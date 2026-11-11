Abeille Marengo:Η «μπαμπεσιά» της Άγκυρας με τη NAVTEX – Γιατί δεν δημοσιεύει τη ρηματική διακοίνωση

Απο το λιμάνι του Ηρακλείου αναμένεται να αποπλεύσει το γαλλικό πλοίο ABEILLE MARENGO, ενόψει των υποθαλάσσιων ερευνών για το έργο Great Sea Interconnector. Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Snapshot Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX που αναφέρει «συγκατάθεση» για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo, αλλά δεν δημοσιοποίησε ρηματική διακοίνωση που να επιβεβαιώνει άδεια.

Η ελληνική πλευρά και οι εταιρείες του έργου δηλώνουν ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται με άδεια μόνο από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε μετά την αναχώρηση του πλοίου από το Ηράκλειο και αφορά περιοχή εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Τουρκικά ΜΜΕ παρουσιάζουν τη NAVTEX ως έγκριση της Τουρκίας, παρά το ότι το έγγραφο δεν αναφέρει ρητά την έκδοση άδειας.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι δεν υπήρξε αίτημα άδειας προς την Τουρκία και προαναγγέλλει αντίδραση βάσει διεθνούς δικαίου. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σκληρό πόκερ της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς χρησιμοποιώντας τις NAVTEX για να μπλοφάρει και να δείξει ότι έχει δικαιοδοσία στην θαλάσσια περιοχής της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, όπου θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo.

Ο τουρκικός Τύπος αναδεικνύει σήμερα το θέμα του καλωδίου με το σχόλιο ότι «λύθηκε» το πρόβλημα και η Τουρκία έδωσε την άδεια της για τις έρευνες. Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, όμως, για να δικαιολογήσουν το συμπέρασμα χρησιμοποιούν- το προφανές σε όλους- την τουρκική NAVTEX, η οποία εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας και ακυρώθηκε με αντι-NAVTEX της Ελλάδας. «Ο κόμπος του καλωδίου λύθηκε. Δόθηκε η έγκριση της Τουρκίας», γράφει σήμερα η τουρκική εφημερίδα Hurriyet. «Το αδιέξοδο σχετικά με το καλώδιο μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας έχει επιλυθεί! Η Τουρκία εξέδωσε ένα NAVTEX», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική έκδοση του CNN Turk. «Η Τουρκία ενέκρινε στο πλοίο «Abeille Marengo», που φέρει γαλλική σημαία, τη διεξαγωγή έρευνας για υποβρύχια καλώδια στην Ανατολική Μεσόγειο», γράφει το τουρκικό δίκτυο Α-Haber.

Εδώ προκύπτει ένα βασικό ερώτημα. Εφόσον η Τουρκία ενέκρινε και έδωσε άδεια στη Γαλλία για το έργο γιατί δεν δίνει στη δημοσιότητα το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης που θα έδειχνε το αληθές των ισχυρισμών της; Πιθανώς γιατί όπως επιμένει η ελληνική πλευρά και το υπουργείο Εξωτερικών, δεν ζητήθηκε ποτέ άδεια από την Άγκυρα.

Επιπλέον, όποιος γνωρίζει κατ’ ελάχιστον πώς λειτουργούν οι εσωτερικές υποθέσεις στην Τουρκία και τα τουρκικά ΜΜΕ γνωρίζουν ότι εάν υπήρχε τέτοιο έγγραφο με αίτημα για την αδειοδότηση των ερευνών από την Τουρκία η Άγκυρα θα το είχε παρουσιάσει αμέσως καθώς είναι ένα ισχυρό «όπλο» για τις παράνομες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το σημερινό δημοσίευμα της Hurriyet

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Τις τελευταίες ημέρες έχουν χυθεί τόνοι μελάνης για το τι πραγματικά διαπραγματεύθηκε η Τουρκία με τη Γαλλία και αν η υπόθεση του καλωδίου κινδυνεύει να αποβεί σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων και να «γκριζαριστεί» η θαλάσσια περιοχή που διεκδικεί η Άγκυρα με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Πέρα από «διαρροές», εκτιμήσεις και ανησυχίες η επίσημη πληροφόρηση από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές δίνει κάποια σημαντικά στοιχεία. Πρώτον η επίμαχη τουρκική NAVTEX δείχνει πολλά για τη μπλόφα των Τούρκων. Εκδόθηκε μερικές ώρες αφού το γαλλικό πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου. Η ημερομηνία της είναι από τις 10 Νοεμβρίου και λήγει στις 19 Μαρτίου 2027. Αφορά περιοχή βρίσκεται μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική ΑΟΖ, όπως ορίζεται από τη συμφωνία μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο.

