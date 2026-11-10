Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: «Τρέχουν» οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2026 της ΔΥΠΑ

Γιάννης Φιλιππάκος

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: «Τρέχουν» οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2026 της ΔΥΠΑ είναι ανοιχτές και υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ έως τις 30 Νοεμβρίου στις 14:00.
  • Το βοήθημα κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ και αφορά εργαζόμενους σε συγκεκριμένους κλάδους που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.
  • Το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας την περίοδο 10/09/2026 έως 30/11/2026, εκτός των οικοδόμων που μπορούν να λάβουν και τα δύο.
  • Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες όπως οικοδόμοι, λατόμοι, μουσικοί, υποδηματεργάτες, χειριστές μηχανημάτων, ηθοποιοί, εργαζόμενοι τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, μεταξύ άλλων.
  • Η απόφαση για το βοήθημα παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.
Snapshot powered by AI

Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026. Οι αιτήσεις γίνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ.

Πέρυσι, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.

Επισημαίνεται ότι το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10/09/2026 έως 30/11/2026. Εξαιρούνται οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα ακόλουθα επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών ή γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή ή βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζομένου στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, σμυριδεργάτη, ταξιθέτη θεάτρου και κινηματογράφου, χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού που απασχολείται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης οι ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, όπως προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 14:00. Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=boithimata-epidomata&tab2=eidiko-epokhiko-voithima&tab3

Ακολουθεί ο πίνακας με το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2026 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ

Ημερομίσθια 2025
Από - Έως

ΠΟΣΟ (€)

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί95-210
αποκλειστικά στον κλάδο		1.064,12€
Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες50-2101.006,60€
Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες50-2101.006,60€
Καπνεργάτες50-2101.006,60€
Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου50-210719,00€
Υποδηματεργάτες50-210719,00€
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης50-2301.006,60€
Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων70-210719,00€
Ηθοποιοί50-210719,00€
Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης50-210719,00€
Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου50-210719,00€
Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου50-210719,00€
Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου50-210719,00€
Εργαζόμενοι τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου75, εκ των οποίων έως 50 από 1/10 έως 31/12719,00€
Σμυριδεργάτες50-2401.438,00€
Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου50-210719,00€
Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων50-210719,00€
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων50-210719,00€

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στην Ολομέλεια σήμερα οι ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: 270 αιτήσεις για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ

01:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς ΗΠΑ: «Παραδοθείτε στους επτά όρους μας» – Ο Ρεζαΐ καταγγέλλει «ψευδείς ειδήσεις» για τις διαπραγματεύσεις

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Αλ Θάνι: «Θετικές» οι συνομιλίες με Τραμπ και Βανς για το Ιράν – Στο επίκεντρο η επίτευξη συμφωνίας

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «τρόλαρε» τους δημοσιογράφους με τον Ντάνα Γουάιτ – Το παρασκήνιο της υποτιθέμενης πρότασης για τον Λευκό Οίκο

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Η στρατιωτική σύγκρουση έχει ουσιαστικά τελειώσει» – Σχεδόν απίθανη η επανάληψη των επιθέσεων

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σε κρατητήρια στην Κρήτη

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Γάμος με φόντο τη Σπιναλόγκα και κρητικό γλέντι με τον Αντώνη Μαρτσάκη

23:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς συμφωνία η ΕΕ για τη φορολογία στα τσιγάρα – Μπλόκο από τη Μάλτα

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος έξω από το σπίτι του στον Ισημερινό - Ένοπλοι του έστησαν ενέδρα και τον πυροβόλησαν όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βρήκε τον 61χρονο αδελφό του νεκρό έξω από το σπίτι τους

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:20LIFESTYLE

Πέθανε η θρυλική φωνή της disco, Ροσέλ Φλέμινγκ, σε ηλικία 72 ετών

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για καλώδιο: «Δεν βάζουμε στο ζύγι ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων» - Σε γνώση της Ελλάδας το περιεχόμενο της ενημέρωσης της Γαλλίας στην Τουρκία

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Χρυσής

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μαγευτικές εικόνες: Ένα «ποτάμι» από ομίχλη σκέπασε κοιλάδα στο Λιχτενστάιν - Βίντεο

22:46LIFESTYLE

«Μου λείπει περισσότερο απ' όλους»: Συγκινεί ο Διονύσης Τσακνής για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο νοσοκομείο Αγρινίου -  Ασθενής απείλησε να πέσει από τον 3ο όροφο

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στη Λάρισα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:39LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ο Γραίγος φεύγει και ο Γαρμπής έρχεται - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας, Πέτρος Κανακούδης και Παναγιώτης Λιαδέλης στη δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από άγρια επίθεση νεαρών ληστών σε επιβάτη του Μετρό Μοναστηράκι - Χτύπησαν 21χρονο για να του αρπάξουν αλυσίδα από το λαιμό

20:47LIFESTYLE

Συγκινεί η Ελένη Καστάνη για τον θάνατο του πρώην σύζύγου της: «Μέχρι που έφυγε από τη ζωή ήμασταν μαζί, παρ'όλο που είχαμε χωρίσει»

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Κλίμα 2026: «Εκτός ελέγχου» – Ο WMO προειδοποιεί ότι το Ελ Νίνιο αλλάζει τον καιρό παγκοσμίως

17:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης - Η καριέρα και οι ρόλοι που τον έκαναν γνωστό

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 25χρονος μετά από μαχαίρωμα στην κοιλιά

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Η στρατιωτική σύγκρουση έχει ουσιαστικά τελειώσει» – Σχεδόν απίθανη η επανάληψη των επιθέσεων

21:13LIFESTYLE

Λάιζα Μινέλι: Τα πολύτιμα διδάγματα που έλαβε μεγαλώνοντας με δύο θρύλους του σινεμά - Η σπάνια εξομολόγηση στα 80 της

01:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Τζένσεν Χουάνγκ: Η ερωτική σχέση που απειλεί να γκρεμίσει την αυτοκρατορία της Nvidia

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: 270 αιτήσεις για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ

16:10LIFESTYLE

GNTM: H ώρα της γυμνής φωτογράφισης έφτασε

08:43WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο κανείς δεν έχει βρεθεί σκελετός μέσα στον Τιτανικό

11:47ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει πραγματικά όταν πεθαίνουμε; Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν την απάντηση

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Εγκαινιάστηκε η Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος στη Δεκέλεια

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς ΗΠΑ: «Παραδοθείτε στους επτά όρους μας» – Ο Ρεζαΐ καταγγέλλει «ψευδείς ειδήσεις» για τις διαπραγματεύσεις

19:07ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο»: Τι λέει η μητέρα του νεογνού στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον θάνατό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