίδα Hurriyet. «Το αδιέξοδο σχετικά με το καλώδιο μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας έχει επιλυθεί! Η Τουρκία εξέδωσε ένα NAVTEX», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική έκδοση του CNN Turk. «Η Τουρκία ενέκρινε στο πλοίο «Abeille Marengo», που φέρει γαλλική σημαία, τη διεξαγωγή έρευνας για υποβρύχια καλώδια στην Ανατολική Μεσόγειο», γράφει το τουρκικό δίκτυο Α-Haber.

Εδώ προκύπτει ένα βασικό ερώτημα. Εφόσον η Τουρκία ενέκρινε και έδωσε άδεια στη Γαλλία για το έργο γιατί δεν δίνει στη δημοσιότητα το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης που θα έδειχνε το αληθές των ισχυρισμών της; Πιθανώς γιατί όπως επιμένει η ελληνική πλευρά και το υπουργείο Εξωτερικών, δεν ζητήθηκε ποτέ άδεια από την Άγκυρα.

Επιπλέον, όποιος γνωρίζει κατ’ ελάχιστον πώς λειτουργούν οι εσωτερικές υποθέσεις στην Τουρκία και τα τουρκικά ΜΜΕ γνωρίζουν ότι εάν υπήρχε τέτοιο έγγραφο με αίτημα για την αδειοδότηση των ερευνών από την Τουρκία η Άγκυρα θα το είχε παρουσιάσει αμέσως καθώς είναι ένα ισχυρό «όπλο» για τις παράνομες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

hurriyet.jpg

Το σημερινό δημοσίευμα της Hurriyet

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Τις τελευταίες ημέρες έχουν χυθεί τόνοι μελάνης για το τι πραγματικά διαπραγματεύθηκε η Τουρκία με τη Γαλλία και αν η υπόθεση του καλωδίου κινδυνεύει να αποβεί σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων και να «γκριζαριστεί» η θαλάσσια περιοχή που διεκδικεί η Άγκυρα με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Πέρα από «διαρροές», εκτιμήσεις και ανησυχίες η επίσημη πληροφόρηση από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές δίνει κάποια σημαντικά στοιχεία. Πρώτον η επίμαχη τουρκική NAVTEX δείχνει πολλά για τη μπλόφα των Τούρκων. Εκδόθηκε μερικές ώρες αφού το γαλλικό πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου. Η ημερομηνία της είναι από τις 10 Νοεμβρίου και λήγει στις 19 Μαρτίου 2027. Αφορά περιοχή βρίσκεται μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική ΑΟΖ, όπως ορίζεται από τη συμφωνία μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο.

cnn-turk.jpg

Το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση του CNN Turk

«Οι δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας θα διεξαχθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει ληφθεί συγκατάθεση, στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στη Μεσόγειο Θάλασσα, τα εξωτερικά όρια της οποίας έχουν υποβληθεί στον ΟΗΕ με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020 (A/74/757)», αναφέρει η τουρκική NAVTEX.

Το ενδιαφέρον είναι ότι σημειώνει ότι δόθηκε «συγκατάθεση», δηλαδή η Τουρκία συμφώνησε στις έρευνες, και όχι δόθηκε άδεια. Χρησιμοποιείται συγκεκριμένα η λέξη «consent» (συγκατάθεση) και όχι η λέξη «permission» (άδεια). Επισήμως, λοιπόν, σε αυτό το έγγραφο η Τουρκία δεν επιβεβαιώνει ότι έχει δώσει άδεια.

Αντίθετα αυτό που κάνει είναι να εγγράψει για μία ακόμη φορά τις παράνομες διεκδικήσεις της, όπως τις διατυπώνει σε τέτοιες περιπτώσεις αναφερόμενη στην επιστολή A/74/757 στον ΟΗΕ και τις παράνομες διεκδικήσεις της μέσω του τουρκολιβυκού μνημονίου. Άρα είναι εύλογο και το ερώτημα πώς ο τουρκικός Τύπος στηριζόμενος μόνο στην τουρκική NAVTEX έβγαλε το συμπέρασμα ότι δόθηκε άδεια.

ahaber.jpg

Το δημοσίευμα του δικτύου A-Haber

Τα επίσημα έγγραφα των εταιρειών του έργου

Οι εταιρείες του έργου σε ανακοινώσεις τους αναφέρουν ότι οι έρευνες του Abeille Marengo θα διενεργηθούν με την άδεια των ελληνικών και των κυπριακών αρχών. Συγκεκριμένα η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη: «Το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου».Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές».

Στις 4 Οκτωβρίου η γαλλική εταιρεία Nexans, η οποία έχει αναλάβει τις εργασίας για το καλώδιο GSI, διέψευσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τουρκικές αρχές και είπε ότι τα έργα γίνονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

xartis-navtex-1.png

Η ελληνική NAVTEX που εκδόθηκε στις 6 Νοεμβρίου

«Η Nexans, ως ανάδοχος του καλωδιακού συστήματος του Great Sea Interconnector (GSI), αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε ή σχεδιάζει να έχει οποιαδήποτε επαφή με τις τουρκικές αρχές σχετικά με τις επικείμενες έρευνες στον θαλάσσιο πυθμένα. Η Nexans διευκρινίζει ότι ο συντονισμός και η συνεργασία της για τα επικείμενα έργα πραγματοποιούνται αυστηρά με τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου και τις ελληνικές και κυπριακές αρχές, όπως ορίζεται στη σύμβασή της», σημείωσε η εταιρεία.

