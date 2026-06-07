Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ μπορεί να έχει μόλις έναν χρόνο ζωής, προειδοποιεί γιατρός

Snapshot Η πριγκίπισσα Μέτε

Μάριτ της Νορβηγίας πάσχει από πνευμονική ίνωση και έχει εγγραφεί σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.

Η πνευμονική ίνωση είναι προοδευτική νόσος που προκαλεί ουλές στον πνευμονικό ιστό και δεν έχει θεραπεία.

Η πριγκίπισσα έχει αναστείλει τα επίσημα καθήκοντά της και η ενημέρωση για την υγεία της θα δοθεί μετά τη μεταμόσχευση.

Οι γιατροί εκτιμούν ότι όσοι βρίσκονται στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα έχουν πιθανώς περίπου έναν χρόνο ζωής.

Η χρονική στιγμή της μεταμόσχευσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα κατάλληλου οργάνου και ακολουθούνται αυστηρά πρωτόκολλα επιλογής. Snapshot powered by AI

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε Μάριτ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και ενδέχεται να έχει μόλις έναν χρόνο ζωής, καθώς έχει εγγραφεί σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.

Διαγνώστηκε το 2018 πνευμονική ίνωση, μια προοδευτική νόσος που βλάπτει και προκαλεί ουλές τον πνευμονικό ιστό. Η νόσος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και δεν υπάρχει θεραπεία.

Έχει αναστείλει τα επίσημα καθήκοντά της και νέα ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας της θα δοθεί μόνο μετά την πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης πνεύμονα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή το Παλάτι της Νορβηγίας.

Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, «θα ακολουθήσει μια μακρά περίοδος αποκατάστασης και εκγύμνασης», κατά τη διάρκεια της οποίας «αρχικά δεν θα υπάρχουν ενημερώσεις», είπε στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Νορβηγίας NRK ο πνευμονολόγος Άρε Χολμ.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας, Χάακον με τη σύζυγό του Μέτε-Μάριτ AP

«Η πριγκίπισσα έχει παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση της πνευμονικής ίνωσης τους τελευταίους έξι μήνες», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι όσοι βρίσκονται στη λίστα για μεταμόσχευση πνεύμονα θεωρούνται τόσο άρρωστοι που πιθανότατα τους απομένει μόνο ένα έτος ζωής. Ο Άρε Χολμ εξήγησε ότι το νοσοκομείο διαθέτει κατευθυντήριες γραμμές για την ιεράρχηση των ατόμων στη λίστα αναμονής και ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί πότε θα μπορέσει να υποβληθεί στη μεταμόσχευση, καθώς αυτό εξαρτάται από το πότε θα «διατεθεί κατάλληλο όργανο».

Επιπλέον, ανέφερε ότι επί του παρόντος οι χρόνοι αναμονής είναι σύντομοι και ότι «ακολουθούν πιστά το πρωτόκολλο στην συγκεκριμένη περίπτωση». Την περασμένη εβδομάδα ο σύζυγός της αποκάλυψε ότι η κατάσταση της πριγκίπισσας έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

«Η πριγκίπισσα είναι σοβαρά άρρωστη και νομίζω ότι η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί λίγο τον τελευταίο καιρό. Επομένως, ανησυχώ για την υγεία της», δήλωσε ειλικρινά ο πρίγκιπας Χάακον την περασμένη εβδομάδα.

«Και αυτοί οι έξι μήνες πήγαν αρκετά καλά, νομίζω. Αλλά υπάρχουν διαφορετικές φάσεις. Οπότε απλά πρέπει να προσπαθήσουμε να το λύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε», τόνισε ο πρίγκιπας της Νορβηγίας. Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε αν η πριγκίπισσα θα μπορούσε να μπει στη λίστα για μεταμόσχευση πνεύμονα, ο πρίγκιπας Χάακον απάντησε: «Εξαρτάται από τους γιατρούς, είναι ιατρικό ζήτημα.

«Επομένως, αυτοί είναι που αποφασίζουν πότε πρέπει να γίνει, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι δυστυχώς η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί πολύ τον τελευταίο καιρό».

Μερικές ημέρες αργότερα ανακοινώθηκε από το παλάτι ότι πράγματι η πριγκίπισσα βρίσκεται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

Διαβάστε επίσης