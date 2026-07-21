Εξαγοράστηκε η μεγαλύτερη αλυσίδα convenience stores στην Ελλάδα - Τα 4all αλλάζουν χέρια

Η αλυσίδα σήμερα αριθμεί περίπου 150 σημεία

Εξαγοράστηκε η μεγαλύτερη αλυσίδα convenience stores στην Ελλάδα - Τα 4all αλλάζουν χέρια
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  • Η αλυσίδα convenience stores 4all, με περίπου 150 σημεία, πέρασε στον πλειοψηφικό έλεγχο της οικογένειας Ιωσηφίδη μέσω της εταιρείας Joil Holdings.
  • Η 4all ιδρύθηκε το 2013 στη Θεσσαλονίκη και έχει ηγετική παρουσία στην Κεντρική Μακεδονία με 130 καταστήματα, ενώ διαθέτει 8 σημεία στην Αθήνα και παρουσία στην Κρήτη και τη Σύρο.
  • Ο κύκλος εργασιών της 4all το 2024 ανήλθε σε 9,06 εκατ. ευρώ με κέρδη προ φόρων 4,49 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2023.
  • Η οικογένεια Ιωσηφίδη, που έχει εμπειρία στη διανομή καφέ μέσω της KAFEA TERRA, αναλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη της αλυσίδας εκτός Θεσσαλονίκης.
  • Η εξαγορά της 4all αποτελεί μέρος της έντονης δραστηριότητας στον κλάδο των convenience stores στην Ελλάδα, με σημαντικές εξαγορές από εταιρείες όπως η efood και η Motor Oil.
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Η αλυσίδα καταστημάτων ευκολίας (convenience stores) 4all, η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα αριθμεί περίπου 150 σημεία, πέρασε στον πλειοψηφικό έλεγχο της οικογένειας Ιωσηφίδη, έπειτα από την εξαγορά των μετοχών ενός εκ των ιδρυτών της.

Από τα 150 καταστήματα του δικτύου περίπου τα 130 βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, ενώ στην Αθήνα διαθέτει 8 σημεία. Πέρα από την Κεντρική Μακεδονία και την Αθήνα διαθέτει παρουσία στην Κρήτη και την Σύρο.

Τα μέλη της οικογένειας Ιωσηφίδη, μέσω της εταιρείας Joil Holdings, κατείχαν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας μειοψηφική συμμετοχή στην «Δίκτυο Καινοτόμων Καταστημάτων Α.Ε – ISN A.E.», τη μητρική εταιρεία των 4all.

Όπως αναφέρει το CNN Greece, πριν από περίπου ένα χρόνο ήρθαν σε συμφωνία με τον βασικό μέτοχο και έναν εκ των ιδρυτών της εταιρείας, κ. Χρήστο Γκούλιο για απόκτηση μετοχών που έδιναν καθαρή πλειοψηφία και τον έλεγχο της εταιρείας στην πλευρά Ιωσηφίδη. Ο έτερος εκ των ιδρυτών, Θεοφάνης Ανθίδης παραμένει πέρα από την διοίκηση και στο μετοχικό σχήμα.

Ποιοι είναι οι αδελφοί Ιωσηφίδη

Ο Ιωάννης και Ιορδάνης Ιωσηφίδης, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα σήμερα στα 4all, είναι μέλη της οικογενειακής εταιρείας KAFEA TERRA που έφερε ως αποκλειστικός διανομέας το 1988 τον καφέ illy στην Ελλάδα και σήμερα έχει αναπτύξει ιδιόκτητη παραγωγική μονάδα στην Παιανία για μία σειρά από δική της brand όπως ο Dimello.

Οικονομική Ανάπτυξη & Υψηλή Κερδοφορία

Όσον αφορά τις οικονομικές της επιδόσεις, η εταιρεία καταγράφει μια συνεχόμενα θετική τροχιά τα τελευταία έτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν τον συνολικό τζίρο ολόκληρης της αλυσίδας, καθώς η πλειονότητα των καταστημάτων λειτουργεί μέσω του μοντέλου franchise. Το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9,06 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα 4,49 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2023, όταν ο τζίρος είχε φτάσει τα 6,7 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη τα 3,17 εκατ. ευρώ.

Έντονη Δραστηριότητα στον Κλάδο των Convenience Stores

Η κυριαρχία στα μικρά σημεία λιανικής αποτελεί στρατηγικό στόχο για πολλούς ισχυρούς ομίλους. Παρότι η εξαγορά των 4all ξεχωρίζει ως η πιο πρόσφατη και ευρείας κλίμακας συμφωνία, έχουν ήδη προηγηθεί άλλες σημαντικές κινήσεις στον τομέα. Η αρχή έγινε με την efood, η οποία εξαγόρασε το δίκτυο περιπτέρων και καταστημάτων Kiosky’s του ομίλου Μούχαλη, ενώ ακολούθησε η Motor Oil με την απόκτηση της αλυσίδας Twenty 4 Shopen.

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