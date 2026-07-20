«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για ολική μεταβολή του καιρού - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

Για την πορεία του καύσωνα στη χώρα μας και το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να «χτυπήσει» τα επόμενα 24ωρα, έκανε λόγο σε νέα του ανάρτηση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος

Παναγιώτης Βελισσάρης

«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για ολική μεταβολή του καιρού - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας
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Διαδοχικά μέτωπα που εκτείνονται από τη Δυτική Ρωσία ως την Βόρεια Ισπανία χωρίζουν την Ευρώπη σε δύο μεγάλες περιοχές.

Όπως αναφέρει σε νέα του ανάρτηση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, η πρώτη περιλαμβάνει την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και η δεύτερη περιλαμβάνει τη Νότια Ευρώπη, όπου επικρατούν συνθήκες ήπιου καύσωνα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, στη χώρα μας, την Τρίτη (21/7) αντιπροσωπευτικές μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι: στα ηπειρωτικά οι 39 με 41 βαθμοί και στα νησιά οι 35 με 37 βαθμοί. Κατά τα άλλα, στη ΒΑ Ελλάδα, οι συνθήκες θα είναι σχετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση απογευματινών όμβρων ή και μεμονωμένων καταιγίδων και στις ΝΑ νησιωτικές περιοχές της χώρας οι ΒΔ άνεμοι θα φθάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

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Την Τετάρτη (22/7), τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στη Β-ΒΑ Ελλάδα κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και οι υψηλές θερμοκρασίες στη Δ-ΒΔ χώρα και τη βόρεια Ελλάδα θα αρχίσουν να υποχωρούν. Πάντως, στην ανατολική και τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες της περιόδου με τον υδράργυρο στην Α. Στερεά Ελλάδα και την Α-ΝΑ Πελοπόννησο να φθάνει τους 42 βαθμούς.

Την Πέμπτη (23/7), λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας είναι πιθανό να σημειωθούν στη Χαλκιδική, την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τις Β. Σποράδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και οι υψηλές θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν σε όλη τη χώρα.

Την Παρασκευή (24/7), μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή που θα κινηθεί από την κεντρική Ευρώπη προς την περιοχή μας θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

«Κόκκινη» προειδοποίηση Κολυδά για το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Για την εξέλιξη του καιρού το επόμενο τριήμερο έκανε λόγο σε νέα του ανάρτηση στο Twitter ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που παραθέτει ο γνωστός μετεωρολόγος, δεν διαφαίνεται ακραία θερμική καταπόνηση σε μεγάλη γεωγραφική έκταση. Ωστόσο, η Τρίτη και η Τετάρτη απαιτούν αυξημένη προσοχή, καθώς σε αρκετές περιοχές ο δείκτης περνά τοπικά στην κίτρινη κατηγορία.

Την Τρίτη η επιβάρυνση είναι περισσότερο αισθητή στην Αττική και σε τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ την Τετάρτη οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Στερεά, στη νότια Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη.

Την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή αποκλιμάκωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με σχετικά αυξημένες τιμές να διατηρούνται μόνο σε ορισμένες νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές.

https://x.com/KolydasT/status/2079178622808502750

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Τρίτη 21 Ιουλίου

Ηλιοφάνεια αναμένεται στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με κατά τόπους νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά της χώρας. Ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, η οποία θα ξεπεράσει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, τη Τρίτη 21 Ιουλίου, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας ενώ αραιές νεφώσεις αναμένονται κατά τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ μέτριες συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 25 έως 38 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 25 έως 41, στην Ήπειρο από 26 έως 39 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 26 έως 42, στην Πελοπόννησο από 24 έως 38 βαθμούς, στην Κρήτη από 25 έως 38, στα Επτάνησα από 22 έως 37, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από δυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική αίθριος αναμένεται ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς.

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