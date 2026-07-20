Καύσωνας προ των πυλών: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα με υψηλή υγρασία και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να προκαλέσει θερμική εξάντληση ή θερμοπληξία, που απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Καύσωνας προ των πυλών: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο καύσωνας που αναμένεται τις επόμενες ημέρες απαιτεί αυστηρή τήρηση μέτρων προστασίας, ειδικά για ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένοι, παιδιά, εγκύους και άτομα με χρόνια νοσήματα.
  • Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα με υψηλή υγρασία και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να προκαλέσει θερμική εξάντληση ή θερμοπληξία, που απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.
  • Άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει τη θερμορύθμιση πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον γιατρό τους και να ακολουθούν τις οδηγίες του.
  • Συνιστάται αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες 11:00-17:00, επαρκής ενυδάτωση, χρήση ελαφρών ρούχων και διαμονή σε δροσερούς χώρους.
  • Σε περίπτωση συμπτωμάτων θερμοπληξίας, πρέπει άμεσα να μεταφερθεί το άτομο σε δροσερό μέρος, να μειωθεί η θερμοκρασία του σώματος και να κληθεί το ΕΚΑΒ χωρίς να δοθεί υγρό να πιει.
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Με αφορμή τον καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, η ιατρική κοινότητα κάνει έκκληση προς τους πολίτες να τηρήσουν σχολαστικά τα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, οι εγκυμονούσες, αλλά και όσοι εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς ο κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ακραίας ζέστης.

Ειδικότερα, η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υψηλά επίπεδα υγρασίας, άπνοια και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να οδηγήσει σε θερμική εξάντληση ή ακόμη και σε θερμοπληξία, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι

Ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ιδίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β-αναστολείς, αντιισταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη θερμορύθμιση του οργανισμού. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του.

«Ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και απαιτεί από όλους μας υπευθυνότητα και εγρήγορση. Καλούμε τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση κατά τις ώρες αιχμής και να προστατεύσουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τους χρόνιους πάσχοντες, τις εγκύους και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Η πρόληψη σώζει ζωές. Με υπεύθυνη στάση, αλληλεγγύη και έγκαιρη λήψη μέτρων μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακραίες θερμοκρασίες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Συστάσεις προς το κοινό

  • Παραμείνετε σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους.
  • Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας (11:00 - 17:00).
  • Ενυδατωθείτε επαρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα.
  • Φορέστε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου.
  • Κάντε χλιαρά ντους και χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά.
  • Φροντίστε για την επαρκή δροσιά και ενυδάτωση των ηλικιωμένων και ασθενών.
  • Αποφύγετε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32°C.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

  • Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος
  • Δέρμα που είναι κόκκινο και ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο
  • Παλμοί γρήγοροι και δυνατοί
  • Έντονος πονοκέφαλος
  • Ζαλάδα και αίσθημα αποπροσανατολισμού
  • Ναυτία
  • Σύγχυση ή αδυναμία συγκέντρωσης
  • Πιθανή απώλεια συνείδησης

Άμεσες ενέργειες

  • Μεταφέρετε το άτομο σε δροσερό, σκιερό σημείο
  • Προσπαθήστε να μειώσετε τη θερμοκρασία του, βγάζοντας περιττά ρούχα και βρέχοντας το σώμα του με δροσερό νερό ή τοποθετώντας του υγρά πανιά
  • Προσοχή: Μην του δώσετε τίποτα να πιει
  • Καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ.

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