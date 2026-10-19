Σούπερ μάρκετ: Αύξηση τζίρου 6,4% στο εννεάμηνο του 2026, σύμφωνα με τη Nielsen

Όλοι οι τύποι καταστημάτων εμφάνισαν θετική πορεία, με τα Hypermarkets να συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση στο +8,5%

Newsroom

Σούπερ μάρκετ: Αύξηση τζίρου 6,4% στο εννεάμηνο του 2026, σύμφωνα με τη Nielsen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο τζίρος της οργανωμένης αγοράς λιανεμπορίου τροφίμων αυξήθηκε κατά 6,4% το εννεάμηνο του 2026, κυρίως λόγω αύξησης πωλούμενων όγκων.
  • Τα Hypermarkets σημείωσαν αύξηση τζίρου 8,5%, ενώ οι Superettes κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη με 8,8%.
  • Οι κατηγορίες φρέσκων τροφίμων και τυποποιημένων προϊόντων παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων 7,5% και 5,8% αντίστοιχα.
  • Η προωθητική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο ιστορικά χαμηλό 39,5% για τα επώνυμα FMCG προϊόντα.
  • Το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην αγορά FMCG παρουσίασε οριακή πτώση στο 24,0% από 24,4% στο κλείσιμο του 2025.
Snapshot powered by AI

Την ανοδική της πορεία σε τζίρο συνεχίζει δυναμικά η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (+6,4%) το εννεάμηνο του 2026 (στοιχεία YTD έως 27 Σεπτεμβρίου 2026), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, με την αύξηση αυτή να οδηγείται το τρέχον έτος κατά κύριο λόγο από τους πωλούμενους όγκους.

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο κατηγοριών, η τάση αυτή οδηγείται τόσο από τα φρέσκα (+7,5%) όσο, κυρίως, από τα τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά (+5,8%), σύμφωνα με την εταιρεία NielsenIQ. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες FMCG κατηγορίες της οικιακής χρήσης παρουσιάζουν συγκριτικά πιο συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεών τους σε αξία, στο +4,6%, ενώ τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής στο σύνολό τους αναπτύσσονται κατά 5%. Και στις δύο μεγάλες αυτές κατηγορίες του μη τρόφιμου παρουσιάζονται αποπληθωριστικές τάσεις, ενώ στον αντίποδα, τα τρόφιμα και ποτά είναι αυτά, στα οποία φαίνεται αυξημένη η μέση πωλούμενη τιμή, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025.

Παράλληλα, όλοι οι τύποι καταστημάτων εμφάνισαν θετική πορεία, με τα Hypermarkets να συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση στο +8,5%. Ωστόσο τον πιο μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης εμφάνισαν οι Superettes (καταστήματα μεταξύ 100-400 τ.μ.) στο +8,8%, γεγονός που σύμφωνα με την NielsenIQ, υποδηλώνει ότι πιθανότητα να μεταφέρονται σε αυτό τον τύπο καταστημάτων πωλήσεις από το «παραδοσιακό» κανάλι, ήτοι καταστήματα ψιλικών & περίπτερα, καθώς προσφέρουν χαμηλότερες συγκριτικά τιμές, με ευέλικτο ωράριο και προσαρμοσμένο κωδικολόγιο.

Η γεωγραφική ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η ανάπτυξη είναι ευρέως διασκορπισμένη, με τα Νησιά του Ιονίου & του Αιγαίου (+9,2%) και την Κρήτη (+7,5%) να ξεχωρίζουν για τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις πωλήσεις τους, γεγονός ασφαλώς που οφείλεται και στην αυξημένη τουριστική κίνηση κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες.

Το εννεάμηνο του 2026 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση της προωθητικής δραστηριότητας, 5 ποσοστιαίων μονάδων, σε σχέση με το κλείσιμο του 2025, φτάνοντας στο ιστορικά χαμηλό ποσοστό του 39,5% για τα επώνυμα FMCGs προϊόντα, αποτυπώνοντας την συνεχή επίδραση του κώδικα δεοντολογίας στις στρατηγικές προώθησης των προμηθευτών του κλάδου.

