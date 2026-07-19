Καιρός - Κολυδάς: Κορύφωση του καύσωνα τη Δευτέρα και την Τρίτη - Ο χάρτης του meteo.gr

Η ουσιαστική αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη 23 Ιουλίου, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση

Μίλτος Τσεκούρας

Καιρός - Κολυδάς: Κορύφωση του καύσωνα τη Δευτέρα και την Τρίτη - Ο χάρτης του meteo.gr
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  • Ο καύσωνας στην Ελλάδα θα κορυφωθεί τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Ιουλίου, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και 43°C σε κάποιες περιοχές.
  • Την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ στις νότιες περιοχές ο καύσωνας θα συνεχιστεί.
  • Η ουσιαστική αποκλιμάκωση του καύσωνα αναμένεται από την Πέμπτη 23 Ιουλίου, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές και καταιγίδες.
  • Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους στην Αττική.
  • Παρά τη μικρή υποχώρηση της θερμότητας στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας την Τετάρτη, η επιφανειακή ζέστη θα παραμείνει υψηλή λόγω της θερμής αέριας μάζας και της έντονης θέρμανσης του εδάφους.
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Σε κλοιό έντονου καύσωνα από σήμερα η χώρα, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το θερμό κύμα θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τους 43°C.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 40-41°C, ενώ την Τρίτη 21 Ιουλίου αναμένεται περαιτέρω άνοδος, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται στους 41-42°C και κατά τόπους να αγγίζουν τους 43°C.

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Σύμφωνα με το meteo.gr, την Τετάρτη 22 Ιουλίου η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο στις νότιες περιοχές της χώρας οι συνθήκες καύσωνα θα επιμείνουν.

Η ουσιαστική αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη 23 Ιουλίου, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Κολυδάς: Κορύφωση του καύσωνα τη Δευτέρα και την Τρίτη

Για ένα οργανωμένο θερμό επεισόδιο με χαρακτηριστικά καύσωνα κάνει λόγο και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους την Αττική.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η πολύ θερμή αέρια μάζα θα παραμείνει εγκατεστημένη πάνω από την Ελλάδα και την ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα οι μέγιστες θερμοκρασίες να κινηθούν κοντά ή και πάνω από τους 40°C, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου θα επικρατήσουν καταβατικοί άνεμοι ή θα είναι περιορισμένη η θαλάσσια επίδραση.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι, παρότι την Τετάρτη διαφαίνεται μια μικρή εξασθένηση της θερμής αέριας μάζας στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, η ζέστη στην επιφάνεια δεν θα υποχωρήσει άμεσα. Το έδαφος θα έχει ήδη θερμανθεί έντονα, ενώ οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, διατηρώντας τη θερμική επιβάρυνση στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η ουσιαστική λήξη του καύσωνα αναμένεται από την Πέμπτη, όταν η επικράτηση βορειότερων ανέμων και η σταδιακή απομάκρυνση της πολύ θερμής αέριας μάζας θα οδηγήσουν σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αρχικά στα βόρεια και ανατολικά και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Η εξέλιξη του θερμού κύματος στην Ελλάδα. Η εικόνα του τριημέρου Δευτέρα – Τετάρτη δείχνει ότι δεν έχουμε απλή “ζεστή περίοδο”, αλλά θερμό επεισόδιο με χαρακτηριστικά καύσωνα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Η κορύφωση φαίνεται να έρχεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ η Τετάρτη παρουσιάζει μεν μια μικρή υποχώρηση στα ανώτερα στρώματα, αλλά όχι τόσο καθαρή ώστε να σημάνει άμεση λήξη του επεισοδίου στις περισσότερες περιοχές.

Στα 850 hPa η πολύ θερμή αέρια μάζα παραμένει εγκατεστημένη πάνω από την ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμή μεταφορά είναι πιο οργανωμένη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να ευνοούν κυρίως τα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους την Αττική. Εκεί οι μέγιστες θερμοκρασίες μπορούν να κινηθούν κοντά ή πάνω από τους 40°C, ιδίως όπου θα λειτουργήσει καταβατική συνιστώσα ή ασθενής θαλάσσια επίδραση.

Η Τετάρτη θέλει προσοχή στην ερμηνεία. Παρότι φαίνεται μια σχετική κάμψη της θερμοκρασίας στην ανώτερη θερμή μάζα, η επιφανειακή ζέστη δεν υποχωρεί αμέσως. Το έδαφος θα έχει ήδη θερμανθεί έντονα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμένουν υψηλές σε αρκετές περιοχές και ο καύσωνας, με πρακτικούς όρους θερμικής επιβάρυνσης, θα συνεχιστεί στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Η ουσιαστική αποδρομή φαίνεται πιο πιθανή από την Πέμπτη, όταν η βορειότερη ροή και η σταδιακή αντικατάσταση της πολύ θερμής αέριας μάζας θα αρχίσουν να ρίχνουν πιο αισθητά τις θερμοκρασίες, πρώτα στα βόρεια και ανατολικά και στη συνέχεια νοτιότερα. Μετά το μεσημέρι θα ακολουθήσει περαιτέρω ανάλυση.

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