Καιρός: Έρχεται ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα των 100 ωρών - Πότε πέφτει 12 βαθμούς η θερμοκρασία

Snapshot Ένα βαθύ κύμα ψυχρών αερίων μαζών από τη βόρεια Ευρώπη θα φέρει σημαντική πτώση θερμοκρασίας στην Ελλάδα από τα μέσα της εβδομάδας.

Η θερμοκρασία θα μειωθεί έως και 10-12 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, περιορίζοντας τις ακραίες τιμές καύσωνα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν από Τετάρτη έως Σάββατο, διατηρώντας τη δροσιά και μειώνοντας τις νυχτερινές θερμοκρασίες σε 18-22°C σε πολλές περιοχές.

Τοπικές καταιγίδες είναι πιθανές στα δυτικά, ηπειρωτικά και μέρη του νότιου Αιγαίου από Τετάρτη έως Παρασκευή, με βροχές που δεν αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η δροσιά αυτή θα αποτελέσει την πιο αισθητή ανάσα δροσιάς του καλοκαιριού, με το δροσερό μοτίβο να διατηρείται έως το επόμενο Σαββατοκύριακο. Snapshot powered by AI

Μετά από ένα ιστορικά επίμονο και ιδιαίτερα έντονο κύμα ζέστης που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αλλάζει σημαντικά τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας αισθητή δροσιά και στην Ελλάδα.

Η μεταβολή του καιρού οφείλεται στην ανάπτυξη ενός βαθιού αυλώνα ψυχρών αερίων μαζών από τη βόρεια Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η ψυχρότερη αέρια μάζα θα κινηθεί νοτιότερα από τα μέσα της εβδομάδας και θα επηρεάσει σταδιακά και τη χώρα μας, με το ισχυρότερο κύμα δροσιάς να αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο.

Πτώση θερμοκρασίας έως και 10-12 βαθμούς

Η θερμοκρασία στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας προβλέπεται να βρεθεί έως και 10-12°C κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή στα νότια Βαλκάνια, τη νότια Ιταλία και την Ελλάδα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή απόκλιση για το τέλος Ιουλίου, η οποία θα γίνει αισθητή τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Σε πολλές περιοχές της χώρας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν αισθητά, περιορίζοντας τις ακραίες τιμές που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Ακόμη και στις πιο θερμές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, τα θερμόμετρα αναμένεται να κινηθούν αρκετά χαμηλότερα από τα πρόσφατα επίπεδα καύσωνα.

Δυνατοί βοριάδες και πιο δροσερές νύχτες

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν από την Τετάρτη έως και το Σάββατο, καθώς θα αυξηθεί η βαροβαθμίδα μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ευρώπης. Οι βόρειοι άνεμοι θα συμβάλουν στη διατήρηση της δροσιάς, ενώ οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα πέσουν σημαντικά.

Σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ιδιαίτερα μακριά από τα αστικά κέντρα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να υποχωρήσουν κοντά στους 18-22°C, προσφέροντας επιτέλους τη δυνατότητα να δροσίσουν σπίτια και κτίρια που είχαν «φορτώσει» θερμότητα μετά από διαδοχικές τροπικές νύχτες.

Πιθανές καταιγίδες στα δυτικά και νότια

Η σύγκρουση της ψυχρότερης αέριας μάζας με τη θερμότερη ατμόσφαιρα που παραμένει πάνω από την κεντρική Μεσόγειο και το νότιο Αιγαίο θα αυξήσει την αστάθεια. Έτσι, από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα ηπειρωτικά και πρόσκαιρα σε τμήματα του νότιου Αιγαίου.

Οι βροχές ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα είναι αρκετές για να μειώσουν ουσιαστικά τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς που έχει δημιουργηθεί μετά την παρατεταμένη ξηρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες.

Η πιο αισθητή δροσιά του καλοκαιριού

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να αποτελέσει την πιο ουσιαστική ανάσα δροσιάς του φετινού καλοκαιριού για την Ελλάδα. Μετά από ημέρες με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν κατά τόπους τους 40°C, η υποχώρηση του υδραργύρου και οι πιο δροσερές νύχτες θα προσφέρουν σημαντική ανακούφιση σε κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου.

Το δροσερό μοτίβο φαίνεται ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως και το επόμενο Σαββατοκύριακο, πριν εξελιχθεί περαιτέρω η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας πάνω από την Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: severe-weather.eu

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