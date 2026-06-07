Γιατί οι καλοκαιρινές αλλεργίες μοιάζουν χειρότερες από τις ανοιξιάτικες

Τι προκαλεί τις καλοκαιρινές αλλεργίες και πώς να βρείτε ανακούφιση.

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Γιατί οι καλοκαιρινές αλλεργίες μοιάζουν χειρότερες από τις ανοιξιάτικες
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
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Οι καλοκαιρινές αλλεργίες μπορούν να κάνουν τους ζεστούς μήνες να αισθάνονται εξαντλητικοί αντί για ευχάριστοι. Το φτέρνισμα, η συμφόρηση, ο κνησμός στα μάτια, η πίεση στα ιγμόρεια και η κόπωση συχνά προέρχονται από αλλεργική ρινίτιδα, μια ανοσολογική αντίδραση σε αερομεταφερόμενους παράγοντες, όπως η γύρη και η μούχλα.

Οι κύριοι παράγοντες που προκαλούν καλοκαιρινές αλλεργίες είναι η γύρη του χόρτου, και των ζιζανίων, τα σπόρια μούχλας εξωτερικού χώρου και, σε ορισμένες περιοχές, η επίμονη γύρη των δέντρων. Τα συμπτώματα μπορεί επίσης να επιδεινωθούν σε εσωτερικούς χώρους εάν υπάρχουν ακάρεα σκόνης, τρίχωμα κατοικίδιων ζώων ή μούχλα.

Από τι προκαλούνται οι καλοκαιρινές αλλεργίες;

  1. Η γύρη του χόρτου είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που εγείρουν συμπτώματα καλοκαιρινών αλλεργιών. Μπορεί να αυξηθεί στα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, ειδικά σε ξηρές, θυελλώδεις ημέρες ή μετά το κούρεμα του γκαζόν.
  2. Η γύρη των ζιζανίων μπορεί επίσης να γίνει πιο ενεργή καθώς προχωρά το καλοκαίρι.
  3. Η εξωτερική μούχλα είναι ένα άλλο κοινό πρόβλημα, ιδιαίτερα μετά από βροχή, σε υγρό έδαφος, σωρούς κομποστοποίησης, πεσμένα φύλλα ή υγρές περιοχές.
  4. Οι καλοκαιρινές συνήθειες μπορούν να επιδεινώσουν την έκθεση. Η κηπουρική, η κατασκήνωση, τα ανοιχτά παράθυρα, το στέγνωμα ρούχων σε εξωτερικό χώρο και ο χρόνος που περνάτε κοντά σε ψηλό γρασίδι μπορούν να φέρουν τη γύρη ή τα σπόρια μούχλας πιο κοντά στην μύτη, τα μάτια και τους πνεύμονες.
  5. Το κλίμα μπορεί επίσης να παίξει ρόλο. Οι θερμότερες θερμοκρασίες και οι μεγαλύτερες καλλιεργητικές περίοδοι μπορεί να αυξήσουν την έκθεση στη γύρη σε ορισμένες περιοχές, κάνοντας τις εποχές αλλεργιών να φαίνονται μεγαλύτερες ή πιο έντονες.

Συμπτώματα καλοκαιρινής αλλεργίας

Οι καλοκαιρινές αλλεργίες μπορεί να μοιάζουν με κρυολόγημα, αλλά συνήθως διαρκούν περισσότερο και συχνά εμφανίζονται μετά από έκθεση σε εξωτερικούς χώρους. Τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • Φτέρνισμα
  • Καταρροή ή βουλωμένη μύτη
  • Κνησμός, κόκκινα ή υγρά μάτια
  • Πίεση στα ιγμόρεια ή πονοκέφαλος
  • Γδάρσιμο στον λαιμό όταν καταπίνετε
  • Ξηρός βήχας
  • Κνησμός στα αυτιά
  • Κόπωση λόγω ανεπαρκούς ύπνου

Ο πυρετός, οι πόνοι στο σώμα, ο έμετος ή η διάρροια υποδηλώνουν περισσότερο λοίμωξη παρά αλλεργίες.

αλλεργιες γυρη χορτου

Πώς να βρείτε ανακούφιση

Η καλύτερη προσέγγιση είναι συνήθως ένας συνδυασμός μείωσης της έκθεσης και χρήσης της σωστής θεραπείας νωρίς.

