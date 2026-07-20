Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα ζέστης - Από τους 41 στους 30 και ξανά στους... 38!

Snapshot Από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, η Βόρεια Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τοπικές βροχές, ισχυρές καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας.

Τα έντονα φαινόμενα της Τετάρτης θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι και θα εξασθενήσουν σταδιακά.

Την Παρασκευή προβλέπεται νέα πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού με μπουρίνια και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, προσφέροντας ευνοϊκές συνθήκες για εξορμήσεις.

Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας με επιστροφή του καύσωνα και θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου. Snapshot powered by AI

Μετά το έντονο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για μια σύντομη αλλά αισθητή μεταβολή του καιρού, η οποία θα εκδηλωθεί κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.

Το φαινόμενο αναμένεται να φέρει τοπικές βροχές, ισχυρές καταιγίδες και μπόρες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δίνοντας προσωρινή ανάσα από τη ζέστη.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου, η μεταβολή του καιρού ξεκινά από τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Βόρεια Ελλάδα, όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα τις πρωινές ώρες και θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι, πριν εξασθενήσουν σταδιακά. Παρότι η επιδείνωση θα είναι βραχύβια, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω πιθανοτήτων εκδήλωσης τοπικών έντονων καταιγίδων.

Ο προγνώστης επισημαίνει ότι και την Παρασκευή προβλέπεται μια ακόμα πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού, με πιθανά μπουρίνια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η ημέρα χαρακτηρίζεται ως η πιο κρίσιμη της εβδομάδας όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών θα προσφέρει ανακούφιση από τις προηγούμενες ζεστές ημέρες, όμως το φαινόμενο δεν θα έχει διάρκεια, καθώς ο καιρός θα σταθεροποιηθεί σύντομα.

Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να επανέλθουν σε επίπεδα πιο φυσιολογικά για την εποχή, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για εξορμήσεις και παραθερισμό χωρίς την παρουσία ακραίων θερμοκρασιών.

Ωστόσο, αυτή η βελτίωση δεν θα διαρκέσει για πολύ. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας λόγω επανεμφάνισης θερμών αερίων μαζών, με τον υδράργυρο να φτάνει και πάλι έως τους 37 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, σηματοδοτώντας επιστροφή του καύσωνα προς το τέλος του μήνα.

Σε γενικές γραμμές, η μεταβολή του καιρού που έρχεται αποτελεί μια προσωρινή διέξοδο από το έντονο κύμα ζέστης, ωστόσο οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν ενημερωμένοι και προσεκτικοί, ειδικά όσοι ζουν στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα.

Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Με αφορμή τον καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, η ιατρική κοινότητα κάνει έκκληση προς τους πολίτες να τηρήσουν σχολαστικά τα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, οι εγκυμονούσες, αλλά και όσοι εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς ο κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ακραίας ζέστης.

Ειδικότερα, η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υψηλά επίπεδα υγρασίας, άπνοια και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να οδηγήσει σε θερμική εξάντληση ή ακόμη και σε θερμοπληξία, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι

Ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ιδίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β-αναστολείς, αντιισταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη θερμορύθμιση του οργανισμού. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του.

«Ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και απαιτεί από όλους μας υπευθυνότητα και εγρήγορση. Καλούμε τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση κατά τις ώρες αιχμής και να προστατεύσουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τους χρόνιους πάσχοντες, τις εγκύους και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Η πρόληψη σώζει ζωές. Με υπεύθυνη στάση, αλληλεγγύη και έγκαιρη λήψη μέτρων μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακραίες θερμοκρασίες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Συστάσεις προς το κοινό

Παραμείνετε σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας (11:00 - 17:00). Ενυδατωθείτε επαρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα. Φορέστε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου. Κάντε χλιαρά ντους και χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά. Φροντίστε για την επαρκή δροσιά και ενυδάτωση των ηλικιωμένων και ασθενών. Αποφύγετε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32°C.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος Δέρμα που είναι κόκκινο και ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο Παλμοί γρήγοροι και δυνατοί Έντονος πονοκέφαλος Ζαλάδα και αίσθημα αποπροσανατολισμού Ναυτία Σύγχυση ή αδυναμία συγκέντρωσης Πιθανή απώλεια συνείδησης

Άμεσες ενέργειες

Μεταφέρετε το άτομο σε δροσερό, σκιερό σημείο Προσπαθήστε να μειώσετε τη θερμοκρασία του, βγάζοντας περιττά ρούχα και βρέχοντας το σώμα του με δροσερό νερό ή τοποθετώντας του υγρά πανιά Προσοχή: Μην του δώσετε τίποτα να πιει Καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ.

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