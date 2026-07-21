Καιρός: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα - Οι επιβαρυμένες περιοχές

Snapshot Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ισχυρό κύμα καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες και επιβάρυνση από μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης σήμερα και αύριο.

Η σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης.

Η παρουσία της ερημικής σκόνης αναμένεται να διαρκέσει έως την Τετάρτη, με σταδιακή απομάκρυνση από την Πέμπτη.

Οι προβλέψεις βασίζονται στο μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δορυφορικά και επίγεια δεδομένα για τη σκόνη είναι διαθέσιμα στο Παρατηρητήριο Σκόνης της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Snapshot powered by AI

Την ώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, νέα επιβάρυνση έρχεται να προστεθεί στο σκηνικό του καιρού.

Μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένεται να καταγραφούν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας,επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστα Λαγουβάρδο, η σκόνη θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή απομάκρυνση της.

Στους παρακάτω χάρτες, από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρουσιάζεται η προβλεπόμενη συγκέντρωση της σκόνης (μέτριες συγκεντρώσεις) τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 21/07 και Τετάρτης 22/07, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Δορυφορικές και επίγειες μετρήσεις της ερημικής σκόνης, καθώς και το σύνολο των προγνωστικών χαρτών, είναι διαθέσιμα στο Παρατηρητήριο Σκόνης της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη διεύθυνση www.meteo.gr/dust/

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