Και συνέχισε: «Ως εξειδικευμένος βιομηχανικός ανάδοχος, η Nexans παρέχει τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων. Δεν λαμβάνει θέση σε πολιτικά ή γεωπολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με το έργο. Η Nexans θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον πελάτη της για την υποστήριξη του έργου, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις».

xartis-navtex.png

Η απάντηση κύκλων του υπουργείου Εξωτερικών

Κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνιζαν ότι «Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες».

«Μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX, κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου. Η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση την NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές», τόνιζαν οι ίδιες πηγές.

Σημείωναν το προφανές ότι η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται σε έκδοση άδειας. «Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική NAVTEXπου εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά. Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς», ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ANNOUNCEMENTS

ΔΕΗ Christmas Factory: Τα Χριστούγεννα ταξιδεύουν σε 10 χώρες στην Τεχνόπολη

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είναι λαμόγια, εκμεταλλεύονται το ότι υποφέρει ο λαός»: Το ξέσπασμα Λοβέρδου για τους εμπλεκόμενους στις υποθέσεις φοροδιαφυγής

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έρευνα για δηλητηριάσεις 23 στρατιωτών που «δείχνουν» τη Ρωσία ως εγκέφαλο - Στρατολογούσαν ανήλικα κορίτσια

12:47LIFESTYLE

Κάρεν Μάλντερ: Πώς είναι σήμερα ο πρώτος «άγγελος» της Victoria's Secret

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: ΙΧ τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα

12:46WHAT THE FACT

Εφιάλτης για 29χρονη: Ο εγκέφαλός της μετατοπίζεται προς τη σπονδυλική στήλη – Ζητά βοήθεια για σωτήρια θεραπεία

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Στο ΝΑΤΟ υπηρετούσε ο Αμερικανός στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Βρετανία

12:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Αναβλήθηκε για τις 10 Φεβρουαρίου η δίκη για την τραγωδία

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόνος στα πόδια στο περπάτημα: Το σύμπτωμα που μπορεί να προειδοποιεί για πρόβλημα στις αρτηρίες

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Διπλωματικό unfair» Ερντογάν: Αποχώρησε για να μην υποδεχθεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια

12:15ANNOUNCEMENTS

Stoiximan Wheels of Change: Μία ομάδα, ένας κοινός τερματισμός!

12:15LIFESTYLE

Τηλεθέαση - βραδινή ζώνη: Οι επιτυχίες του ALPHA, το GNTM και τα «λαβωμένα» σίριαλ

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισόδια έξω από το Εφετείο: 10 προσαγωγές οπαδών

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας κατηγορείται ότι έκανε τη 10χρονη κόρη του «δεύτερη σύζυγό» του

12:07LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Αγωνία για τον αγαπημένο ηθοποιό - Τα τελευταία νέα της υγείας του

12:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην γυρίζεις ποτέ την πλάτη στο παιδί»: Η τρομακτική στιγμή που «ξαφνικό κύμα» παρασύρει κοριτσάκι

12:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 185.000 αιτήσεις την πρώτη ημέρα - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Αντι-NAVTEX της Κύπρου, απάντηση στην Τουρκία για το Abeille Marego: «Οι έρευνες αδειοδοτήθηκαν από εμάς»

11:51ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέα προειδοποίηση προστίθεται στα φάρμακα GLP-1 - Σπάνια παρενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισόδια έξω από το Εφετείο: 10 προσαγωγές οπαδών

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

08:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 25 Νοεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

10:21LIFESTYLE

Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου - Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα» - Τα νέα για την υγεία της

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

12:07LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Αγωνία για τον αγαπημένο ηθοποιό - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:09WHAT THE FACT

Ο «πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο»: Δεν πλύθηκε για 60 χρόνια, πέθανε λίγο αφότου τον ανάγκασαν να κάνει μπάνιο

09:47ΚΟΣΜΟΣ

«Ο “Μπιλ Γκέιτς της Σουηδίας” αποκαλύπτει πώς κατέληξε άστεγος να ζει έξω από έπαυλη 281 εκατ. δολαρίων στο Λονδίνο»

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Πόσα χρήματα θα λάβετε και έως πότε πρέπει να καταβληθεί

10:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρή σε βαλίτσα: Το μυστικό της Φολεγάνδρου και το ραντεβού της Αραμάτα με τον στραγγαλιστή

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας κατηγορείται ότι έκανε τη 10χρονη κόρη του «δεύτερη σύζυγό» του

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Αυτά είναι τα 107 καταστήματα που θα ανοίξουν ξανά μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής - Από τις 13:00 οι παραγγελίες

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Αλάσκα: UFO με «πλοκάμια» μέδουσας εμφανίστηκε κοντά σε αμερικανική στρατιωτική βάση – Το βίντεο που προκαλεί ερωτήματα

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Διπλωματικό unfair» Ερντογάν: Αποχώρησε για να μην υποδεχθεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Αντι-NAVTEX της Κύπρου, απάντηση στην Τουρκία για το Abeille Marego: «Οι έρευνες αδειοδοτήθηκαν από εμάς»

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Abeille Marengo: Η «μπαμπεσιά» της Άγκυρας με τη NAVTEX – Γιατί δεν δίνει στη δημοσιότητα τη ρηματική διακοίνωση

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη θέλει να μας... τρολάρει: Αφού υπέγραψε μνημόνιο με την Τουρκία, τώρα λέει ότι «κατανοεί τις ανησυχίες» και δηλώνει «είμαστε ανοικτοί σε διάλογο»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Ριτσώνα: Ζωοκλοπή-μαμούθ - Έκλεψαν 850 αρνιά από κτηνοτροφική μονάδα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