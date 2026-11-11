Μαρινάκης: «Τα νερά είναι ήρεμα, λυπηρό να επενδύουν κάποιοι στο αντίθετο»

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι το έργο του καλωδίου GSI προχωρά με άδειες από Ελλάδα και Κύπρο, χωρίς να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία, όπως επιβεβαιώνεται από επίσημες ανακοινώσεις και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί υποχωρήσεων ή κρυφών συνεννοήσεων με την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι οι αντιδράσεις βασίζονται σε φήμες και βιαστικές εκτιμήσεις.

Το έργο θεωρείται ευρωπαϊκό και σημαντικό για την ενεργειακή θωράκιση της Ελλάδας, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα διατηρεί την ισχύ της στην περιοχή και είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός ότι κάποιοι επενδύουν σε εντάσεις με την Τουρκία.

Ο Μαρινάκης υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης στη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και αναφέροντας ότι οι πολιτικές κρίνονται από τις εκλογές. Snapshot powered by AI

Tο να βγαίνεις προληπτικά και να υιοθετείς φήμες, ανυπόστατες, που δεν βασίζονται πουθενά, εκτίθεσαι», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση υποχωρεί έναντι της Τουρκίας στην υπόθεση του καλωδίου GSI. Παράλληλα ανέφερε ότι θα υπάρξει ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών στα κόμματα στο «σωστό χρόνο», καθώς το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε συνέντευξή του στο Action 24 ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης. «Η ενημέρωση θα γίνει όπως γίνεται πάντοτε και νομίζω ότι αυτή η βιασύνη που δείχνουν τα κόμματα, ενώ επισήμως και σε συζήτηση η οποία προβλήθηκε σε πανελλήνια μετάδοση, έχει δώσει ήδη απαντήσεις ο πρωθυπουργός, είναι υπερβολική και εγώ θα έλεγα και αδικαιολόγητη. Γιατί εγώ δεν πιστεύω, ούτε η κυβέρνηση πιστεύει, ούτε ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο πατριώτες στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή δεν διεκδικούμε εμείς το μονοπώλιο στο πατριωτικό αίσθημα, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι από κάποια κόμματα. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν μιλάμε για ζητήματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να μην βάζουμε ως πρώτο μας μέλημα την κομματική αντιπαράθεση και ειδικά για ζητήματα τα οποία έχουν απαντηθεί και προφανώς θα εξηγηθούν θεσμικά στο σωστό χρόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και συνέχισε: «Και γιατί λέω στο σωστό χρόνο; Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα έργο εν εξελίξει. Παρόλα αυτά, επειδή με ρωτήσατε κάτι αλλά θέλω να πω και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, χθες ο πρωθυπουργός, σε συνέχεια δηλώσεων άλλων κυβερνητικών στελεχών, εμού συμπεριλαμβανομένου, απάντησε ξεκάθαρα γι' αυτή την ενημέρωση. Και είπε δημόσια ο ίδιος, με την ευθύνη του λόγου του, ότι η ενημέρωση αυτή δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα, ούτε έχει κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίσει. Όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας, μπορεί να μην τους αρέσει, αλλά αυτή είναι η επιλογή των Ελλήνων πολιτών από μια δημοκρατική διαδικασία, σε μια δημόσια συζήτηση που έχει και δίνει μια τόσο καθαρή απάντηση για κάτι το οποίο, προφανώς για να το λέει κάτι γνωρίζει, δεν το λέει στον αέρα, δεν είναι ότι δίνει μια διαρροή, το να πιστεύουν κάποιοι δημοσιεύματα ή φήμες, και μάλιστα όχι κάποιοι, κόμματα της Αντιπολίτευσης της χώρας, δεν θεωρώ ότι είναι και πολύ λογικό».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η αντιπολίτευση με τη στάση που υιοθετεί εκτίθεται. «Και θα σας πω γιατί εκτίθενται. Γιατί τα δεδομένα φαίνεται ότι ανατρέπουν αυτή τη λογική η οποία προέρχεται από βιασύνη. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι δύο χώρες στις οποίες ζητήθηκε άδεια για την κίνηση του πλοίου και για την ολοκλήρωση του έργου. Και είναι και οι δύο χώρες οι οποίες εξέδωσαν άδειες». Τόνισε ότι το γεγονός ότι Κύπρος και Ελλάδα είναι αδειοδοτούσες χώρες του έργου προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας του έργου.

