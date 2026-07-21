Καιρός - Κολυδάς: Τι λένε οι τελευταίοι προγνωστικοί κύκλοι από το ICON-EU και το ECMWF

Snapshot Οι τελευταίες προγνωστικές εκτιμήσεις για την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 δείχνουν μια μικρή μετατόπιση προς πιο συγκρατημένες θερμοκρασίες.

Το μοντέλο ICON-EU μείωσε την προβλεπόμενη μέγιστη θερμοκρασία από 43,6°C σε 43,3°C, διατηρώντας ωστόσο το σενάριο υψηλών θερμοκρασιών.

Το ECMWF παραμένει σταθερό στην εκτίμησή του για μέγιστη θερμοκρασία 40,8°C, περίπου 2,5°C χαμηλότερα από το ICON-EU.

Η τάση των προγνωστικών δεν ενισχύει το ακραίο σενάριο, αλλά δείχνει μικρή προσαρμογή προς πιο συντηρητικές εκτιμήσεις χωρίς πλήρη σύγκλιση των δύο μοντέλων.

Η εξέλιξη των θερμοκρασιών θα εξαρτηθεί από τοπικούς παράγοντες όπως οι καταβατικοί άνεμοι, η ξηρότητα και η θέση των θερμότερων περιοχών. Snapshot powered by AI

Σε νέες κρίσεις και συγκρίσεις προβαίνει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα των επομένων ημερών.

Όπως αναφέρει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ:

Η σύγκριση των δύο τελευταίων προγνωστικών κύκλων για την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 δείχνει ότι υπάρχει μια μετατόπιση προς πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις. Το ICON-EU μειώνει την προβλεπόμενη μέγιστη θερμοκρασία από τους 43,6°C στους 43,3°C, δηλαδή κατά 0,3°C.

Η μεταβολή είναι μικρή και δεν αλλάζει ουσιαστικά τη γενική εικόνα του μοντέλου, το οποίο εξακολουθεί να υποστηρίζει ένα αρκετά θερμό σενάριο, με τοπικές μέγιστες πάνω από τους 43°C.

Αντίθετα, το ECMWF παραμένει απολύτως σταθερό στους 40,8°C, επιβεβαιώνοντας για ακόμη έναν κύκλο τη συντηρητικότερη στάση που διατηρούσε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Το ευρωπαϊκό μοντέλο δεν παρασύρεται προς τα υψηλότερα σενάρια, αλλά συνεχίζει να τοποθετεί τον ανώτερο θερμοκρασιακό πήχυ περίπου 2,5 βαθμούς χαμηλότερα από το ICON. Η μέση μεταβολή των δύο μοντέλων είναι μόλις -0,3°C, επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για σημαντική γενικευμένη υποχώρηση. Ωστόσο, η μικρή διόρθωση του ICON έχει ενδιαφέρον, καθώς γίνεται προς την κατεύθυνση του ECMWF και όχι προς ακόμη υψηλότερες τιμές.

Συνεπώς, η τάση των νεότερων δεδομένων δεν ενισχύει περαιτέρω το ακραίο σενάριο. Αντιθέτως, δείχνει μια μικρή προσαρμογή προς πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, χωρίς όμως ακόμη να έχει επιτευχθεί πλήρης σύγκλιση των δύο μοντέλων.Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες — αυτό θεωρείται δεδομένο — αλλά αν οι τοπικές μέγιστες θα πλησιάσουν περισσότερο τους 41°C του ECMWF ή τους 43°C του ICON.

Ενδιαφέρουσα θεωρείται η υιοθέτηση της προγνωστικής "γραμμής" της ΕΜΥ προς το σενάριο των 43°C , όπως αναφέρεται στο έκτακτο.

Η πραγματική εξέλιξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τοπικούς παράγοντες, όπως η ένταση των καταβατικών ανέμων, η ξηρότητα της αέριας μάζας και η ακριβής θέση των θερμότερων πεδινών περιοχών.

Η Τετάρτη 22 Ιουλίου αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα του τρέχοντος κύματος καύσωνα

Σύμφωνα με το meteo.gr, πολύ θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα επηρεάσουν τη χώρα, ενώ το φαινόμενο του Λίβα θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη ζέστη στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, και τοπικά στην Πελ/νησο οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν τους 42°C.

Ο Λίβας είναι ένας θερμός και ξηρός άνεμος που δημιουργείται όταν νοτιοδυτικές αέριες μάζες κατεβαίνουν από την Πίνδο προς τα ανατολικά ηπειρωτικά, θερμαινόμενες ακόμη περισσότερο κατά την κάθοδό τους.

Το αποτέλεσμα είναι:

• πολύ χαμηλή σχετική υγρασία,

• ακραία θερμική καταπόνηση,

• πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Από αργά το απόγευμα έως τη νύχτα, η εικόνα του καιρού θα αλλάξει στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες με:

έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, μεγάλο χαλάζι, τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ριπές ανέμου που τοπικά μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 km/h.

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