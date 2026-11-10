Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: «Τρέχουν» οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ

Snapshot Οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2026 της ΔΥΠΑ είναι ανοιχτές και υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ έως τις 30 Νοεμβρίου στις 14:00.

Το βοήθημα κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ και αφορά εργαζόμενους σε συγκεκριμένους κλάδους που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

Το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας την περίοδο 10/09/2026 έως 30/11/2026, εκτός των οικοδόμων που μπορούν να λάβουν και τα δύο.

Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες όπως οικοδόμοι, λατόμοι, μουσικοί, υποδηματεργάτες, χειριστές μηχανημάτων, ηθοποιοί, εργαζόμενοι τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, μεταξύ άλλων.

Η απόφαση για το βοήθημα παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Snapshot powered by AI

Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026. Οι αιτήσεις γίνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ.

Πέρυσι, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.

Επισημαίνεται ότι το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10/09/2026 έως 30/11/2026. Εξαιρούνται οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα ακόλουθα επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών ή γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή ή βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζομένου στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, σμυριδεργάτη, ταξιθέτη θεάτρου και κινηματογράφου, χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού που απασχολείται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης οι ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, όπως προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 14:00. Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=boithimata-epidomata&tab2=eidiko-epokhiko-voithima&tab3

Ακολουθεί ο πίνακας με το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2026 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ Ημερομίσθια 2025

Από - Έως ΠΟΣΟ (€) Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 95-210

αποκλειστικά στον κλάδο 1.064,12€ Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες 50-210 1.006,60€ Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες 50-210 1.006,60€ Καπνεργάτες 50-210 1.006,60€ Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου 50-210 719,00€ Υποδηματεργάτες 50-210 719,00€ Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50-230 1.006,60€ Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων 70-210 719,00€ Ηθοποιοί 50-210 719,00€ Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 50-210 719,00€ Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 50-210 719,00€ Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου 50-210 719,00€ Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου 50-210 719,00€ Εργαζόμενοι τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 75, εκ των οποίων έως 50 από 1/10 έως 31/12 719,00€ Σμυριδεργάτες 50-240 1.438,00€ Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου 50-210 719,00€ Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210 719,00€ Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210 719,00€

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