«Αυτό λοιπόν δεν το λέει ούτε η Ν.Δ., ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ούτε ο Παύλος Μαρινάκης, ούτε εσείς. Το λέει η ανακοίνωση η επίσημη. Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο αδιαμφισβήτητο. Και δεν είναι προς διαπραγμάτευση», ανέφερε.

Για το γεγονός ότι η Τουρκία εξέδωσε δική της NAVTEX για το Abeille Marengo ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Γιατί εξεδόθη μετά τη δημοσιοποίηση των δεδομένων και την κίνηση του πλοίου επί τη βάσει της ελληνικής και κυπριακής αδείας, εκ των υστέρων δηλαδή, η δε τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση αδείας. Παράλληλα, λίγη ώρα μετά, εκδώσαμε και εμείς την αντίστοιχη αντι-NAVTEX, που την ακυρώνει για να μην υπάρχει και κανένα έστω και 0,5‰ θέμα».

«Είχαν προεξοφλήσει κάποιοι ότι δεν πρόκειται να ποντιστεί το καλώδιο. «Έλα μωρέ, μας κοροϊδεύουν, μας πάνε από βδομάδα σε βδομάδα», τελικά ποντίζεται το καλώδιο. Μετά βγήκαν και είπαν «ναι, αλλά θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία». Καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση και τα επίσημα δεδομένα από τη γαλλική εταιρεία και από όλους όσοι συμμετέχουν στο έργο. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, τα επίσημα έγγραφα, τα κείμενα, ακόμα και η δική τους NAVTEX και το κυριότερο η ανακοίνωση της εταιρείας του έργου, της γαλλικής εταιρείας και όλων όσοι συνδράμουν στο έργο, μιλάει για ελληνική και κυπριακή άδεια. Και το κυριότερο, το μείζον ποιο είναι; Ότι σε αυτό το οποίο αναφέρεται το παράνομο και τουρκολιβυκό μνημόνιο, σε αυτή την περιοχή, το ανυπόστατο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, κινείται πλοίο με ελληνική και κυπριακή άδεια. Άρα αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε όλες εκείνες τις φωνές ενάντια στο διεθνές δίκαιο», ανέφερε.

Αναφορικά με το επιχείρημα ότι γίνονται κρυφές συνεννοήσεις με την Τουρκία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Έχουμε ακούσει τα τελευταία 3,5 χρόνια τα πάντα, από το ό,τι μεταφέραμε, κάναμε πλάτες σε έναν λαθρέμπορο να μεταφέρει ξυλόλιο σε ένα τραγικό δυστύχημα, μέχρι το ότι έχουμε σχέση με βιαστές, μέχρι το οτιδήποτε. Το ότι μεταφέρει ο καθένας ό,τι μεταφέρει, για μένα δεν έχει καμία αξία. Εγώ αυτά τα οποία λέω, τα λέω με βάση την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, βασίζομαι σε επίσημα κείμενα της εταιρείας και των ανθρώπων οι οποίοι συνδράμουν, των παραγόντων που συνδράμουν σε ένα τόσο σημαντικό ενεργειακό έργο και όλα αυτά τα οποία λέμε στο τέλος της ημέρας μας δικαιώνουν με βάση τις αποφάσεις και τις επίσημες ανακοινώσεις των χωρών».

