Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα

Ο χάρτης του ευρωπαϊκού οργανισμού πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (ESTOFEX) αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της επερχόμενης ατμοσφαιρικής αστάθειας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα
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  • Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη μεταβάλλεται ριζικά, τερματίζοντας το ισχυρό κύμα ζέστης με την είσοδο ψυχρών αερίων μαζών από τη Σκανδιναβία.
  • Το ESTOFEX εκδίδει την υψηλότερη προειδοποίηση (Level 3) για πολύ επικίνδυνες υπερκυτταρικές καταιγίδες σε Ιταλία και δυτικά Βαλκάνια, με ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και ανεμοστρόβιλους.
  • Η Ελλάδα βρίσκεται σε μεταβατική ζώνη και αναμένεται πτώση θερμοκρασίας με τοπικές ισχυρές καταιγίδες κυρίως στη βόρεια και βορειοδυτική χώρα.
  • Η έντονη θερμοβαθμίδα και οι μεταβολές ανέμου δημιουργούν συνθήκες για εκτεταμένες καταιγίδες με έντονες βροχοπτώσεις, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους.
  • Η κατάσταση απαιτεί στενή παρακολούθηση καθώς μικρές αλλαγές στη διαδρομή του ψυχρού μετώπου μπορεί να ενισχύσουν τα φαινόμενα στη βόρεια Ελλάδα.
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Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη αλλάζει ριζικά, σηματοδοτώντας το τέλος του ισχυρού κύματος ζέστης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες. Ένα βαθύ αυλώνας ψυχρών αερίων μαζών από τη Σκανδιναβία κατηφορίζει προς την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση εκτεταμένων και ιδιαίτερα επικίνδυνων καταιγίδων.

Ο χάρτης του ευρωπαϊκού οργανισμού πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (ESTOFEX) αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της επερχόμενης ατμοσφαιρικής αστάθειας. Η ζώνη με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα (Level 3 – μωβ χρώμα) εκτείνεται από τη βόρεια και κεντρική Ιταλία, διασχίζει την Αδριατική και φτάνει έως τη νότια Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο. Πρόκειται για την υψηλότερη προειδοποίηση που εκδίδει ο οργανισμός και αφορά πιθανότητα εκδήλωσης εξαιρετικά ισχυρών υπερκυτταρικών καταιγίδων (supercells), καταστροφικών ριπών ανέμου, πολύ μεγάλου χαλαζιού και, τοπικά, ακόμη και ανεμοστρόβιλων.

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Γύρω από αυτή τη ζώνη αναπτύσσεται η προειδοποίηση Level 2, η οποία καλύπτει μεγάλο μέρος των δυτικών και κεντρικών Βαλκανίων, επεκτείνεται προς τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και φτάνει πολύ κοντά στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι ισχυρές καταιγίδες ενδέχεται να επηρεάσουν περιοχές που γειτνιάζουν άμεσα με τη χώρα μας, ενώ η ατμοσφαιρική διαταραχή δεν αποκλείεται να προκαλέσει φαινόμενα και στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η Ελλάδα στο όριο της επικίνδυνης ζώνης

Αν και ο πυρήνας της πιο ακραίας κακοκαιρίας τοποθετείται βορειότερα, η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στη μεταβατική περιοχή ανάμεσα στις πολύ θερμές αέριες μάζες που επιμένουν στα νότια Βαλκάνια και στο ψυχρό μέτωπο που κινείται από τα βορειοδυτικά.

Αυτή η έντονη θερμοβαθμίδα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε, μετά την κορύφωση της ζέστης, να εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά ηπειρωτικά, με πιθανότητα:

ισχυρών ηλεκτρικών εκκενώσεων, μεγάλων ποσοτήτων βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, χαλαζοπτώσεων, πολύ ισχυρών καθοδικών ανέμων (downbursts).

Παράλληλα, η είσοδος των ψυχρότερων αερίων μαζών θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, βάζοντας τέλος στις συνθήκες καύσωνα που επικρατούσαν τις προηγούμενες ημέρες.

Εκρηκτική ατμόσφαιρα

Σύμφωνα με την ανάλυση του ESTOFEX, η ατμόσφαιρα πάνω από την Ιταλία και τα δυτικά Βαλκάνια θα συγκεντρώσει εξαιρετικά υψηλά ποσά διαθέσιμης δυναμικής ενέργειας (MLCAPE 1.500–3.000 J/kg), ενώ ταυτόχρονα οι άνεμοι θα μεταβάλλονται έντονα τόσο σε ταχύτητα όσο και σε διεύθυνση με το ύψος (ισχυρό wind shear).

Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων αποτελεί το ιδανικό «καύσιμο» για τη δημιουργία οργανωμένων υπερκυτταρικών καταιγίδων και εκτεταμένων γραμμών λαίλαπας (bow echoes), οι οποίες μπορούν να παράγουν καταστροφικές ριπές ανέμου, μεγάλου μεγέθους χαλάζι και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανεμοστρόβιλους.

Τι σημαίνει για τη χώρα μας

Για την Ελλάδα, το βασικό χαρακτηριστικό της μεταβολής θα είναι η θεαματική αλλαγή του καιρού μέσα σε λίγες ώρες. Η αφόρητη ζέστη θα υποχωρήσει αισθητά, ωστόσο η μετάβαση δεν θα είναι ομαλή. Η διέλευση του ψυχρού μετώπου αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης έντονων φαινομένων στα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ όσο η διαταραχή κινείται ανατολικότερα θα ακολουθήσει γενικευμένη πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βόρειων ανέμων.

Αν και τα πλέον ακραία φαινόμενα αναμένονται από τη βόρεια Ιταλία έως τα δυτικά Βαλκάνια, η εγγύτητα της Ελλάδας στη ζώνη υψηλής αστάθειας επιβάλλει στενή παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης, καθώς ακόμη και μικρές μετατοπίσεις του ψυχρού μετώπου θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση των φαινομένων κυρίως στη βόρεια χώρα.

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