Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί

Ο Μπεν, με καταγωγή από το Σέφιλντ, εξαφανίστηκε στο νησί της Κω στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών

Δημήτρης Δρίζος

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί
  • Ο Μπεν Νίνταμ εξαφανίστηκε στην Κω το 1991 σε ηλικία 21 μηνών και η τύχη του παραμένει άγνωστη παρά τις εκτεταμένες έρευνες.
  • Μια γυναίκα επικοινώνησε με τη μητέρα του Μπεν, Κέρι Νίνταμ, υποστηρίζοντας ότι ο σύντροφός της μπορεί να είναι ο Μπεν, καθώς εμφανίζει ομοιότητες με την οικογένεια και έχει υιοθετηθεί το 1993.
  • Ο άνδρας συμφώνησε να δώσει δείγμα DNA, το οποίο θα εξεταστεί μέσω Interpol, με τα αποτελέσματα να αναμένονται σε εβδομάδες.
  • Η Κέρι Νίνταμ διατηρεί επιφυλάξεις για την ταυτότητα του άνδρα, αλλά εκτιμά σημαντική την επανεκκίνηση των ερευνών και τονίζει την ανάγκη προστασίας του άνδρα.
Η μητέρα του αγνοούμενου Μπεν Νίνταμ δηλώνει ότι περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα DNA ενός άνδρα που πιστεύει ότι μπορεί να είναι ο γιος της, μετά από φωτογραφίες που έλαβε και παρουσιάζουν «εντυπωσιακή» ομοιότητα με την οικογένειά της, σύμφωνα με την Mirror.

Η Κέρι Νίνταμ υποστηρίζει πως οι εικόνες που της προωθήθηκαν θυμίζουν έντονα και την ηλικιακή απεικόνιση του εξαφανισμένου γιου της. Ο Μπεν, με καταγωγή από το Σέφιλντ, εξαφανίστηκε στο νησί της Κω στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών. Η οικογένειά του, μαζί με τους γονείς της Κέρι και τα δύο της αδέλφια, είχαν μετακομίσει στο νησί νωρίτερα εκείνη τη χρονιά, αναζητώντας μια νέα αρχή.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες έρευνες εξαφάνισης στη Βρετανία – που περιλάμβανε ακόμη και δύο εκσκαφές στο αγρόκτημα όπου εθεάθη για τελευταία φορά – η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Το τελευταίο διάστημα, αμερικανικές αρχές εξέταζαν πληροφορίες για πιθανή εμφάνισή του, με σενάρια που τον θέλουν να έχει υιοθετηθεί παράνομα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα δεν προχώρησε.

Σκιές από παράνομες υιοθεσίες

Οι παράνομες υιοθεσίες στις ΗΠΑ τις δεκαετίες του 1980 και 1990 έχουν συνδεθεί με διεθνή κυκλώματα εμπορίας παιδιών. Ιδιωτικοί οργανισμοί και δικηγόροι φέρεται να παρακάμπτουν τη νομοθεσία, «τοποθετώντας» απαχθέντα παιδιά σε οικογένειες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια γυναίκα επικοινώνησε πρόσφατα με την Κέρι, υποστηρίζοντας ότι ο σύντροφός της ίσως είναι ένα από αυτά τα παιδιά. Όπως ανέφερε, ο άνδρας «μοιάζει ακριβώς» με τη μελλοντική απεικόνιση του Μπεν και, σύμφωνα με όσα του έχουν πει, υιοθετήθηκε το 1993.

Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι οι θετοί του γονείς αρνήθηκαν να του δώσουν πιστοποιητικό γέννησης και αντέδρασαν έντονα όταν εκείνος επιχείρησε να μάθει περισσότερα για το παρελθόν του.

Πώς θα ήταν σήμερα ο Μπεν

Αναμονή για το DNA

Η ίδια η Κέρι κρατά χαμηλά τις προσδοκίες, χωρίς όμως να αγνοεί τις ομοιότητες.

«Πρόκειται για ένα ακόμη μυστηριώδες μήνυμα από παρόμοια περιοχή και φαίνεται αρκετά αξιόπιστο. Ο άνδρας αυτός έχει υιοθετηθεί. Δεν θέλω να δημιουργώ ελπίδες, αλλά υπάρχουν ομοιότητες. Κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Πιθανότατα δεν είναι ο Μπεν, όμως εμφανίζεται ξαφνικά – και πάλι από την Αμερική», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, ο άνδρας έχει συμφωνήσει να δώσει δείγμα DNA, χωρίς όμως να επιθυμεί δημοσιότητα.

Η διαδικασία θα προχωρήσει μέσω της Interpol και ενδέχεται να χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να υπάρξουν αποτελέσματα.

«Ελπίζουμε να εξασφαλιστεί δείγμα DNA μέσω αιτήματος στην Interpol. Ξέρουμε ότι η διαδικασία παίρνει χρόνο, αλλά είμαστε ευγνώμονες που υπάρχει ξανά κινητικότητα και μια πιθανότητα να βρούμε τις απαντήσεις που αναζητούμε», ανέφερε η Κέρι.

Παράλληλα, τόνισε πως προτεραιότητα αποτελεί η προστασία του άνδρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

«Θέλουμε να ξέρει ότι δεν είναι μόνος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον στηρίξουμε και να προχωρήσει η διαδικασία με σεβασμό και προσοχή».

«Έχουμε περάσει ξανά τα ίδια»

Η ίδια δεν κρύβει την αγωνία της, καθώς η οικογένεια έχει βιώσει παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν.

«Είναι μια αγχωτική περίοδος. Βρίσκεσαι σε διαρκή αναμονή. Έχουμε περάσει ξανά αυτόν τον δρόμο. Λυπάμαι και για τον άνθρωπο αυτό, γιατί εκείνος το ζει για πρώτη φορά. Πρέπει να είναι πολύ νευρικός», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κέρι καλεί όποιον μπορεί να βοηθήσει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της υπόθεσης και να εξετάσει τις φωτογραφίες, με την ελπίδα ότι, 35 χρόνια μετά, η οικογένεια θα βρει επιτέλους απαντήσεις.