Όσον αφορά στην πορεία των Private Label προϊόντων (ιδιωτική ετικέτα) στην αγορά, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρουσίασε οριακή κάμψη στο σύνολο της αγοράς FMCG, διαμορφούμενο στο 24,0% σε YTD επίπεδο, από 24,4% που ήταν στο κλείσιμο του 2025.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να είναι σε «αυξημένη επαγρύπνηση»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τουλάχιστον 50 νεκροί σε πλήγματα των Χούθι κατά στρατοπέδου των Ενόπλων Δυνάμεων

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Το νησί Στρογγυλό σε αγγελία πώλησης έναντι 4,5 εκατ. ευρώ - Το δημοσίευμα της Daily Mail και η σύγχυση

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Οι πατάτες πρασίνισαν ή έβγαλαν φύτρες; Πότε αρκεί ένα ξεφλούδισμα και πότε θέλουν πέταμα

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το χάος στη Γαλλία: Προ των πυλών μερική απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα επεισόδια, πάνω από 2.000 συλλήψεις και πλιάτσικο

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ελέφαντας σε αμόκ για 11 ώρες έσπειρε τον όλεθρο - Ποδοπάτησε τον οδηγό του

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - Η Αριστοτέλους αλλάζει όψη: Ένα μουσείο design στήνεται στην καρδιά της πόλης

17:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»: 85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο - Τι αποκτά η Ελλάδα, πώς θα λειτουργεί και ποιοι θα τον χρησιμοποιούν - Οι τεράστιες δυνατότητές του στην AI εποχή

17:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αύξηση τζίρου 6,4% στο εννεάμηνο του 2026, σύμφωνα με τη Nielsen

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάρνηθα: Εκτροπή λεωφορείου με υπαλλήλους του καζίνο - Προσέκρουσε σε δέντρο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Όλη η αλήθεια για τη viral φωτογραφία του ημίγυμνου ηλικιωμένου ζευγαριού στη Γαλλία - Κατασκευάστηκε μέσω ΑΙ

16:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το πρωί 0 το μεσημέρι 20άρια - Οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Τουρίστριες εν μέσω δακρυγόνων ψάχνουν το ξενοδοχείο τους με τις βαλίτσες στα χέρια

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μήνυμα της Γάκα στην αναισθησιολόγο για τη μέθη - Της ζήτησε μιδαζόλαμη - Θα κληθεί εκ νέου η αναισθησιολόγος

16:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η πρόταση νόμου του για το ιδιωτικό χρέος

16:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στον Παναθηναϊκό: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα: Στις φλόγες τυλίχθηκε τζιπ στην Πάρνηθα - Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών τις τελευταίες ώρες για τον Κιμ Γιονγκ Ουν: Σε κώμα με εγκεφαλική αιμορραγία

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μποτιτσέλι: Το μυστήριο του θανάτου της μούσας του λύνεται έπειτα από πέντε και πλέον αιώνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:07ΕΛΛΑΔΑ

Daily Mail: «Πωλείται το Στρογγυλό έναντι 4,5 εκ ευρώ» - Αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο πωλητής

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών τις τελευταίες ώρες για τον Κιμ Γιονγκ Ουν: Σε κώμα με εγκεφαλική αιμορραγία

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάρνηθα: Εκτροπή λεωφορείου με υπαλλήλους του καζίνο - Προσέκρουσε σε δέντρο

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Ομόνοια: Έσπασε το άθραυστο κρύσταλλο στο παράθυρο, βγήκε στο περβάζι και έπεσε στο κενό από τον 4ο

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

12:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Οι βροχές του Οκτωβρίου χαρακτηρίζονται από τη ραγδαιότητα» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

17:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»: 85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο - Τι αποκτά η Ελλάδα, πώς θα λειτουργεί και ποιοι θα τον χρησιμοποιούν - Οι τεράστιες δυνατότητές του στην AI εποχή

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στην πρωινή ζώνη, η Γερμανού και η κυριαρχία του «Voice»

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Όλη η αλήθεια για τη viral φωτογραφία του ημίγυμνου ηλικιωμένου ζευγαριού στη Γαλλία - Κατασκευάστηκε μέσω ΑΙ

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μήνυμα της Γάκα στην αναισθησιολόγο για τη μέθη - Της ζήτησε μιδαζόλαμη - Θα κληθεί εκ νέου η αναισθησιολόγος

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ελέφαντας σε αμόκ για 11 ώρες έσπειρε τον όλεθρο - Ποδοπάτησε τον οδηγό του

16:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στον Παναθηναϊκό: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Το νησί Στρογγυλό σε αγγελία πώλησης έναντι 4,5 εκατ. ευρώ - Το δημοσίευμα της Daily Mail και η σύγχυση

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καλός γείτονας» που βίαζε και σκότωνε γνωστές του – Το τέλος στο σπίτι του αφεντικού του

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου -«Φώναζε help» πριν σπάσει το παράθυρο και πέσει στο δρόμο

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Oι έξι γυναίκες που εντάσσονται στα ψηφοδέλτια για τις εκλογές του 2027

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