Το εντυπωσιακό φαινόμενο με τα σύννεφα mammatus στον ουρανό της Κομοτηνής

Snapshot Τα σύννεφα mammatus εμφανίστηκαν στον ουρανό της Κομοτηνής και έχουν χαρακτηριστικό σχήμα που θυμίζει "σακούλες" ή ανάποδα εξογκώματα.

Το φαινόμενο δημιουργείται από την ανάμειξη θερμού και υγρού αέρα με ψυχρότερες αέριες μάζες, προκαλώντας ανοδικά και καθοδικά ρεύματα αέρα.

Τα σύννεφα mammatus συνδέονται με ασταθή ατμόσφαιρα και συνήθως εμφανίζονται κοντά σε ισχυρές καταιγίδες, προμηνύοντας έντονα καιρικά φαινόμενα όπως βροχές, χαλάζι ή δυνατούς ανέμους.

Η εμφάνιση των συννέφων κατά το ηλιοβασίλεμα δημιούργησε ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα που προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και διαδόθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο φυσικό φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν χθες το απόγευμα οι κάτοικοι της Κομοτηνής, καθώς ο ουρανός της πόλης καλύφθηκε από τα ιδιαίτερα σύννεφα mammatus.

Πρόκειται για έναν μοναδικό σχηματισμό που θυμίζει «σακούλες» ή ανάποδα εξογκώματα που κρέμονται από τη βάση των συννέφων. Η ονομασία τους προέρχεται από τη λατινική λέξη mamma (που σημαίνει μαστός) λόγω του χαρακτηριστικού τους σχήματος. Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται συνήθως όταν θερμός και υγρός αέρας αναμειγνύεται με ψυχρότερες αέριες μάζες, οδηγώντας σε ανοδικά και καθοδικάρεύματα αέρα.

Αν και το σχήμα τους είναι καθηλωτικό και προσφέρει ένα μοναδικό φωτογραφικό θέαμα, τα σύννεφα mammatus συνδέονται συχνά με έντονη ασταθή ατμόσφαιρα. Εμφανίζονται συνήθως κοντά σε ισχυρές καταιγίδες και αποτελούν προμήνυμα ή απομεινάρι εντόνων καιρικών φαινομένων, όπως ισχυρών βροχοπτώσεων, χαλαζοπτώσεων ή δυνατών ανέμων.

Χθες το απόγευμα, οι αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος σε συνδυασμό με το ανάγλυφο σχήμα των συννέφων δημιούργησαν ένα σχεδόν απόκοσμο, αλλά παράλληλα μαγευτικό σκηνικό πάνω από την Κομοτηνή. Ο φωτογραφικός φακός των κατοίκων της περιοχής πήρε... φωτιά, με τις εικόνες του μοναδικού αυτού φαινομένου να κατακλύζουν γρήγορα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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