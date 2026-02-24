Κυρανάκης: «Σε λειτουργία από αύριο το railway.gov.gr» - «100% τηλεδιοίκηση έως το καλοκαίρι»

100% τηλεδιοίκηση έως το καλοκαίρι του 2026 θα διαθέτει το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης το βράδυ της Τρίτης (24/02), λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση τριών ετών από το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

«Σε σχέση με το 2019 που είχαμε 1% τηλεδιοίκηση, σήμερα έχουμε 80%, το καλοκαίρι θα έχουμε 100%. 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, και 100% ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης που δεν υπήρχε στη σύμβαση 717», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Action24.

Ταυτόχρονα, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε ότι αύριο θα ξεκινήσει η λειτουργία του ιστότοπου railway.gov.gr, μίας ιστοσελίδας που θα διαθέτει ζωντανή παρακολούθηση των τρένων σε διαδραστικό χάρτη, τους πίνακες των δρομολογίων, καθώς και μητρώο σιδηροδρομικών δεδομένων.

«Αύριο βγαίνει στον αέρα μια νέα δικλείδα ασφαλείας ακριβούς γεωντοπισμού τρένων που για πρώτη φορά εφαρμόζεται πανευρωπαϊκά. Σε ακρίβεια λίγων εκατοστών, πέντε εκατοστών, θα βλέπουμε που είναι τα τρένα. Θα ξέρει ο γονιός πού είναι το παιδί του. Και θα ξέρει επίσης ότι στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ, μία ομάδα ανθρώπων που βλέπουν στις οθόνες αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις όταν παραβιάζεται ένας κανόνας, η αποκλειστική τους δουλειά είναι αν ξαναγίνει ανθρώπινο λάθος και μπουν δύο τρένα στην ίδια γραμμή, αυτό το σύστημα βγάζει ειδοποίηση και ακινητοποιούνται τα τρένα με τις ενέργειες του κέντρου ελέγχου. Για να μην έχουμε σύγκρουση τρένων ποτέ στον ελληνικό σιδηρόδρομο», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Από την ιστοσελίδα railway.gov.gr

