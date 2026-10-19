Σούπερ μάρκετ: Αύξηση τζίρου 6,4% στο εννεάμηνο του 2026, σύμφωνα με τη Nielsen

Snapshot Ο τζίρος της οργανωμένης αγοράς λιανεμπορίου τροφίμων αυξήθηκε κατά 6,4% το εννεάμηνο του 2026, κυρίως λόγω αύξησης πωλούμενων όγκων.

Τα Hypermarkets σημείωσαν αύξηση τζίρου 8,5%, ενώ οι Superettes κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη με 8,8%.

Οι κατηγορίες φρέσκων τροφίμων και τυποποιημένων προϊόντων παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων 7,5% και 5,8% αντίστοιχα.

Η προωθητική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο ιστορικά χαμηλό 39,5% για τα επώνυμα FMCG προϊόντα.

Το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην αγορά FMCG παρουσίασε οριακή πτώση στο 24,0% από 24,4% στο κλείσιμο του 2025. Snapshot powered by AI

Την ανοδική της πορεία σε τζίρο συνεχίζει δυναμικά η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (+6,4%) το εννεάμηνο του 2026 (στοιχεία YTD έως 27 Σεπτεμβρίου 2026), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, με την αύξηση αυτή να οδηγείται το τρέχον έτος κατά κύριο λόγο από τους πωλούμενους όγκους.

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο κατηγοριών, η τάση αυτή οδηγείται τόσο από τα φρέσκα (+7,5%) όσο, κυρίως, από τα τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά (+5,8%), σύμφωνα με την εταιρεία NielsenIQ. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες FMCG κατηγορίες της οικιακής χρήσης παρουσιάζουν συγκριτικά πιο συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεών τους σε αξία, στο +4,6%, ενώ τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής στο σύνολό τους αναπτύσσονται κατά 5%. Και στις δύο μεγάλες αυτές κατηγορίες του μη τρόφιμου παρουσιάζονται αποπληθωριστικές τάσεις, ενώ στον αντίποδα, τα τρόφιμα και ποτά είναι αυτά, στα οποία φαίνεται αυξημένη η μέση πωλούμενη τιμή, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025.

Παράλληλα, όλοι οι τύποι καταστημάτων εμφάνισαν θετική πορεία, με τα Hypermarkets να συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση στο +8,5%. Ωστόσο τον πιο μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης εμφάνισαν οι Superettes (καταστήματα μεταξύ 100-400 τ.μ.) στο +8,8%, γεγονός που σύμφωνα με την NielsenIQ, υποδηλώνει ότι πιθανότητα να μεταφέρονται σε αυτό τον τύπο καταστημάτων πωλήσεις από το «παραδοσιακό» κανάλι, ήτοι καταστήματα ψιλικών & περίπτερα, καθώς προσφέρουν χαμηλότερες συγκριτικά τιμές, με ευέλικτο ωράριο και προσαρμοσμένο κωδικολόγιο.

Η γεωγραφική ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η ανάπτυξη είναι ευρέως διασκορπισμένη, με τα Νησιά του Ιονίου & του Αιγαίου (+9,2%) και την Κρήτη (+7,5%) να ξεχωρίζουν για τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις πωλήσεις τους, γεγονός ασφαλώς που οφείλεται και στην αυξημένη τουριστική κίνηση κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες.

Το εννεάμηνο του 2026 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση της προωθητικής δραστηριότητας, 5 ποσοστιαίων μονάδων, σε σχέση με το κλείσιμο του 2025, φτάνοντας στο ιστορικά χαμηλό ποσοστό του 39,5% για τα επώνυμα FMCGs προϊόντα, αποτυπώνοντας την συνεχή επίδραση του κώδικα δεοντολογίας στις στρατηγικές προώθησης των προμηθευτών του κλάδου.

Όσον αφορά στην πορεία των Private Label προϊόντων (ιδιωτική ετικέτα) στην αγορά, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρουσίασε οριακή κάμψη στο σύνολο της αγοράς FMCG, διαμορφούμενο στο 24,0% σε YTD επίπεδο, από 24,4% που ήταν στο κλείσιμο του 2025.