Σέρφερ περιγράφει πώς ένας καρχαρίας τον δάγκωσε και τον έσερνε στον βυθό – Η κίνηση που τον έσωσε

Snapshot Ο 20χρονος σέρφερ Αλέχο Σαντινάκε δαγκώθηκε από καρχαρία στα ανοιχτά της Αυστραλίας και παρασύρθηκε προς τον βυθό.

Ο Σαντινάκε κατάφερε να απελευθερωθεί με μια γρήγορη κλωτσιά στο στόμα του καρχαρία και κολύμπησε στην ακτή χωρίς τη σανίδα του.

Η διατήρηση ψυχραιμίας και συγκέντρωσης βοήθησε τον Σαντινάκε να επιβιώσει μέχρι να φτάσει στην ακτή.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ρήξη τένοντα και μυϊκή ρήξη, χωρίς να κινδυνεύσουν οι κύριες αρτηρίες του.

Ο Σαντινάκε τόνισε ότι δεν έχει αρνητικά αισθήματα για τους καρχαρίες, θεωρώντας τους σημαντικό μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Snapshot powered by AI

Τις τρομακτικές στιγμές που έζησε στα ανοιχτά της Αυστραλίας όταν ένας καρχαρίας τον δάγκωσε και τον παρέσυρε προς τον βυθό περιέγραψε ένας σέρφερ.

Ο 20χρονος Αλέχο Σαντινάκε περίμενε ένα κύμα στο Red Cliff όταν ο καρχαρίας τον άρπαξε. «Ξαφνικά ένιωσα ένα δυνατό χτύπημα και ένα ισχυρό τράβηγμα στο πόδι μου. Ένας καρχαρίας με είχε δαγκώσει», ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook.

Ο καρχαρίας τότε άρχισε να τον παρασύρει προς το βυθό και ο 20χρονος είχε μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να αντιδράσει. Αποφάσισε να κάνει μία κίνηση για να υποχρεώσει τον καρχαρία να ανοίξει το στόμα του και να τον αφήσει.

«Όλα συνέβησαν απίστευτα γρήγορα — δεν νομίζω ότι πέρασαν περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα από τη στιγμή που με δάγκωσε μέχρι την αντίδρασή μου», είπε ο σέρφερ.

«Με τράβηξε μέσα στο νερό και η άμεση αντίδρασή μου ήταν να τον κλωτσήσω όσο πιο δυνατά μπορούσα για να τον κάνω να με αφήσει», συνέχισε ο 20χρονος. Η κίνηση πέτυχε και ο καρχαρίας τον άφησε.

Ο 20χρονος σέρφερ

Ο Σαντινάκε αναγκάστηκε να κολυμπήσει πίσω στην ακτή χωρίς τη σανίδα του και χωρίς να ξέρει αν ο καρχαρίας θα επέστρεφε.

Αποδίδει την επιβίωσή του στο γεγονός ότι παρέμεινε συγκεντρωμένος. «Ήταν ζωτικής σημασίας να διατηρήσω καθαρό μυαλό. Από τη στιγμή που με δάγκωσε μέχρι που έφτασα στην παραλία, επικεντρώθηκα σε αυτό που έπρεπε να κάνω και απέφυγα να πανικοβληθώ», εξήγησε ο 20χρονος

Μόλις έφτασε στην ακτή, οι φίλοι του έβαλαν αμέσως αιμοστατικό επίδεσμο στο πόδι του που αιμορραγούσε, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ο Σαντινάκε υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ρήξη τένοντα και μυϊκή ρήξη. Ήταν τυχερός γιατί το δάγκωμα του καρχαρία δεν έπληξε τις κύριες αρτηρίες του.

Παρά τη δοκιμασία που πέρασε, ο Σαντινάκε δήλωσε ότι δεν τρέφει καμία κακία προς τους καρχαρίες. «Ο ωκεανός είναι το σπίτι του, και εμείς είμαστε αυτοί που εισβάλλουμε στο περιβάλλον του. Οι καρχαρίες δεν είναι κακοί ή τέρατα. Είναι άγρια ζώα και αποτελούν ουσιαστικό μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος», είπε.

Ο Σαντινάκε ζει στην Αυστραλία περίπου δύο χρόνια και αυτή τη στιγμή αναρρώνει από τα τραύματά του.