Το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση του CNN Turk

«Οι δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας θα διεξαχθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει ληφθεί συγκατάθεση, στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στη Μεσόγειο Θάλασσα, τα εξωτερικά όρια της οποίας έχουν υποβληθεί στον ΟΗΕ με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020 (A/74/757)», αναφέρει η τουρκική NAVTEX.

Το ενδιαφέρον είναι ότι σημειώνει ότι δόθηκε «συγκατάθεση», δηλαδή η Τουρκία συμφώνησε στις έρευνες, και όχι δόθηκε άδεια. Χρησιμοποιείται συγκεκριμένα η λέξη «consent» (συγκατάθεση) και όχι η λέξη «permission» (άδεια). Επισήμως, λοιπόν, σε αυτό το έγγραφο η Τουρκία δεν επιβεβαιώνει ότι έχει δώσει άδεια.

Αντίθετα αυτό που κάνει είναι να εγγράψει για μία ακόμη φορά τις παράνομες διεκδικήσεις της, όπως τις διατυπώνει σε τέτοιες περιπτώσεις αναφερόμενη στην επιστολή A/74/757 στον ΟΗΕ και τις παράνομες διεκδικήσεις της μέσω του τουρκολιβυκού μνημονίου. Άρα είναι εύλογο και το ερώτημα πώς ο τουρκικός Τύπος στηριζόμενος μόνο στην τουρκική NAVTEX έβγαλε το συμπέρασμα ότι δόθηκε άδεια.

Το δημοσίευμα του δικτύου A-Haber

Τα επίσημα έγγραφα των εταιρειών του έργου

Οι εταιρείες του έργου σε ανακοινώσεις τους αναφέρουν ότι οι έρευνες του Abeille Marengo θα διενεργηθούν με την άδεια των ελληνικών και των κυπριακών αρχών. Συγκεκριμένα η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη: «Το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου».Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές».

Στις 4 Οκτωβρίου η γαλλική εταιρεία Nexans, η οποία έχει αναλάβει τις εργασίας για το καλώδιο GSI, διέψευσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τουρκικές αρχές και είπε ότι τα έργα γίνονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Η ελληνική NAVTEX που εκδόθηκε στις 6 Νοεμβρίου

«Η Nexans, ως ανάδοχος του καλωδιακού συστήματος του Great Sea Interconnector (GSI), αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε ή σχεδιάζει να έχει οποιαδήποτε επαφή με τις τουρκικές αρχές σχετικά με τις επικείμενες έρευνες στον θαλάσσιο πυθμένα. Η Nexans διευκρινίζει ότι ο συντονισμός και η συνεργασία της για τα επικείμενα έργα πραγματοποιούνται αυστηρά με τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου και τις ελληνικές και κυπριακές αρχές, όπως ορίζεται στη σύμβασή της», σημείωσε η εταιρεία.

Και συνέχισε: «Ως εξειδικευμένος βιομηχανικός ανάδοχος, η Nexans παρέχει τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων. Δεν λαμβάνει θέση σε πολιτικά ή γεωπολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με το έργο. Η Nexans θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον πελάτη της για την υποστήριξη του έργου, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις».

Η απάντηση κύκλων του υπουργείου Εξωτερικών

Κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνιζαν ότι «Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες».

«Μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX, κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου. Η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση την NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές», τόνιζαν οι ίδιες πηγές.

Σημείωναν το προφανές ότι η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται σε έκδοση άδειας. «Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική NAVTEXπου εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά. Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς», ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών.

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