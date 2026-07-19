Καύσωνας από σήμερα: Ποιες περιοχές θα δουν έως 43 βαθμούς Κελσίου – Πότε θα δροσίσει

Η διάρκεια του καύσωνα θα είναι τέσσερις ημέρες, δηλαδή έως και την Τετάρτη κυρίως για τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Καύσωνας από σήμερα: Ποιες περιοχές θα δουν έως 43 βαθμούς Κελσίου – Πότε θα δροσίσει
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  • Ο καύσωνας θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες, έως και την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.
  • Η κορύφωση της ζέστης θα σημειωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, με θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Στερεάς.
  • Στην Αττική οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως 40 βαθμούς Κελσίου, με βελτιωμένες συνθήκες σε σύγκριση με άλλες περιοχές.
  • Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου.
  • Ο καύσωνας χαρακτηρίζεται μέτριας έντασης και όχι ακραίος, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.
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Από σήμερα ξεκινάει ο μίνι – καύσωνας που αναμένεται να ταλαιπωρήσει τους πολίτες ακόμη και με 43αρια σε κάποιες περιοχές της χώρας.

Η διάρκεια του καύσωνα θα είναι τέσσερις ημέρες, δηλαδή έως και την Τετάρτη κυρίως για τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Η κορύφωση της ζέστης θα γίνει τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν θα σημειωθούν οι πιο υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές.

«Θα έχουμε έναν καύσωνα τον οποίο τον χαρακτήρισα και χθες- έτσι τον χαρακτηρίσω και σήμερα- μέτριας έντασης όχι ακραίος ούτε βέβαια και κάτι το οποίο θα περάσει και απλά θα πούμε ότι ανέβηκε η θερμοκρασία. Θα την νιώσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας», είπε ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος.

Από την Πέμπτη θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου.

Ποιες περιοχές θα δουν 43αρια

Στο διήμερο που θα κορυφωθεί η ζέστη, δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη αναμένεται ο υδράργυρος να δείξει:

  • 40 βαθμούς Κελσίου στην Κεντρική Μακεδονία, σε πεδιάδες του νομού Σερρών, του νομού Κιλκίς, στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλονίκης
  • 42 με 43 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλία, δηλαδή σε πεδινές περιοχές της Καρδίτσας, των Τρικάλων, της Λάρισας, σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία
  • 42 βαθμούς Κελσίου στην Δυτική Στερεά και συγκεκριμένα στην Αιτωλοακαρνανία και γύρω από το Αγρίνιο
  • 41 με 42 βαθμούς Κελσίου Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, στην Αρκαδία, τη Λακωνία, στον αργολικό κάμπο
  • «Για παράδειγμα Θεσσαλία, Κεντροανατολική Στερεά και Δυτική Στερεά Ελλάδα θα είναι οι περιοχές που θα χτυπήσει πραγματικά κόκκινο ο υδράργυρος», τόνισε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Στην Αττική τα πράγματα θα είναι βελτιωμένα. Σήμερα και τη Δευτέρα αναμένονται θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη και τη Τετάρτη το θερμόμετρο θα δείξει 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Κυριακή 19/07:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θαφτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 καιπρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής καιανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοινοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούντοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί 4μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 βαθμούςΚελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι σταγ ύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 20/07

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βορειοανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Τρίτη 21/07

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μέχρι τις βραδινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Τετάρτη 22/07

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως σταβόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

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