«Η Ευρώπη είναι παρούσα στο έργο»

Παράλληλα επανέλαβε ότι το έργο είναι ευρωπαϊκό. «Η Ευρώπη συνδράμει στο έργο, είναι παρούσα στο έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Είναι τρία ευρωπαϊκά κράτη: η Ελλάδα και η Κύπρος και η Γαλλία και στη συνέχεια ο στόχος είναι το έργο να πάει στο Ισραήλ, ένα έργο το οποίο συζητείται και σχεδιάζεται πάνω από 10 χρόνια. Η χρηματοδότησή του άρχισε να εγκρίνεται από το 2022 και μετά. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την Ευρώπη, πάνω από 600 εκατ. ευρώ. Η Ευρώπη είναι παρούσα. Και η ίδια η Ευρώπη, και οιεταιρείες του έργου και η εταιρεία του πλοίου και συνολικά όσοι εμπλέκονται στο έργο, αναγνωρίζουν επίσημα και εγγράφως ότι το πλοίο αυτό κινείται στην περιοχή, μάλιστα, που κάποιοι αναφέρονται στο παράνομο και τουρκολιβυκόμνημόνιο, με ελληνική και κυπριακή άδεια», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κίνδυνος να «γκριζαριστεί» η περιοχή με το συγκεκριμένο έργο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «τελικά, με την πορεία και την εκτέλεση αυτού του έργου, ένα πλοίο, γαλλικό κιόλας, κινείται στην περιοχή του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο κατέρριψε και με έναν χάρτη και με την επιχειρηματολογία του, εκτός όλων των άλλων που έχει πει μέχρι τώρα η Ελλάδα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός και στον ΟΗΕ. Κινείται, λοιπόν, το πλοίο αυτό τελικά με ελληνική και κυπριακή άδεια. Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία, ούτε εξέδωσε κάποια άδεια η Τουρκία. Η απάντηση πάντοτε δίνεται στην πράξη, σε όποια περίεργη, ανυπόστατη, ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο θεωρία».

«Τα νερά είναι ήρεμα, λυπηρό να επενδύουν κάποιοι στο αντίθετο»

Για το αν αντιδράσει η Τουρκία στο πεδίο ο Παύλος Μαρινάκης εκτίμησε ότι «είναι ήρεμα και θέλουμε να πιστεύουμε και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα παραμείνουν ήρεμα. Είναι λυπηρό ότι μπορεί ενδεχομένως και κάποιοι να επενδύουν σε κάτι αντίθετο. Δεν θέλω να χρεώσω προθέσεις. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υποχωρεί, διεκδικεί, κερδίζει στην πράξη, όπως φαίνεται, σε δύσκολα projects και δύσκολες υποθέσεις, όπως αυτή, που έχουν μια συνθετότητα, εν πάση περιπτώσει. Είναι όμως και πιο οχυρωμένη και ισχυρή από ποτέ. Γιατί είναι προετοιμασμένη για παν ενδεχόμενο».

Ερωτηθείς εάν θα στείλει πολεμικά πλοία η Τουρκία ποια θα είναι η αντίδραση της Ελλάδας ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε: «Η Ελλάδα έχει πολλαπλάσια ισχύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Και το ξαναλέω, δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία κινδυνολογίας. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν, γνωρίζουν και έχουν τη σχετική αρμοδιότητα ότι η Ελλάδα και ο κόσμος αυτό πρέπει να το ξέρει, είναι πιο ισχυρή από ποτέ».

«Δυστυχώς δεν είναι λίγοι οι 'πατριώτες της φακής'»

Για το ποιοι είναι οι «πατριώτες της φακής» στους οποίους αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «δυστυχώς δεν είναι λίγοι (...) Κάποιοι προσπαθούν στο όνομα των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, επί τη ευκαιρία ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, να δημιουργούν θέματα από το πουθενά, για να επιβιώσουν πολιτικά. Και νομίζω ότι μπορεί η κυβέρνηση αυτή να έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, να έχει δεχθεί κριτική, πολλές φορές δίκαιη κριτική για λάθη που πρέπει να διορθώσει, και τα διορθώνει, έχοντας κάνει παράλληλα και πολλά και σημαντικά αυτά τα επτά και κάτι παραπάνω χρόνια. Η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση αυτή, και μάλιστα όχι η κριτική η καλοπροαίρετη, όχι η κριτική η πολιτική, πολλές φορές μια κριτική που ξεφεύγει των ορίων, δεν πατάει στην πραγματικότητα».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής θωράκισης, έχει κάνει όσα δεν είχαν γίνει αθροιστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η κυβέρνηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο, είναι η κυβέρνηση της ΑΟΖ με την Ιταλία, είναι η κυβέρνηση που μεγάλωσε τη χώρα, την επέκτεινε στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, είναι η Κυβέρνηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, τεράστιας σημασίας πρωτοβουλία και κίνηση, γιατί εκεί κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης. Είναι η κυβέρνηση των Rafale, των Belharra, των F-16 και F-35, που ήμασταν εκτός και τώρα όλα αυτά προχωράνε. Είναι η Κυβέρνηση των διμερών σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, με την Ινδία, με τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, με το Ισραήλ, που συνεχίζεται από τα προηγούμενα χρόνια, η οποία υπηρετεί μια πάγια εθνική γραμμή και στα ζητήματα με τις γείτονες χώρες. Εγώ δεν μειώνω τον πατριωτισμό, ούτε την προσφορά κανενός προγενέστερου πρωθυπουργού και καμίας κυβέρνησης, αλλά οι πράξεις μιλάνε από μόνες τους», υπογράμμισε.

