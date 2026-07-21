Καύσωνας: Τους 60°C έφτασε η άσφαλτος τη Δευτέρα - Πάνω από 75°C σε ταράτσες

Snapshot Η άσφαλτος στο λεκανοπέδιο της Αττικής έφτασε τους 60°C τη Δευτέρα, σύμφωνα με θερμικές κάμερες.

Ταράτσες κτιρίων και οχήματα στην περιοχή του Άλσους Βεΐκου είχαν θερμοκρασίες πάνω από 75°C.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλάδα σημειώθηκαν σε Ρίζα Κορινθίας, Μακρακώμη Φθιώτιδας και Ωλένη Ηλείας με 41,1°C.

Σε 24 μετεωρολογικούς σταθμούς καταγράφηκαν θερμοκρασίες πάνω από 40°C και σε 159 σταθμούς πάνω από 37°C.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένη θερμική καταπόνηση λόγω της έντονης ζέστης, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Snapshot powered by AI

Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής τη Δευτέρα, από τις θερμικές κάμερες.

Ειδικότερα, λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η θερμική κάμερα που παρακολουθεί τον Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο.

Παράλληλα, στην περιοχή του Άλσους Βεΐκου ταράτσες κτιρίων και σταθμευμένα οχήματα εμφανίζονταν με λευκό χρώμα στις θερμικές λήψεις, ένδειξη ότι οι επιφάνειές τους είχαν αναπτύξει θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 75 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, οι μετεωρολογικές μετρήσεις επιβεβαίωσαν την ένταση του καύσωνα σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Ρίζα Κορινθίας, τη Μακρακώμη Φθιώτιδας και την Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες ήταν εκτεταμένες, καθώς οι 40°C ξεπεράστηκαν σε 24 μετεωρολογικούς σταθμούς, ενώ σε 159 σταθμούς του δικτύου οι μέγιστες τιμές ήταν πάνω από 37°C, γεγονός που επιβεβαιώνει την ένταση και τη γεωγραφική έκταση του φαινομένου.

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