Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών

Snapshot Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ θα ανοίξει σύντομα για τις αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης, με την πρώτη πληρωμή έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Οι διαχειριστές πολυκατοικιών πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των κτιρίων και των διαμερισμάτων για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής του επιδόματος.

Το επίδομα αυξάνεται κατά 30%, με κατώτατο όριο 130 ευρώ και ανώτατο 1.040 ευρώ για τους περισσότερους δικαιούχους.

Σε περίπτωση απουσίας διαχειριστή, οι ιδιοκτήτες πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπο για τη δημιουργία προφίλ πολυκατοικίας και σωστή δήλωση παροχής ρεύματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω myAADE με TAXISnet, απαιτούνται ακριβή στοιχεία θέρμανσης, κατοικίας και τραπεζικού λογαριασμού για την πληρωμή. Snapshot powered by AI

Από ώρα σε ώρα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027.

Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, ενώ φέτος, το ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 30%, με το κατώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, από 100 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το ανώτατο επίδομα για τους περισσότερους δικαιούχους ανεβαίνει από τα 800 στα 1.040 ευρώ.

Πριν, όμως, οι ένοικοι ή οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων προχωρήσουν στην ατομική τους αίτηση, θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί σωστά το ηλεκτρονικό προφίλ της πολυκατοικίας, καθώς χωρίς αυτή τη διαδικασία, οι δικαιούχοι μπορεί να αντιμετωπίσουν εμπλοκές στην επιδότηση, ακόμη και αν πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το πρώτο βήμα για τις πολυκατοικίες

Οι διαχειριστές, οι εκπρόσωποι πολυκατοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης πρέπει να δηλώσουν στην πλατφόρμα τα βασικά στοιχεία του κτιρίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του εκπροσώπου, ο ΑΦΜ της πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει, ο αριθμός της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλης παροχής που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης.

Στο προφίλ καταχωρίζονται επίσης τα ονοματεπώνυμα των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματικοί χώροι. Τα ονόματα, πάντως, έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν από μόνα τους την αίτηση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατανομή των χιλιοστών. Για το σύνολο των διαμερισμάτων, είτε είναι κατοικημένα είτε κενά και ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πρέπει να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης. Το άθροισμα πρέπει να ανέρχεται σε 1.000, διαφορετικά δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής.

Τι ισχύει αν δεν υπάρχει διαχειριστής

Η απουσία διαχειριστή δεν σημαίνει αυτόματα απώλεια του επιδόματος. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του εκπροσώπου της πολυκατοικίας και θα δημιουργήσει το προφίλ στο myΘέρμανση.

Αν δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει επίσης να υπάρξει συμφωνία για το ποιος αριθμός παροχής θα δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας. Συνήθως επιλέγεται η παροχή του διαχειριστή ή του προσώπου που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση, σύμφωνα με το ethnos.gr. Η σωστή αντιστοίχιση των στοιχείων είναι καθοριστική. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης. Αν υπάρχει ασυμφωνία, μπορεί να μην ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διασταύρωση.

ΑΦΜ πολυκατοικίας και αλλαγή διαχειριστή

Εφόσον η πολυκατοικία διαθέτει δικό της ΑΦΜ, τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδίδονται σε αυτόν. Ο ΑΦΜ της πολυκατοικίας πρέπει να έχει καταχωριστεί στο προφίλ μέσω της επιλογής «Ορισμός ΑΦΜ».

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, στις ατομικές αιτήσεις των ενοίκων εμφανίζεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του εκπροσώπου. Γι’ αυτό απαιτείται προσοχή ώστε τα στοιχεία του προφίλ και τα παραστατικά αγοράς να είναι συμβατά.

Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή, ο νέος διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει νέο προφίλ πολυκατοικίας. Οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ, ενώ πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά η δυνατότητα πληρωμής, καθώς πρόκειται για διαφορετική καταχώριση.

Αν η αλλαγή διαχειριστή γίνει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2026, τότε οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης έως και τις 31 Μαρτίου 2027 πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή. Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η απαιτούμενη διασταύρωση.

Τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων

Ειδικότερα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει.

για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει. 24.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, η αντικειμενική αξία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια. Το δεύτερο όριο αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Τα μέσα θέρμανσης που περιλαμβάνονται στη λίστα και επιδοτούνται είναι τα εξής:

Πετρέλαιο

Φωτιστικό πετρέλαιο

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Βιομάζα (πέλετ)

Καυσόξυλα

Κλιματιστικά

Ηλεκτρικά Θερμαντικά σώματα

Τα ποσά

Το ύψος του επιδόματος θα υπολογίζεται ως το γινόμενο ενός βασικού ποσού αναφοράς – ενός ποσού που αποτελεί τη βάση υπολογισμού – επί τον «συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών» του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.

Το βασικό ποσό αναφοράς ή βάση υπολογισμού του επιδόματος θα ανέρχεται για την περίοδο 2026-2027, σε:

490-494 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας,

468-470 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ),

455 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων,

425 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου,

390 ευρώ για χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου.

Το ισχύον κατά περίπτωση ποσό αναφοράς θα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, τα ενδεικτικά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Αγία Παρασκευή: Από 239,40 ευρώ πέρυσι σε 311,22 ευρώ.

Από 239,40 ευρώ πέρυσι σε 311,22 ευρώ. Θεσσαλονίκη: Από 298,20 ευρώ σε 387,66 ευρώ.

Από 298,20 ευρώ σε 387,66 ευρώ. Καρπενήσι: Από 487,20 ευρώ σε 633,36 ευρώ.

Από 487,20 ευρώ σε 633,36 ευρώ. Φλώρινα: Από 495,60 ευρώ σε 644,28 ευρώ.

Για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, η ενίσχυση αυξάνεται από 259,35 σε 337,15 ευρώ στην Αγία Παρασκευή από 323,05 σε 419,96 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, από 527,80 σε 686,14 ευρώ στο Καρπενήσι και από 536,90 σε 697,97 ευρώ στη Φλώρινα.

Ακόμη υψηλότερα είναι τα ποσά στα παραδείγματα ηλεκτρικής θέρμανσης, μέσω κλιματιστικών, σομπών, αερόθερμων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Συγκεκριμένα, το επίδομα για κατοικία στην Αγία Παρασκευή αυξάνεται από 303,24 σε 394,21 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη από 377,72 σε 491,04 ευρώ, στο Καρπενήσι από 617,12 σε 802,26 ευρώ και στη Φλώρινα από 627,76 σε 816,09 ευρώ.

Τα ποσά είναι ενδεικτικά και αφορούν τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν αποτελούν ενιαία παροχή για όλους τους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές», «Δημοφιλείς Εφαρμογές» και «myΘέρμανση».

Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXISnet.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που αφορούν:

Το είδος θέρμανσης.

Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία.

Τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.

Το εάν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Τον ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρητή, εφόσον δεν πρόκειται για ιδιόκτητη κατοικία.

Τα στοιχεία της πολυκατοικίας, στην περίπτωση που υπάρχει κοινός καυστήρας πετρελαίου.

Προσοχή στον τραπεζικό λογαριασμό

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν δηλώσει στο myAADE ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN, στον οποίο είναι κύριοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Η ορθότητα των στοιχείων είναι απαραίτητη, καθώς ένας λανθασμένος ή ανενεργός τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να εμποδίσει την καταβολή του επιδόματος, ακόμη και στην περίπτωση που η αίτηση έχει εγκριθεί.

Διαβάστε επίσης