Αναφορικά με την επέκταση των εθνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμά μας, το οποίο θα το ασκήσουμε, όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί και από τον υπουργό Εξωτερικών, στο σωστό χρόνο. Δεν μπορώ, λοιπόν, να πω κάτι παραπάνω. Μένω σε όσα είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Τα επόμενα βήματα για το Abeille Marengo

Το πλοίο απέπλευσε χθες από το λιμάνι του Ηρακλείου και θα κινηθεί προς Κάσο και Κάρπαθο. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη βαθμονόμηση του ερευνητικού εξοπλισμού και τις αναγκαίες τεχνικές δοκιμές εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ προβλέπεται να διαρκέσει περίπου 48 ώρες. Ακολούθως το γαλλικό ερευνητικό πλοίο θα βάλει πλώρη προς τα ανατολικά.

Το Abeille Marengo αναμένεται να φτάσει στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Κάσου προς το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει εκπονηθεί. Πρόκειται για το σημείο όπου η Τουρκία διεκδικεί δικαιώματα, επικαλούμενη το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Άγκυρα έχει ήδη εκφράσει τις θέσεις της μέσω αντι-NAVTEX, ενώ δεν αποκλείεται να εκδώσει και νέα ναυτική αναγγελία. Η Αθήνα διατηρεί χαμηλούς τόνους, ωστόσο, δεν αφήνει κανένα δικαίωμα αμφισβήτησης και τονίζει στη γείτονα ότι αυτή είναι που αποφασίζει σε ό,τι αφορά στο τι γίνεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Η ελληνική πλευρά παραμένει σε επαγρύπνηση κι αναμένει τις επόμενες κινήσεις της Άγκυρας, η οποία προς το παρόν έχει αρκεστεί σε διπλωματικές ανακοινώσεις κι εκδόσεις NAVTEX.

«Δεν κάνουμε πολιτική με δανεικά»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση στο πολιτικό χώρο για τις συνεργασίες και το γιατί χρειάζονται αυτοδύναμες κυβερνήσεις.

«Εμείς τι κάνουμε; Ενώ δημιουργούμε δουλειές, ενώ αυξάνουμε όσο παραπάνω μπορούμε τους μισθούς για να αντιμετωπιστεί και αυτή η πρωτοφανής ακρίβεια, μειώνουμε το χρέος της χώρας. Άρα δεν κάνουμε πολιτική με δανεικά, άρα δεν υποθηκεύουμε τις επόμενες γενιές. Τα υπόλοιπα κόμματα, περισσότερο ή λιγότερο, με διαφορετική ρητορική, υιοθετούν την αποτυχημένη αυτή συνταγή», είπε.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «δεν είπαμε ότι τους θέλουμε. Είπαμε ότι επειδή στη Δημοκρατία τις απαντήσεις τις δίνουν οι πολίτες με τις εκλογές, εμείς ζητάμε αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν πετύχουμε αυτοδυναμία, θα πρέπει ο τόπος να έχει κυβέρνηση. Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο τραπέζι, με βάση την ιστορία του και τις παρά τις τεράστιες διαφορές που έχουμε πολιτικά, τη θεσμική σοβαρότητα που έχει δείξει για τα μεγάλα, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη,έχει κάνει όσα είπα πριν από λίγο».