  • Ξεκινήστε τσεκάροντας από αρμόδιους φορείς (π.χ. meteo.gr) τη συγκέντρωση γύρης πριν προγραμματίσετε υπαίθριες δραστηριότητες. Τις ημέρες με υψηλή καταμέτρηση, κρατήστε τα παράθυρα κλειστά, χρησιμοποιήστε κλιματισμό όταν είναι δυνατόν και αποφύγετε το κούρεμα του γκαζόν, την κηπουρική και την άσκηση κοντά σε ψηλό γρασίδι κατά τη διάρκεια της μέγιστης έκθεσης.
  • Εφόσον βρεθείτε έξω, αλλάξτε ρούχα όταν επιστρέψετε στο σπίτι και κάντε ντους πριν τον ύπνο. Αυτό βοηθά στην απομάκρυνση της γύρης από τα μαλλιά και το δέρμα, ώστε να μην μεταφερθεί σε μαξιλάρια και κλινοσκεπάσματα.
  • Οι ρινικές εκπλύσεις με αλατούχο διάλυμα μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των αλλεργιογόνων από την μύτη, αλλά θα πρέπει να παρασκευάζονται με αποστειρωμένο, απεσταγμένο ή προηγουμένως βρασμένο νερό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο μετά από έκθεση σε εξωτερικούς χώρους.
  • Για την ανακούφιση από φάρμακα, τα αντιισταμινικά χάπια που δεν προκαλούν υπνηλία μπορούν να βοηθήσουν με το φτέρνισμα, τον κνησμό και τη ρινική καταρροή. Τα ρινικά σπρέι με κορτικοστεροειδή είναι συχνά πιο αποτελεσματικά για τη ρινική συμφόρηση, όταν χρησιμοποιούνται με συνέπεια, αλλά μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να δράσουν πλήρως.
  • Τα αποσυμφορητικά μπορεί να βοηθήσουν με τη βραχυπρόθεσμη ρινική συμφόρηση, αλλά δεν είναι κατάλληλα για όλους, ειδικά για άτομα με υπέρταση, καρδιακές παθήσεις, γλαύκωμα, προβλήματα προστάτη ή ορισμένες αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.

Πότε να πάτε σε γιατρό

Η ιατρική συμβουλή είναι χρήσιμη εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά, διαρκούν εβδομάδες, διαταράσσουν τον ύπνο, προκαλούν συριγμό ή δεν βελτιώνονται με την λήψη μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Τα τεστ αλλεργίας μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ακριβών αιτιών.

Τα άτομα με άσθμα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Τα αλλεργιογόνα μπορούν να επιδεινώσουν τον βήχα, τον συριγμό και τη δύσπνοια, και τα συμπτώματα άσθματος δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο με φάρμακα για την αλλεργία.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι καλοκαιρινές αλλεργίες να σας προκαλέσουν κόπωση;

Ναι. Η συμφόρηση, ο βήχας, ο κνησμός και ο κακός ύπνος μπορούν να προκαλέσουν κόπωση. Ορισμένα φάρμακα για την αλλεργία μπορούν επίσης να προκαλέσουν υπνηλία.

Είναι οι καλοκαιρινές αλλεργίες χειρότερες μετά από βροχή;

Μπορούν να είναι. Η βροχή μπορεί να απομακρύνει για λίγο τη γύρη από τον αέρα, αλλά οι υγρές συνθήκες μπορούν να αυξήσουν την ανάπτυξη μούχλας. Οι καταιγίδες μπορούν επίσης να διασπάσουν τη γύρη σε μικρότερα σωματίδια που μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα σε ορισμένα άτομα.

Συμπέρασμα

Οι καλοκαιρινές αλλεργίες προκαλούνται συχνότερα από τη γύρη του χόρτου, των ζιζανίων και τα σπόρια μούχλας. Μπορούν να προκαλέσουν ρινικά συμπτώματα, φαγούρα στα μάτια, βήχα, πίεση στα ιγμόρεια και κόπωση, ειδικά μετά από έκθεση σε εξωτερικούς χώρους.

Η ανακούφιση συνήθως προέρχεται από μια πρακτική ρουτίνα: έλεγχος της μέτρησης της γύρης, κλείσιμο των παραθύρων, ντους μετά την έξοδό σας σε εξωτερικούς χώρους, δέουσα χρήση αλατούχου διαλύματος και επιλογή του κατάλληλου φαρμάκου για την αλλεργία, όταν χρειάζεται. Εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή επηρεάζουν την αναπνοή, η ιατρική συμβουλή είναι το ασφαλέστερο επόμενο βήμα.

Πηγές:
webmd.com
clevelandclinic.org
aaaai.org
cdc.gov
mayoclinic.org

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