Όμιλος AKTOR: Πρόταση σε Motor Oil για εξαγορά του 75% των Ηλεκτωρ και Thalis

Οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών, αντίστοιχα

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Όμιλος AKTOR: Πρόταση σε Motor Oil για εξαγορά του 75% των Ηλεκτωρ και Thalis

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών AKTOR

ELIAS JOIDOS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο Όμιλος AKTOR υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS, που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αποβλήτων και περιβαλλοντικών έργων.
  • Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς, ο Όμιλος AKTOR θα ενισχύσει τη θέση του στην αγορά περιβαλλοντικών έργων και κυκλικής οικονομίας με διεύρυνση έργων ΣΔΙΤ και ενίσχυση του EBITDA.
  • Η ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει εμπειρία στην παραγωγή πράσινης ενέργειας από απορρίμματα και λειτουργεί 13 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων με συνολική ισχύ άνω των 33 MW.
  • Ο Όμιλος AKTOR και η ΗΛΕΚΤΩΡ συμμετέχουν σε σημαντικά έργα ΣΔΙΤ, όπως το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, και αναμένουν νέες διαγωνιστικές διαδικασίες στον τομέα.
  • Η THALIS συμπληρώνει τη δραστηριότητα της ΗΛΕΚΤΩΡ με έργα σε κυκλική οικονομία, διαχείριση αποβλήτων, ενέργεια, αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και ψηφιοποίηση περιβαλλοντικών υποδομών.
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Πρόταση προς τη Motor Oil (ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) για εξαγορά του 75% των εταιρειών «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. A.E.», υπέβαλε ο όμιλος ο Όμιλος AKTOR, την οποία και ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, στο Χρηματιστήριο Euronext Athens.

Οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών, αντίστοιχα.

Κατόπιν της υποβολής της πρότασης, τα δύο μέρη συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).

Τα οφέλη για τον Όμιλο AKTOR

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς, ο Όμιλος AKTOR θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την τοποθέτησή του στην αγορά των περιβαλλοντικών έργων και της κυκλικής οικονομίας, όπου ήδη είναι ιδιαίτερα δραστήριος, με διεύρυνση των ευκαιριών σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, συμπλήρωση του χαρτοφυλακίου με σημαντικά έργα εν λειτουργία, εμπειρία και τεχνογνωσία κι ενίσχυση του EBITDA, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διαφοροποίηση του μείγματος EBITDA και επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων.

Ενέργεια από απορρίμματα

H ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και την παραγωγή πράσινης ενέργειας από απορρίμματα (Waste to Energy), έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, αρκετά εξ αυτών υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Η εταιρεία σήμερα λειτουργεί 7 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων σε Ελλάδα και την Κύπρο, 2 εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και 4 εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου που εκλύεται από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33MW.

Μεγάλα έργα και ΣΔΙΤ

Παράλληλα, έχει υπογράψει νέες συμβάσεις για την Κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αγρίνιο, την κατασκευή με το κλειδί στο χέρι της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, το έργο διαχείρισης επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων της Άνδρου, περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη, αλλά και τη Γερμανία κ.α. Επιπλέον, υλοποιεί το σημαντικό έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν το πρώτο της κατηγορίας του που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος τομέας είναι υψηλού ενδιαφέροντος για τον Όμιλο AKTOR, καθώς ωριμάζουν από το δημόσιο οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση σειράς έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών έργων.

Με εμπειρία στην Κυκλική Οικονομία

Παράλληλα, η THALIS συμπληρώνει την ΗΛΕΚΤΩΡ, καθώς διαθέτει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στα περιβαλλοντικά έργα και την κυκλική οικονομία, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες σχετικά έργα στη χώρα. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην κυκλική οικονομία του νερού και προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης και διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών.

Διαθέτει σημαντική παρουσία στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας παραδώσει σημαντικά έργα και έχει εισέλθει, επίσης, στον χώρο της ψηφιοποίησης των περιβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων πόλεων». Ανάμεσα σε δεκάδες έργα, ξεχωρίζουν εκείνα της Κρήτης, όπου η εταιρεία κατασκευάζει ή αναβαθμίζει μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη άρδευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νησιού.

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