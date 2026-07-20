«Βράζει» η άσφαλτος στην Αττική: Πάνω από 75°C κατέγραψε θερμική κάμερα σε ταράτσες και οχήματα

Σε κλοιό καύσωνα η χώρα

«Βράζει» η άσφαλτος στην Αττική: Πάνω από 75°C κατέγραψε θερμική κάμερα σε ταράτσες και οχήματα
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε κλοιό καύσωνα βρίσκεται η χώρα με τον υδράργυρο να ξεπερνά σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ανάμεσα στις οποίες, την Ηλεία, την Λακωνία, την Κορινθία, την Φθιώτιδα και το Κιλκίς.

«Βράζει» η άσφαλτος με θερμοκρασία πάνω από τους 60 βαθμούς Κελσίου

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η θερμική κάμερα που «σαρώνει» τον Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες άνω των 60 βαθμών Κελσίου στην άσφαλτο, ενώ οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ταράτσες και σταθμευμένα οχήματα στο Γαλάτσι ξεπέρασαν τους 75 βαθμούς Κελσίου, αποτυπώνοντας το μέγεθος του θερμικού φορτίου.

Από τους 10℃ στους 41,1℃ μέσα σε λίγες ώρες – Σε ποιες περιοχές ξεπέρασε τους 40℃

Το μεσημέρι, ο καύσωνας κορυφώθηκε σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία κατεγράφη στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1℃.

Ακολούθησαν:

Ρίζα Κορινθίας: 40,9℃ Σπάρτη: 40,6℃ Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας: 40,4℃ Φάρσαλα: 40,4℃ Αγρίνιο: 40,4℃ Γυναικόκαστρο Κιλκίς: 40,4℃

Το πρωί θύμιζε… φθινόπωρο

Μερικές ώρες πριν από την κορύφωση της ζέστης, αρκετές ορεινές περιοχές είχαν «ξυπνήσει» με θερμοκρασίες που περισσότερο παρέπεμπαν σε φθινόπωρο.

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Βωβούσα Ιωαννίνων, όπου στις 06:40 το θερμόμετρο έδειξε μόλις 10,0℃.

Ακολούθησαν:

Μηλιά Μετσόβου: 11,2℃ Περτούλι Τρικάλων: 11,7℃ Βλάστη Κοζάνης: 11,7℃ Τζερμιάδο Λασιθίου: 11,9℃ Νεάπολη Κοζάνης: 12,4℃ Καρπενήσι (Βούτυρο): 12,6℃ Βαρικό Φλώρινας: 12,7℃

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το υψόμετρο αποτελεί μόνο έναν από τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις θερμοκρασίες.

Όπως εξηγεί, κατά μέσο όρο η θερμοκρασία στην ελεύθερη ατμόσφαιρα μειώνεται κατά περίπου 6℃ έως 7℃ για κάθε 1.000 μέτρα ανόδου. Ωστόσο, τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η μορφολογία του εδάφους μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ψύξη, καθώς ο ψυχρός και βαρύτερος αέρας κατεβαίνει από τις πλαγιές και συγκεντρώνεται σε κοιλάδες, οροπέδια και κλειστές λεκάνες.

Επομένως, μία ορεινή κατοικημένη κοιλάδα μπορεί να καταγράψει χαμηλότερη θερμοκρασία ακόμη και από μία υψηλότερη αλλά περισσότερο εκτεθειμένη πλαγιά.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η θερμοκρασία δεν αποτυπώνει πάντα το πόσο έντονη είναι η δυσφορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το Καστελλόριζο, όπου νωρίς το πρωί σημειώθηκαν 28,4℃ με 80% σχετική υγρασία. Το σημείο δρόσου έφτανε περίπου τους 24,6℃, ενώ ο δείκτης δυσφορίας προσέγγιζε τους 40℃, δημιουργώντας ιδιαίτερα αποπνικτικές συνθήκες.

Πολύ αυξημένη υγρασία σημειώθηκε επίσης στο λιμάνι της Πάτρας με 26,6℃ και 84% υγρασία,στην Αντίκυρα με 26,9℃ και 79%, στους Παξούς με 25,5℃ και 92%, στη Θεσσαλονίκη με 25,8℃ και 81%, στην Πρέβεζα με 24,2°C και 97%.

Ο Σάκης Αρναούτογλου διευκρινίζει, πάντως, ότι μονάχα η υψηλή σχετική υγρασία δεν σημαίνει απαραίτητα δυσφορία. Στη Βωβούσα, για παράδειγμα, η υγρασία «άγγιζε» το 96%, όμως, με θερμοκρασία μόλις 10℃ η αίσθηση ήταν δροσερή και υγρή και όχι αποπνικτική. Η δυσφορία αυξάνεται όταν η υψηλή υγρασία συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς δυσκολεύει την εξάτμιση του ιδρώτα και την ψύξη του ανθρώπινου σώματος.

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