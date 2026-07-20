Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχεται μπουρίνι στη Βόρεια Ελλάδα απόψε- Και στη Θεσσαλονίκη πιθανές μπόρες

Για τοπικά έντονο πέρασμα καταιγίδων απόψε σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας πιθανόν και στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο σχολιάζοντας τον καιρό ο Σάκης Αρναούτογλου.

Αναλυτικά αναφέρει:

Πολύ πιθανό, ΣΥΝΤΟΜΟ αλλά τοπικά έντονο πέρασμα καταιγίδων απόψε σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας πιθανόν και στη Θεσ/νικη!

Αριστερά, η έντονη αστάθεια που εκδηλώθηκε το τελευταίο δίωρο (απόγευμα Δευτέρας) στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της δυτικής Θράκης. Δεξιά, η πιθανή εξέλιξη του καιρού κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες απόψε, Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα για ένα σύντομο μεν, αλλά κατά τόπους έντονο πέρασμα από μπόρες και καταιγίδες και στις υπόλοιπες αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας απόψε (κυρίως κεντρική, ανατολική Μακεδονία αλλά και αρκετές περιοχές της υπολοιπης Θράκης).

Τοπικά, τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν χαρακτηριστικά μπουρινιού, με απότομη ενίσχυση των ανέμων, έντονη βροχή και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση και διάρκεια και μέσα στη νύχτα προς την Τρίτη θα σταματήσουν.

Διαβάστε επίσης