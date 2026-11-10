Μητσοτάκης για επίδομα θέρμανσης: Αυξημένο κατά 30% φέτος, επιστρέφουμε το μέρισμα στους πολίτες

Snapshot Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ άνοιξε στις 10 Νοεμβρίου και οι αιτήσεις γίνονται μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται φέτος κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας έως τα 1.560 ευρώ από 350 ευρώ το 2019.

Το επίδομα καλύπτει όλους τους τρόπους θέρμανσης και η στήριξη είναι μεγαλύτερη σε περιοχές με πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

Η ενίσχυση αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και χρηματοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού, με έσοδα από την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι το μέρισμα επιστρέφεται στους πολίτες, κυρίως σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Snapshot powered by AI

«Επιστρέφουμε το μέρισμα στους πολίτες», σημειώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram με αφορμή το άνοιγμα της πλατφόρμας myΘέρμανση, για το επίδομα θέρμανσης.

https://www.instagram.com/reel/DfkLd3mIffY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Ξέρω ότι πολλοί κοιτάτε ήδη τον λογαριασμό της θέρμανσης με αγωνία. Η ενεργειακή κρίση μας φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα. Και η δική μας ευθύνη είναι να σας στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Μπαίνετε με κωδικούς taxisnet και υποβάλλετε την αίτησή σας έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση θα αφορά 1,2 εκατ. νοικοκυριά», αναφέρει ο πρωθυπουργός στο βίντεο που ανήρτησε και συνέχισε:

«Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι φέτος αυξάνουμε το επίδομα κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ από 350 ευρώ που ήταν το 2019. Το επίδομα καλύπτει όλους τους διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης. Όσο περισσότερο κρύο κάνει στον τόπο σας τόσο μεγαλύτερη είναι η στήριξη».

«Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τον προϋπολογισμό, εκμεταλλευόμενοι την ανάπτυξη της οικονομίας και τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, για να επιστρέφουμε αυτό το μέρισμα στους πολίτες, ειδικά σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη», κατέληξε.

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