Σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε τη Δράμα: Ξεριζώθηκαν δέντρα – Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης στην πόλη της Δράμας

Γιάννης Φιλιππάκος

Σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε τη Δράμα: Ξεριζώθηκαν δέντρα – Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια
ΕΛΛΑΔΑ
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Σφοδρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Δευτέρας τη Δράμα και τις γύρω περιοχές, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και στύλων ηλεκτροδότησης.

Της έντονης βροχόπτωσης προηγήθηκε ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που ακολούθησαν προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετά σημεία της πόλης.

Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε μέσα σε λίγη ώρα μετέτρεψε δρόμους και στενά σε χειμάρρους. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένα σημεία, ενώ αρκετά οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Μέχρι στιγμής, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και δύο για απομάκρυνση αντικειμένων. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας.

Η μεταβολή του καιρού είχε προαναγγελθεί από τον Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σύντομο αλλά τοπικά έντονο πέρασμα καταιγίδων στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως είχε επισημάνει, τα φαινόμενα θα μπορούσαν κατά τόπους να έχουν χαρακτηριστικά μπουρινιού, με απότομη ενίσχυση των ανέμων, ισχυρές βροχές και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

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