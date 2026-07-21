Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές

Snapshot Από αύριο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια της χώρας και ενίσχυση των βόρειων ανέμων στο βόρειο Αιγαίο.

Την Πέμπτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα με θερμοκρασίες σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Την Παρασκευή θα υπάρξει μετωπική ατμοσφαιρική διαταραχή που θα προκαλέσει ισχυρά καιρικά φαινόμενα, όπως κεραυνούς, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους, κυρίως από το Θερμαϊκό έως την Εύβοια.

Ο μεγαλύτερος όγκος βροχής πιθανόν θα σημειωθεί σε θαλάσσιο χώρο, μειώνοντας τον κίνδυνο εκτεταμένων πλημμυρών.

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε πτώση τις επόμενες ημέρες. Snapshot powered by AI

Αλλάζει από αύριο ο καιρός και η θερμή μεταφορά από την βόρεια Αφρική διαμέσου της Τυρρηνικής Θάλασσας και της Ιταλίας βαίνει προς το τέλος της.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena, σήμερα, θα αγγίξει η θερμοκρασία στα περισσότερα ηπειρωτικά κατά μέσο όρο τους 37-39οC ενώ σε τοπικό επίπεδο τους 41οC (ανεμολογικό πεδίο). Οι άνεμοι γενικά ασθενείς εκτός το νοτιοανατολικό Αιγαίο που θα είναι μέτριοι, τοπικά ισχυροί βόρειων/βορειοδυτικών διευθύνσεων (Ανοιχτά της Ρόδου και Καρπάθου). Επίσης, δεν αποκλείονται εκ νέου τοπικά μπουρίνια στα βόρεια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Αύριο, από τα βόρεια της χώρας θα μας προσεγγίσει μια διαταραχή που θα προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας από το ύψος της Θεσσαλίας και βορειότερα, ενδεικτικά θα αγγίξει τους 33-35οC, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο η θερμή μεταφορά θα φτάσει το peak της, ενδεικτικά θα αγγίξουμε τους 41- 43oC λόγω των δυτικών ανέμων (καταβάτες). Αργά το βράδυ, σημαντική ενίσχυση των βόρειων/βορειοανατολικών ανέμων στο βόρειο Αιγαίο και βαρδάρη στην περιοχή πέριξ του Θερμαϊκού και Αξιού.

Επίσης, βροχές και τοπικές καταιγίδες εκ νέου στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη από το απόγευμα χωρίς να αποκλείεται να επηρεαστεί και η περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας αργά το βράδυ.

Την Πέμπτη περιμένουμε κάποιες τοπικές λίγες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες νοτίως της Χαλκιδικής, Σποράδων, βόρειας Εύβοιας και ανατολικής Μαγνησίας. Οι θερμοκρασίες σε όλη την χώρα θα κυμανθούν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, ενδεικτικά στις περισσότερες περιοχές έως τους 31-34oC κατά μέσο όρο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριας έντασης ενώ στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο βόρειοι/ βορειοανατολικοί πιο ενισχυμένοι.

Την Παρασκευή, αναμένουμε μετωπική ατμοσφαιρική διαταραχή από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά που θα επιδεινώσει πολύ τον καιρό κυρίως στα βορειοδυτικά (πρωινές-προμεσημβρινές ώρες), κεντρικά (μεσημβρινές ώρες) και ανατολικά ηπειρωτικά (μεσημβρινές - βραδινές ώρες) χωρίς να αποκλείονται και άλλες περιοχές του Ιονίου και του Αιγαίου.

Τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα θα εστιάζονται από το ύψος του Θερμαϊκού, των Σποράδων έως και την Εύβοια με πολλούς κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και ισχυρές βροχές.

Ο εντονότερος και μεγαλύτερος όγκος νερού ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να σημειωθεί σε θαλάσσιο χώρο αποτρέποντας εκτεταμένα προβλήματα και πλημμύρες! Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση.

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