Κρήτη: Πιάστηκαν στα χέρια «μέρα μεσημέρι» – Χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία

Ένταση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στα Χανιά, όπου στην Πλατεία 1866 δύο άνδρες (πιθανότατα αλλοδαποί) ήρθαν στα χέρια μπροστά στα μάτια των έκπληκτων περαστικών.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης και χρειάστηκε να ειδοποιηθούν οι αρχές και να παρέμβουν προκειμένου να λήξει.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, παρόμοια περιστατικά συμπλοκών καταγράφονται συχνά στη συγκεκριμένη πλατεία, ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

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