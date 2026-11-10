Μητσοτάκης για railway.gov.gr: «Δέσμευσή μας να μην ξαναζήσει η χώρα μια τραγωδία όπως στα Τέμπη»

Η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας railway.gov.gr έγινε στο Παλαιό Αμαξοστάσιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά- Πελoποννήσου

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Μητσοτάκης για railway.gov.gr: «Δέσμευσή μας να μην ξαναζήσει η χώρα μια τραγωδία όπως στα Τέμπη»
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία των Τεμπών.
  • Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα railway.gov.gr επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της θέσης και της πορείας των επιβατικών τρένων με χρήση τεχνολογίας γεωεντοπισμού υψηλής ακρίβειας.
  • Η πλατφόρμα χρηματοδοτήθηκε με δωρεά 2,49 εκατ. ευρώ από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών.
  • Ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου εστιάζει ιδιαίτερα στην ασφάλεια, με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μέτρων πρόληψης δυστυχημάτων.
  • Η πλατφόρμα παρέχει στους επιβάτες διαδραστικό χάρτη, συνεχή ροή δεδομένων ανανέωσης ανά δευτερόλεπτο και κρυπτογραφημένη μετάδοση πληροφοριών.
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Σήμερα γίνεται «ένα πολύ σημαντικό βήμα αποκατάστασης της τρωθείσας εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον ελληνικό σιδηρόδρομο», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

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«Σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να αποκαταστήσουμε την τρωθείσα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των Ελλήνων πολιτών και του ελληνικού σιδηρόδρομου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην υποχρέωση της Πολιτείας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτραπεί η επανάληψη ενός αντίστοιχου δυστυχήματος.

«Για όσους από εμάς ζήσαμε από πρώτο χέρι το δράμα της τραγωδίας των Τεμπών, μας ενώνει μια κοινή δέσμευση, μια υπόσχεση που δώσαμε τότε στους εαυτούς μας, αλλά και μια δέσμευση λογοδοσίας προς την ελληνική κοινωνία, ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξαναζήσει η χώρα μια τέτοια τραγωδία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας.

«Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού του ελληνικού σιδηρόδρομου, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ασφάλειας», σημείωσε.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι η Hellenic Train έχει παραλάβει δύο από τα 23 καινούργια τρένα και θα τοποθετηθούν στο δίκτυο από τις αρχές του χρόνου.

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr.

Η πλατφόρμα railway.gov.gr επιτρέπει την online παρακολούθηση της θέσης των τρένων/αμαξοστοιχιών στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στην εκδήλωση, θα τιμηθούν οι εφοπλιστές - δωρητές που συνέβαλαν στην υλοποίησή της.

Υπενθυμίζεται πως η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τον Δεκέμβριο του 2025, υπέγραψε σύμβαση δωρεάς με το ελληνικό Δημόσιο, ύψους 2.489.409 ευρώ, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάστασης του νέου συστήματος γεωεντοπισμού σε όλες τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες.

Με την εν λόγω εφαρμογή οι πολίτες μπορούν να βλέπουν τη θέση και την πορεία των επιβατικών τρένων σε πραγματικό χρόνο μέσω υπολογιστή, tablet ή κινητού, παρέχοντας πληροφορίες για τη διαδρομή, την ταχύτητα και την ενδεχόμενη ώρα άφιξης.

Στόχος είναι οι επιβάτες να έχουν άμεση και ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία και τα δρομολόγια των τρένων. Πρόκειται για μια νέα δικλείδα ασφαλείας ακριβούς γεωντοπισμού τρένων που για πρώτη φορά εφαρμόζεται πανευρωπαϊκά.

Πιο αναλυτικά η εφαρμογή παρέχει τα ακόλουθα:

  • Παρακολούθηση της θέσης όλων των τρένων (στην πλήρη εφαρμογή), σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια GNSS-HEPOS,
  • Συνεχή ροή δεδομένων με ενημερώσεις θέσης κάθε 1 δευτερόλεπτο,
  • Διαδραστικό χάρτη,
  • Πλήρη χαρτογραφική απεικόνιση του σιδηροδρομικού δικτύου με όλους τους σταθμούς,
  • Κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων με πρωτόκολλο AES-256.

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