Καιρός: «Καμίνι» το σαββατοκύριακο η χώρα - Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

Από τα... 40άρια στις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες - Οι προγνώσεις για τον καιρό των επόμενων ημερών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Καιρός: «Καμίνι» το σαββατοκύριακο η χώρα - Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη
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  • Το σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο.
  • Από την Τετάρτη 22 Ιουλίου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με το θερμόμετρο να πέφτει σε ανοιξιάτικα επίπεδα και πιθανότητα βροχών και καταιγίδων κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.
  • Η ζέστη θα επιμείνει έως και την Τρίτη, ενώ μετά τις 23 και 24 Ιουλίου αναμένονται αστάθεια και τοπικές βροχές που θα διαρκέσουν έως τις 25 με 26 Ιουλίου.
  • Οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν δύο φάσεις: έντονη ζέστη αρχικά και δροσερότερες, πιο ανοιξιάτικες θερμοκρασίες στη συνέχεια.
  • Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν στα ηπειρωτικά από 37 έως 39 βαθμούς το Σάββατο.
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Αυξάνεται η θερμοκρασία το σαββατοκύριακο στη χώρα, με το θερμόμετρο να αναμένεται να αγγίξει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ο καιρός θα αλλάξει σημαντικά την επόμενη εβδομάδα, καθώς την Τετάρτη θα πέσει ραγδαία οι θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει να θυμίζει περισσότερο... άνοιξη, παρά καλοκαίρι.

Σε χθεσινή ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως το επόμενο δεκαήμερο η προοπτική του καιρού, διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις: αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας. Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τους 39–40°C. Η Λαμία και η Λάρισα εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα, ενώ υψηλές τιμές προβλέπονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο.

Από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22–24 Ιουλίου, διακρίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές. Παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει το πιο σταθερό σήμα υετού.

Οι ensemble προγνώσεις δείχνουν όχι μία απόλυτη εξέλιξη, αλλά το εύρος των πιθανών σεναρίων. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να αξιολογεί καλύτερα τόσο την πιθανότερη πορεία του καιρού όσο και τον βαθμό αβεβαιότητας της πρόγνωσης.

Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι η εκτίμηση του Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος ανέφερε πως η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο τοπικά θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, ωστόσο από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα υπάρξει ανάσα δροσιάς.

«Θα είναι δύσκολες οι επόμενες 2-3 νύχτες, μας έρχεται μια εναέρια μάζα», είπε ο κ. Αρναούτογλου συμπληρώνοντας ότι θα κάνει ζέστη το Σαββατοκύριακο.

Έκανε λόγο για πολλή ζέστη Δευτέρα και Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη κατεβαίνουν πιο δροσερές αέριες μάζες και την Πέμπτη κατεβαίνει μια ατμοσφαιρική διαταραχή. Στις 23 και 24 Ιουλίου υπάρχει πιθανότητα επιδείνωσης του καιρού. Μετά τις 25-26 αυτό το σύστημα θα έχει φύγει αλλά θα έχει δώσει κάποια αστάθεια με μπουρίνια.

Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας

Όπως αναφέρει το Weather Phenomena, ο παρακάτω μετεωρολογικός χάρτης του Αμερικανικού Αριθμητικού Μοντέλου GFS θα μας δροσίσει αρκετά. Πλέον όλα τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε αυτο.

Σημειώνει πάντως ότι έντονη ζέστη αναμένεται στην χώρα μας, ειδικά από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη. Ωστόσο από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα πάρουμε ανάσα με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά - πρόσκαιρα - τους 28 με τους 30 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στο σύνολο της χώρας μας!

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Παραθέτω στο πρώτο σχόλιο και τα δεδομένα του Ευρωπαίου Αριθμητικού Μοντέλου ECMWF

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Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Αίθριος.
  • Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.
  • Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
  • Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
  • Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.
  • Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές όμβροι.
  • Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί με την ίδια ένταση.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 38 τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές όμβροι.
  • Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Αίθριος.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.
  • Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Αίθριος.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

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