Εκλογές το καλοκαίρι με «ήρεμα νερά»: Το καλώδιο, η στρατηγική αποκλιμάκωσης και το μήνυμα Μητσοτάκη

Snapshot Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει αποκλιμάκωση και ομαλή ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου χωρίς νέες εντάσεις με την Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει νέο νομικό ή διπλωματικό τετελεσμένο που να βλάπτει την Ελλάδα και το έργο προχωρά χωρίς υποχωρήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απορρίπτει το αφήγημα περί εθνικής ήττας και μυστικής διπλωματίας, επισημαίνοντας ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για το έργο.

Η Νέα Δημοκρατία προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας εξετάζει συνεργασία μόνο με το ΠΑΣΟΚ, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα δεξιότερα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκλείει κατηγορηματικά συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και δεσμεύεται να κρατήσει την πολιτική αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικών επιχειρημάτων. Snapshot powered by AI

Το σύνθημα που εκπέμπεται πλέον από το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές: Χαμηλοί τόνοι, αποκλιμάκωση και επιστροφή στην κανονικότητα. Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, τις τουρκικές αντιδράσεις, τις NAVTEX και τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα και να περάσει από τη θέση της απολογίας σε εκείνη της πρωτοβουλίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το αποτύπωμα της κυβερνητικής γραμμής, εκτιμώντας ότι το ταξίδι του έργου θα ολοκληρωθεί «χωρίς αναταράξεις». Η διατύπωση δεν ήταν τυχαία. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αποδραματοποιήσει την κατάσταση, να περιορίσει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη νέα κρίση με την Τουρκία και, κυρίως, να καταστήσει σαφές ότι η Αθήνα δεν θεωρεί πως έχει δημιουργηθεί κάποιο νέο νομικό ή διπλωματικό τετελεσμένο εις βάρος της.

Το μήνυμα είναι ότι το έργο δεν εγκαταλείπεται, δεν τίθεται υπό την έγκριση της Άγκυρας και δεν πρόκειται να μετατραπεί σε αφορμή για ανεξέλεγκτη ένταση. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι άδειες για την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου έχουν δοθεί από την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η γαλλική ενημέρωση προς την Τουρκία δεν δημιουργεί νομικό προηγούμενο ούτε μπορεί να εκληφθεί ως αίτημα αδειοδότησης από τρίτη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι από εδώ και στο εξής δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες εντάσεις αλλά ακόμα κι αν συμβεί κάτι τέτοιο η χώρα μας είναι απολύτως έτοιμη.

Η αντεπίθεση Μαρινάκη και το «όχι» στην εθνική ήττα

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ανέλαβε να αποκρούσει την κριτική της αντιπολίτευσης και να αποδομήσει το αφήγημα περί εθνικής υποχώρησης. Η κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε εθνική ήττα, υποχώρηση ή αναγνώριση δικαιωμάτων της Τουρκίας. Παράλληλα, απορρίπτει τις αιτιάσεις περί κρυφής διπλωματίας και μυστικών συνεννοήσεων με την Άγκυρα.

Η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι η διαδικασία αδειοδότησης έχει ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές και ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση δεν συνιστά αίτημα του Παρισιού προς την Τουρκία για έγκριση του έργου. Ούτε, σύμφωνα με την κυβερνητική ανάγνωση, δημιουργεί οποιοδήποτε ζήτημα αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτης χώρας.

«Δεν ζητήθηκε ούτε θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία» είναι το πολιτικό μήνυμα που επιδιώκει να περάσει το Μαξίμου. Ο Παύλος Μαρινάκης επιμένει ότι το καλώδιο προχωρά χωρίς υποχωρήσεις, με διαφύλαξη της ειρήνης και χωρίς να μπαίνουν σε διαπραγμάτευση τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχωρίσει δύο πράγματα: Από τη μία, την ανάγκη να αποφεύγεται μια ανεξέλεγκτη ελληνοτουρκική κρίση και, από την άλλη, την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Η αποκλιμάκωση, σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, δεν σημαίνει υποχώρηση. Αντιθέτως, παρουσιάζεται ως επιλογή ψυχραιμίας και στρατηγικής διαχείρισης.

Σενάρια συνεργασιών

Μιλώντας χθες στο συνέδριο Greece Talks, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την προτίμησή του στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, σημειώνοντας ότι «το μόνο κόμμα που διεκδικεί την αυτοδυναμία σήμερα είναι η ΝΔ».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να μην προκύψει αυτοδυναμία από τις εκλογές, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το πρώτο κόμμα έχει την υποχρέωση να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας.

Όπως διευκρίνισε, έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τα μικρότερα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, ενώ πρόσθεσε ότι «το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ».

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι πολιτικές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλες, τόσο σε επίπεδο πολιτικών θέσεων όσο και ως προς τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Παράλληλα, επισήμανε ότι το συνέδριο του κόμματος έστειλε σαφές μήνυμα κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

«Μας χωρίζει άβυσσος σε ζητήματα πολιτικά και ύφους, για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Από εκεί και πέρα, η ευθύνη περνάει αλλού. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε συνέδριο για να μας πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ. Δεν το είπε για τον κ. Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αυτοδυναμία της ΝΔ δεν φαντάζει ως μόνη ρεαλιστική επιλογή για να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη ημέρα;» αναρωτήθηκε.

Καμία συνεργασία με Τσίπρα

Ο πρωθυπουργός απέκλεισε κατηγορηματικά και κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Τι να συνεργαστούμε με τον κ. Τσίπρα; Σας το αποκλείω κατηγορηματικά. Απ' ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να μας βάλει όλους φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχολίασε ότι ο πρώην πρωθυπουργός, μετά την αποτυχία του rebranding, επιλέγει να επενδύσει στην πόλωση και την όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη τακτική παρωχημένη.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, πάντως, ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε προσωπική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ακόμη και όταν δέχεται επικρίσεις για ζητήματα όπως οι Ποινικοί Κώδικες.

«Ως κυβέρνηση και ως κόμμα δεν έχουμε ακολουθήσει αυτή τη ρητορική. Δεν ποινικοποιήσαμε την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν το κάναμε ούτε το 2019 ούτε το 2023. Οι διαφορές πρέπει να λύνονται στην κάλπη και με πολιτικά επιχειρήματα», σημείωσε.

Τέλος, δήλωσε ότι θα επιδιώξει η Νέα Δημοκρατία να επικεντρώσει την πολιτική αντιπαράθεση στις θέσεις και στις προτάσεις για το μέλλον της χώρας, αντί να περιστρέφεται γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό. «Δεν το έκανα το 2019, δεν το έκανα το 2023, δεν θα το κάνω και τώρα», κατέληξε.

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