Καιρός - Καλλιάνος: Πότε κορυφώνεται ο καύσωνας - Οι 3 περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Η πορεία του καύσωνα τις επόμενες ώρες - Πότε έρχεται πτώση του υδραργύρου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός - Καλλιάνος: Πότε κορυφώνεται ο καύσωνας - Οι 3 περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»
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Κορυφώνεται αύριο Τρίτη, 21 Ιουλίου η θερμή εισβολή που σφυροκοπά την χώρα τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, την Τρίτη ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 39-40 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την ζέστη να επιμένει και τις βραδυνές ώρες, κυρίως στις μεγαλουπόλεις.

Όπως επεσήμανε στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος, αυτό το θερμό «κοκτέιλ» αυξάνει και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι μέγιστες θερμοκρασιακές τιμές αύριο, Τρίτη 21 Ιουλίου

Συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη (21/7) ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 42 βαθμούς Κελσίου σε Τρίκαλα, Λάρισα και Καρδίτσα, τους 41 βαθμούς Κελσίου σε Αγρίνιο, Αμφίκλεια και Σπάρτη, ενώ στο Άργος θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική η πιο δύσκολη ημέρα θα είναι η Τετάρτη, όπου θα κορυφωθεί ο καύσωνας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη αναμένεται κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή περιμένουμε νέα πτώση του υδραργύρου που θα συνοδευτεί από βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

«Βράζει» η άσφαλτος στην Αττική: Πάνω από 75°C κατέγραψε θερμική κάμερα σε ταράτσες και οχήματα

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η θερμική κάμερα που «σαρώνει» τον Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες άνω των 60 βαθμών Κελσίου στην άσφαλτο, ενώ οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ταράτσες και σταθμευμένα οχήματα στο Γαλάτσι ξεπέρασαν τους 75 βαθμούς Κελσίου, αποτυπώνοντας το μέγεθος του θερμικού φορτίου.

Από τους 10℃ στους 41,1℃ μέσα σε λίγες ώρες – Σε ποιες περιοχές ξεπέρασε τους 40℃

Το μεσημέρι, ο καύσωνας κορυφώθηκε σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία κατεγράφη στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1℃.

Ακολούθησαν:

Ρίζα Κορινθίας: 40,9℃ Σπάρτη: 40,6℃ Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας: 40,4℃ Φάρσαλα: 40,4℃ Αγρίνιο: 40,4℃ Γυναικόκαστρο Κιλκίς: 40,4℃

Το πρωί θύμιζε… φθινόπωρο

Μερικές ώρες πριν από την κορύφωση της ζέστης, αρκετές ορεινές περιοχές είχαν «ξυπνήσει» με θερμοκρασίες που περισσότερο παρέπεμπαν σε φθινόπωρο.

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Βωβούσα Ιωαννίνων, όπου στις 06:40 το θερμόμετρο έδειξε μόλις 10,0℃.

Ακολούθησαν:

Μηλιά Μετσόβου: 11,2℃ Περτούλι Τρικάλων: 11,7℃ Βλάστη Κοζάνης: 11,7℃ Τζερμιάδο Λασιθίου: 11,9℃ Νεάπολη Κοζάνης: 12,4℃ Καρπενήσι (Βούτυρο): 12,6℃ Βαρικό Φλώρινας: 12,7℃

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το υψόμετρο αποτελεί μόνο έναν από τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις θερμοκρασίες.

Όπως εξηγεί, κατά μέσο όρο η θερμοκρασία στην ελεύθερη ατμόσφαιρα μειώνεται κατά περίπου 6℃ έως 7℃ για κάθε 1.000 μέτρα ανόδου. Ωστόσο, τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η μορφολογία του εδάφους μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ψύξη, καθώς ο ψυχρός και βαρύτερος αέρας κατεβαίνει από τις πλαγιές και συγκεντρώνεται σε κοιλάδες, οροπέδια και κλειστές λεκάνες.

Επομένως, μία ορεινή κατοικημένη κοιλάδα μπορεί να καταγράψει χαμηλότερη θερμοκρασία ακόμη και από μία υψηλότερη αλλά περισσότερο εκτεθειμένη πλαγιά.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η θερμοκρασία δεν αποτυπώνει πάντα το πόσο έντονη είναι η δυσφορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το Καστελλόριζο, όπου νωρίς το πρωί σημειώθηκαν 28,4℃ με 80% σχετική υγρασία. Το σημείο δρόσου έφτανε περίπου τους 24,6℃, ενώ ο δείκτης δυσφορίας προσέγγιζε τους 40℃, δημιουργώντας ιδιαίτερα αποπνικτικές συνθήκες.

Πολύ αυξημένη υγρασία σημειώθηκε επίσης στο λιμάνι της Πάτρας με 26,6℃ και 84% υγρασία,στην Αντίκυρα με 26,9℃ και 79%, στους Παξούς με 25,5℃ και 92%, στη Θεσσαλονίκη με 25,8℃ και 81%, στην Πρέβεζα με 24,2°C και 97%.

Ο Σάκης Αρναούτογλου διευκρινίζει, πάντως, ότι μονάχα η υψηλή σχετική υγρασία δεν σημαίνει απαραίτητα δυσφορία. Στη Βωβούσα, για παράδειγμα, η υγρασία «άγγιζε» το 96%, όμως, με θερμοκρασία μόλις 10℃ η αίσθηση ήταν δροσερή και υγρή και όχι αποπνικτική. Η δυσφορία αυξάνεται όταν η υψηλή υγρασία συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς δυσκολεύει την εξάτμιση του ιδρώτα και την ψύξη του ανθρώπινου σώματος.

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