«Είναι γελοίο επιχείρημα ότι ενώ εξαρθρώνουμε εγκληματικές υποθέσεις είμαστε κι εμείς διεφθαρμένοι»

Αναφορικά με την έντονη κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τα ζητήματα διαφθοράς. «Αν μπορούσα να δώσω ένα τίτλο σε αυτό το οποίο γίνεται, είναι «κανόνες για όλους». Και ενώ προσπαθεί, με επιμονή, η αντιπολίτευση να χρεώσει αυτές τις εξελίξεις στην κυβέρνηση, εγώ θεωρώ ότι οι εξελίξεις αυτές πρέπει να πιστωθούν συνολικά στην ελληνική πολιτεία, στην κυβέρνηση, στις αρχές», σημείωσε.

«Το πρώτο (σ.σ. επιχείρημα της αντιπολίτευσης) είναι ότι «αφού εξαρθρώνονται εγκληματικές οργανώσεις, είστε και εσείς διεφθαρμένοι που τις εξαρθρώνετε». Αυτό με συγχωρείτε, αλλά είναι ένα γελοίο επιχείρημα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εγκληματούν, παρανομούν –θα αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη η συμμετοχή τους ή η ενοχή τους και τα σχετικά, δεν είμαστε εμείς δικαστές– φαντάζομαι μέχρι το 2019, 2020 δεν ακολουθούσαν μία πορεία μεταξύ του σπιτιού τους, της δουλειάς τους, άντε και του κατηχητικού ή της εκκλησίας. Η εγκληματικότητα δεν γεννήθηκε το 2019 και το 2020», τόνισε.

«Ο Τσίπρας δεν είναι δικαστής, ούτε εισαγγελέας - Όταν μας επιτίθεται, θα απαντάμε»

Για τις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα περί διαφθοράς της κυβέρνησης και ενδεχόμενο ειδικών δικαστηρίων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Ο κύριος Τσίπρας είναι ο παλαιότερος αρχηγός του εν ενεργεία πολιτικού συστήματος. Έχει υπάρξει αρχηγός της αντιπολίτευσης, πρωθυπουργός, ξανά αρχηγός της αντιπολίτευσης, εκρίθη από τους πολίτες ξανά και ξανά. Οι πολιτικές και οι πολιτικοί κρίνονται από τις εκλογικές διαδικασίες. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Όταν ήταν πρωθυπουργός, έκανε στη Δικαιοσύνη ό,τι έκανε, σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης και όχι μόνο. Έχει δύο Υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους από το Ειδικό Δικαστήριο και όχι για μια παράβαση του ΚΟΚ, που δεν την υποτιμώ, έχει τη σημασία της και αυτή, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η παράβαση καθήκοντος δεν είναι και κάτι το οποίο περιποιεί τιμή για μια κυβέρνηση».

«Χορτάσαμε από "μάγους"»

Σε ερώτηση για το εάν θα αυξηθεί η επιδότηση στη βενζίνη εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «όταν έχεις μια μεγάλη κρίση, η λύση δεν είναι να λαϊκίζεις και να τάζεις λεφτά τα οποία δεν μπορείς να βρεις, όπως κάνουν πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Η λύση είναι να δίνεις όσα παραπάνω μπορείς από την πολιτική που είπαμε πριν, δηλαδή της αύξησης των εσόδων. Εμείς τι έχουμε καταφέρει; Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να εξαφανίσουμε το πρόβλημα, δεν είμαστε μάγοι. Άμα ψάχνει ο κόσμος για μάγους, δεν θα τους βρει. Θεωρώ οι μάγοι μας κατέστρεψαν τα προηγούμενα χρόνια, ασχέτως κομμάτων. Επειδή είμαι και από τους νεότερους του πολιτικού συστήματος, χορτάσαμε από μάγους παντού. Αυτούς οι οποίοι βγαίναν στα μπαλκόνια, τάζαν στους πάντες τα πάντα και στο τέλος βρέθηκαν 700.000 νέοι άνθρωποι εκτός Ελλάδος και όσοι μείναμε πίσω βλέπαμε τον ένα φόρο μετά τον άλλο».

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