Κυρανάκης: Με το railway.gov.gr ο κόσμος θα βλέπει στο κινητό του όλα τα τρένα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από την επόμενη εβδομάδα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Eurokinissi
  • Η εφαρμογή railway.gov.gr θα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των τρένων Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέσω κινητού τηλεφώνου από την επόμενη εβδομάδα.
  • Το σύστημα παρέχει υψηλή ακρίβεια εντοπισμού και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακού εκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου με κεντρικό σύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας.
  • Μέχρι το καλοκαίρι του 2026, η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα διαθέτει πλήρως λειτουργικά ευρωπαϊκά συστήματα ασφάλειας, όπως σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS.
  • Τα νέα τρένα Coradia Stream με προεγκατεστημένο σύστημα αυτόματης πέδησης θα ενταχθούν στο δίκτυο το 2027, ενώ το Δημόσιο παρακολουθεί την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων με την ιταλική εταιρεία.
Την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής εφαρμογής railway.gov.gr που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των τρένων ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA.

Όπως ανέφερε, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από την επόμενη εβδομάδα και θα δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να βλέπουν μέσω κινητού τηλεφώνου την ακριβή τοποθεσία κάθε αμαξοστοιχίας, με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα παρέχει εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια εντοπισμού, επιτρέποντας συνεχή εικόνα της κίνησης των τρένων στο δίκτυο.

Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακού και επιχειρησιακού εκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου, επισημαίνοντας ότι ήδη λειτουργεί κεντρικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών, το οποίο επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό αποκλίσεων ή πιθανών λαθών και την ενεργοποίηση προειδοποιήσεων πρόληψης κινδύνου.

Ολοκληρώνονται και τα έργα ασφάλειας ευρωπαϊκής πιστοποίησης στον άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο των έργων ασφάλειας ευρωπαϊκής πιστοποίησης στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, τονίζοντας ότι έως το τέλος του καλοκαιριού του 2026 η γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα διαθέτει πλήρως εγκατεστημένα και λειτουργικά τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας: 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, ολοκληρώνοντας μια αναβάθμιση που θα επιτρέψει για πρώτη φορά την πλήρη λειτουργία σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας στο ελληνικό δίκτυο.

Προεγκατεστημένο το σύστημα ETCS σε όλα τα νέα τρένα που θα έρθουν το 2027

Αναφερόμενος στην ανανέωση του τροχαίου υλικού, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, σημείωσε ότι τα νέα σύγχρονα τρένα Coradia Stream που έχουν προεγκατεστημένο σύστημα αυτόματης πέδησης, θα ενταχθούν στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο το 2027, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα και την αξιοπιστία των επιβατικών υπηρεσιών. Τόνισε μάλιστα, ότι το Ελληνικό Δημόσιο παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων και, σε περίπτωση μη τήρησης αυτής αυτών των δεσμεύσεων από την ιταλική εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα ενεργοποίησης των σχετικών ρητρών που προβλέπονται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας ακύρωσής της.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, ο συνδυασμός ψηφιακής παρακολούθησης, νέων τεχνολογικών εργαλείων και ολοκλήρωσης των υποδομών ασφαλείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη μετάβαση σε έναν ασφαλή και σύγχρονο σιδηρόδρομο.

