Καιρός: Από τους 10℃ στους 41,1℃ μέσα σε λίγες ώρες – Σε ποιες περιοχές ξεπέρασε τους 40℃

Οι περιοχές που ξεπέρασαν τους 41℃, τα χωριά που ξημέρωσαν με μόλις 10℃ και η εξήγηση του Σάκη Αρναούτογλου για τις εντυπωσιακές θερμοκρασιακές αντιθέσεις

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Καιρός: Από τους 10℃ στους 41,1℃ μέσα σε λίγες ώρες – Σε ποιες περιοχές ξεπέρασε τους 40℃
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Η θερμοκρασιακή διαφορά στην Ελλάδα στις 20/07 έφτασε τους 31,1℃, με μέγιστες τιμές πάνω από 41℃ σε περιοχές όπως η Μακρακώμη Φθιώτιδας και η Ωλένη Ηλείας.
  • Ορισμένες ορεινές περιοχές ξύπνησαν με θερμοκρασίες γύρω στους 10℃, όπως η Βωβούσα Ιωαννίνων, δημιουργώντας έντονες θερμοκρασιακές αντιθέσεις.
  • Η μορφολογία του εδάφους και το υψόμετρο επηρεάζουν σημαντικά τη θερμοκρασία, με ψυχρότερο αέρα να συγκεντρώνεται σε κοιλάδες και οροπέδια τις πρωινές ώρες.
  • Η υψηλή υγρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες προκαλεί αυξημένη δυσφορία, όπως φαίνεται στο Καστελλόριζο όπου ο δείκτης δυσφορίας πλησίασε τους 40℃.
  • Η θερμοκρασία από μόνη της δεν περιγράφει πλήρως τις καιρικές συνθήκες, καθώς παράγοντες όπως η υγρασία και η αστική θερμική νησίδα παίζουν σημαντικό ρόλο.
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Μία μέρα με ακραίες θερμοκρασιακές αντιθέσεις ήταν η σημερινή (20/07), καθώς η διαφορά ανάμεσα στη χαμηλότερη και την υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας έφτασε τους 31,1℃. Ενώ σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40℃, σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας το θερμόμετρο το πρωί έδειχνε μόλις 10℃.

Την εικόνα αυτή ανέδειξε και ο έμπειρος μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος έκανε λόγο για μία Ελλάδα που «ξύπνησε με δύο διαφορετικά καλοκαίρια», εξηγώντας πως η θερμοκρασία από μόνη της δεν αρκεί για να περιγράψει τις πραγματικές συνθήκες, καθώς καθοριστικό ρόλο παίζουν η υγρασία, το υψόμετρο, η μορφολογία του εδάφους και η αστική θερμική νησίδα.

Το μεσημέρι, ο καύσωνας κορυφώθηκε σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία κατεγράφη στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1℃.

Ακολούθησαν:

  • Ρίζα Κορινθίας: 40,9℃
  • Σπάρτη: 40,6℃
  • Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας: 40,4℃
  • Φάρσαλα: 40,4℃
  • Αγρίνιο: 40,4℃
  • Γυναικόκαστρο Κιλκίς: 40,4℃

Το πρωί θύμιζε… φθινόπωρο

Μερικές ώρες πριν από την κορύφωση της ζέστης, αρκετές ορεινές περιοχές είχαν «ξυπνήσει» με θερμοκρασίες που περισσότερο παρέπεμπαν σε φθινόπωρο.

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Βωβούσα Ιωαννίνων, όπου στις 06:40 το θερμόμετρο έδειξε μόλις 10,0℃.

Ακολούθησαν:

  • Μηλιά Μετσόβου: 11,2℃
  • Περτούλι Τρικάλων: 11,7℃
  • Βλάστη Κοζάνης: 11,7℃
  • Τζερμιάδο Λασιθίου: 11,9℃
  • Νεάπολη Κοζάνης: 12,4℃
  • Καρπενήσι (Βούτυρο): 12,6℃
  • Βαρικό Φλώρινας: 12,7℃

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το υψόμετρο αποτελεί μόνο έναν από τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις θερμοκρασίες.

Όπως εξηγεί, κατά μέσο όρο η θερμοκρασία στην ελεύθερη ατμόσφαιρα μειώνεται κατά περίπου 6℃ έως 7℃ για κάθε 1.000 μέτρα ανόδου. Ωστόσο, τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η μορφολογία του εδάφους μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ψύξη, καθώς ο ψυχρός και βαρύτερος αέρας κατεβαίνει από τις πλαγιές και συγκεντρώνεται σε κοιλάδες, οροπέδια και κλειστές λεκάνες.

Επομένως, μία ορεινή κατοικημένη κοιλάδα μπορεί να καταγράψει χαμηλότερη θερμοκρασία ακόμη και από μία υψηλότερη αλλά περισσότερο εκτεθειμένη πλαγιά.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η θερμοκρασία δεν αποτυπώνει πάντα το πόσο έντονη είναι η δυσφορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το Καστελλόριζο, όπου νωρίς το πρωί σημειώθηκαν 28,4℃ με 80% σχετική υγρασία. Το σημείο δρόσου έφτανε περίπου τους 24,6℃, ενώ ο δείκτης δυσφορίας προσέγγιζε τους 40℃, δημιουργώντας ιδιαίτερα αποπνικτικές συνθήκες.

Πολύ αυξημένη υγρασία σημειώθηκε επίσης στο λιμάνι της Πάτρας με 26,6℃ και 84% υγρασία,στην Αντίκυρα με 26,9℃ και 79%, στους Παξούς με 25,5℃ και 92%, στη Θεσσαλονίκη με 25,8℃ και 81%, στην Πρέβεζα με 24,2°C και 97%.

Ο Σάκης Αρναούτογλου διευκρινίζει, πάντως, ότι μονάχα η υψηλή σχετική υγρασία δεν σημαίνει απαραίτητα δυσφορία. Στη Βωβούσα, για παράδειγμα, η υγρασία «άγγιζε» το 96%, όμως, με θερμοκρασία μόλις 10℃ η αίσθηση ήταν δροσερή και υγρή και όχι αποπνικτική. Η δυσφορία αυξάνεται όταν η υψηλή υγρασία συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς δυσκολεύει την εξάτμιση του ιδρώτα και την ψύξη του ανθρώπινου σώματος.

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