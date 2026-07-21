Η Μίλαν έφερε την… Αθήνα στη νέα της φανέλα – Το ελληνικό μήνυμα που κρύβει στον γιακά

Η Μίλαν παρουσίασε την εκτός έδρας εμφάνιση για την αγωνιστική σεζόν 2026 – 2027, με μότο «από τις στάχτες στην Αθήνα» και μέσα από μία σειρά εντυπωσιακών βίντεο.

Τον ερχόμενο Μάιο, συμπληρώνονται 20 χρόνια από εκείνη τη σπουδαία βραδιά του 2007, όταν οι «ροσονέρι» επικράτησαν με 2–1 της Λίβερπουλ στον τελικό του ΟΑΚΑ και σήκωσαν το βαρύτιμο τρόπαιο για έβδομη φορά στην ιστορία τους.

Η νέα φανέλα έχει ως βασικό χρώμα το παραδοσιακό λευκό, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές της ιταλικής ομάδας. Πάντως, το στοιχείο που «μαγνητίζει» τα βλέμματα, είναι το μήνυμα που τη συνοδεύει: After Istanbul, there’s always Athens («Μετά την Κωνσταντινούπολη, υπάρχει πάντα η Αθήνα»). Επιπλέον, από την εσωτερική μεριά του γιακά αναγράφεται η φράση: «Δύναμη ψυχής», γραμμένη στα ελληνικά.

Η νέα φανέλα είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της Μίλαν, η οποία τη νέα αγωνιστική περίοδο θα συμμετάσχει στο Europa League, με τον Ρούμπεν Αμορίμ στο «τιμόνι» της ομάδας.