Συναγερμός για τη φωτιά στο Αίγιο: Μηνύματα του 112 και εκκενώσεις οικισμών

Ανεξέλεγκτο παραμένει το μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε γύρω στις 5:00 το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιαλείας. Οι δυνάμεις κατάσβεσης καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τον περιορισμό της πύρινης λαίλαπας.

Εντολές εκκένωσης μέσω του 112

Σύμφωνα με τις επίσημες ειδοποιήσεις, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τα μεσάνυχτα. Νέο μήνυμα από το 112 που εκδόθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα καλεί όσους βρίσκονται στον Νέο Ερινεό να απομακρυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών.

Την ίδια ώρα, ακολούθησε νέα προειδοποίηση για την Αρραβωνίτσα. Οι κάτοικοι εκεί καλούνται να εκκενώσουν την περιοχή με κατεύθυνση προς Σελιαντίτικα μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, η νύχτα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη. Η φωτιά στο Αίγιο καίει σε δασική και αγροτοδασική έκταση με άφθονη καύσιμη ύλη, γεγονός που διευκολύνει την επέκτασή της παρά το ότι δεν απειλεί άμεσα οικισμούς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν ήδη ενισχυθεί. Κι όμως, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.